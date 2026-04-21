Nowa wieża widokowa nad Jeziorem Mucharskim. To będzie turystyczny hit?
Turyści wypoczywający nad Jeziorem Mucharskim będą mogli skorzystać z nowej atrakcji, tym razem w postaci wieży widokowej. Wysoka na 20 metrów konstrukcja stanęła w Dąbrówce (gmina Stryszów), a jej otwarcie zaplanowano na 1 maja br.
Budowa wieży widokowej nad Jeziorem Mucharskim w Dąbrówce rozpoczęła się w lipcu 2024 r., a całkowita wysokość tej nowej atrakcji turystycznej to 20 metrów - poinformował Interię Urząd Gminy Stryszów.
Konstrukcja jest częścią centrum rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce, w skład którego wchodzą m.in. plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej i ścieżki spacerowe.
Zadaszona wieża wykonana została ze stali, a na jej szczycie znajduje się platforma widokowa z zainstalowaną lunetą, co ma pozwolić turystom na podziwianie malowniczej panoramy. Z wieży można podziwiać m.in. Jezioro Mucharskie.
Wielkie otwarcie wieży widokowej coraz bliżej
Władze gminy poinformowały, że otwarcie wieży widokowej zaplanowano na 1 maja br. na godzinę 16.00. Wydarzeniu mają towarzyszyć liczne atrakcje. W programie związanym z uroczystym oddaniem wieży widokowej do użytku przewidziano m.in. występy uczniów SP w Dąbrówce, Chóru Międzypokoleniowego, zespołu regionalnego Mali Stronianie oraz orkiestry dętej OSP Łękawica.
Organizowane będą konkursy z upominkami, poczęstunek i specjalne strefy dla najmłodszych. Przewidziano również koncert zespołu grającego muzykę szanty.