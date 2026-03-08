Spis treści: Nowe połączenie z Wrocławia. Fani uzdrowisk będą zachwyceni Baden-Baden - historyczne uzdrowisko u stóp Schwarzwaldu Najpiękniejsze miejsca i atrakcje. Trzeba je zobaczyć Relaks w termach i uzdrowiskach. Obowiązkowy punkt programu

Nowe połączenie z Wrocławia. Fani uzdrowisk będą zachwyceni

W połowie kwietnia linia Wizz Air uruchomi bezpośrednie loty z Wrocławia do portu lotniczego Karlsruhe/Baden-Baden. Lotnisko znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum uzdrowiska, a dojazd jest szybki i wygodny - najlepiej skorzystać z bezpośredniego autobusu.

Bilety są już dostępne w sprzedaży, a ceny na wybrane terminy zaczynają się od około 200 zł w dwie strony.

Warto jednak się pospieszyć, ponieważ połączenie będzie dostępne tylko przez krótki czas - od połowy kwietnia do około 20 maja 2026 roku. To sezonowa oferta idealna na szybki city break.

Baden-Baden - historyczne uzdrowisko u stóp Schwarzwaldu

Baden-Baden to jedno z najbardziej znanych europejskich uzdrowisk, którego historia sięga ponad dwóch tysięcy lat. Miasto położone jest wśród łagodnych wzgórz Schwarzwaldu, w otoczeniu winnic i zieleni, a jego mikroklimat sprawia, że słońce pojawia się tu częściej niż w wielu innych częściach Niemiec.

Słynie przede wszystkim z naturalnych źródeł termalnych, wykorzystywanych w leczeniu schorzeń układu krążenia, oddechowego czy reumatyzmu. Jednocześnie zachwyca elegancką zabudową, luksusowymi willami i zadbanymi parkami, które przyciągają nie tylko kuracjuszy, ale i turystów szukających relaksu.

Baden-Baden, położone w dolinie rzeki Oos, otoczone zielonymi wzgórzami, oferuje wiele atrakcji dla turystów 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze miejsca i atrakcje. Trzeba je zobaczyć

Jednym z najbardziej malowniczych zakątków miasta jest Lichtentaler Allee - rozległy parkowy bulwar ciągnący się wzdłuż rzeki Oos. Spacer tą aleją to prawdziwa przyjemność, szczególnie wiosną i latem, gdy kwitną setki gatunków roślin. Po drodze można podziwiać eleganckie wille, zabytkowe mostki oraz luksusowe hotele, które przypominają o arystokratycznej przeszłości miasta. To idealne miejsce na spokojny spacer, jogging lub chwilę odpoczynku na łonie natury.

Warto zatrzymać się również przy Trinkhalle - historycznej pijalni wód termalnych, która słynie z XIX-wiecznej kolumnady oraz 14 malowideł przedstawiających legendy i historię regionu Schwarzwaldu. Niegdyś stanowiła centrum życia uzdrowiskowego. To właśnie tutaj kuracjusze spożywali wodę termalną w eleganckim otoczeniu.

Nie sposób pominąć wizyty w Casino Baden-Baden, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych kasyn na świecie. Jego wnętrza inspirowane francuskimi pałacami robią ogromne wrażenie - pełne złoceń, kryształowych żyrandoli i bogatych zdobień. Warto wybrać się tu na zwiedzanie z przewodnikiem, w czasie którego poznać można historię tego miejsca i zobaczyć jego reprezentacyjne sale.

Trinkhalle Baden-Baden została wzniesiona w latach 1839-1842 Jürgen Wackenhut 123RF/PICSEL

Relaks w termach i uzdrowiskach. Obowiązkowy punkt programu

Pobyt w Baden-Baden nie byłby kompletny bez wizyty w słynnych kompleksach termalnych. Caracalla Spa oferuje baseny z wodą termalną o różnej temperaturze, jacuzzi, sauny (w tym fińskie i parowe) oraz strefy relaksu. Cała przestrzeń zajmuje aż 5000 metrów kwadratowych.

Zupełnie inne doświadczenie oferuje Friedrichsbad - zabytkowe łaźnie, które łączą tradycję rzymskich kąpieli z irlandzkimi rytuałami parowymi. Cały proces składa się z kilkunastu etapów, obejmujących m.in. kąpiele, sauny i odpoczynek w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach. To nie tylko relaks, ale również wyjątkowe doświadczenie kulturowe, pozwalające poczuć atmosferę XIX-wiecznego uzdrowiska.

Krótki wypad do Baden-Baden może więc okazać się idealnym połączeniem wypoczynku ze zwiedzaniem - szczególnie że na miejscu czeka tak wiele atrakcji dostępnych niemal na wyciągnięcie ręki.

