Nowe kierunki z Krakowa. Dokąd polecimy w wakacje 2026?

Lato 2026 zapowiada się obiecująco dla turystów podróżujących z Krakowa. Ryanair ogłosił uruchomienie czterech nowych tras - do Budapesztu, Bukaresztu, Sofii oraz Ammanu.

Dzięki temu siatka połączeń ze stolicy Małopolski rozrośnie się do aż 86 kierunków, a zwiększona częstotliwość lotów na wielu trasach ma przełożyć się na znaczący wzrost liczby pasażerów. Szacuje się, że w tym roku krakowskie lotnisko obsłuży nawet 8 milionów podróżnych, co oznacza wzrost o około 13 procent.

Jedna z najpiękniejszych europejskich stolic czeka na odwiedzających

Budapeszt należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym stolic Europy. To prawdziwa gratka dla miłośników historii, sztuki i relaksu - oferuje ponad 800 zabytków reprezentujących różne style architektoniczne oraz przeszło 200 muzeów i galerii. Na szczególną uwagę zasługują obiekty wpisane na listę UNESCO, takie jak Wzgórze Zamkowe, aleja Andrássyego, zabytkowa linia metra czy malownicze nabrzeża Dunaju.

Miasto słynie również z bogatej tradycji uzdrowiskowej - działa tu kilkanaście łaźni termalnych, a jednymi z najbardziej imponujących są secesyjne Termy Gellérta, a także Termy Szechenyi, czyli największy kompleks łaźni w Budapeszcie.

Odwiedzając stolicę Węgier, warto zaplanować dodatkową wycieczkę nad Balaton - największe jezioro tego kraju, położone około 135 km od Budapesztu, które latem przyciąga spragnionych słońca i wypoczynku.

Mniej tłumów, więcej autentyczności. Niedoceniane perełki

Bałkańskie stolice wciąż pozostają niedoceniane - i zupełnie niesłusznie. Podróżując tam z nieco mniejszymi oczekiwaniami niż w przypadku np. popularnego Budapesztu, wielu turystów przeżywa pozytywne zaskoczenie. To miasta, które latem tętnią życiem, a jednocześnie nie są przytłoczone tłumami. Pozwalają zajrzeć w codzienność mieszkańców, poczuć autentyczną atmosferę i odpocząć - często w znacznie bardziej przystępnych cenach.

Bukareszt robi ogromne wrażenie swoją architekturą i rozmachem. Najbardziej charakterystycznym miejscem jest monumentalny Pałac Parlamentu - imponujący wizualnie, ale przede wszystkim naznaczony trudną historią. Jego budowa wiązała się ze zniszczeniem dużej części starego miasta, co do dziś budzi emocje wśród mieszkańców. To symbol czasów dyktatury Nicolae Ceaușescu. Oprócz niego warto zwrócić uwagę na inne reprezentacyjne budowle, takie jak Pałac Sprawiedliwości czy elegancki Pałac Cretzulescu.

Z kolei Sofia zachwyca różnorodnością wpływów kulturowych - od rzymskich, przez bizantyńskie, po osmańskie. W samym centrum miasta można podziwiać pozostałości starożytnej Serdiki - dawnego rzymskiego miasta, którego historia sięga III wieku p.n.e. To wyjątkowe stanowisko archeologiczne pozwala dosłownie zanurzyć się w przeszłości.

Co więcej, Sofia to także świetny kierunek dla miłośników natury. Położona u podnóża masywu Witoszy zachęca do aktywnego wypoczynku. Góra z najwyższym szczytem Czerni Wrych (2290 m n.p.m.) oferuje dziesiątki kilometrów dobrze oznakowanych szlaków, a dzięki dogodnemu dojazdowi - zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem - jest łatwo dostępna dla turystów przez cały sezon.

Gratka dla turystów, szukających nowych wrażeń

Nieco bardziej odległym i jednocześnie najbardziej egzotycznym z nowych kierunków jest Amman. Stolica Jordanii wciąż pozostaje stosunkowo mało odkryta przez polskich turystów, co czyni ją jeszcze bardziej intrygującą. Miasto potrafi oczarować bogactwem historii, której ślady widoczne są na każdym kroku.

Jednym z najważniejszych miejsc jest Cytadela - najstarsza część miasta, położona na jednym ze wzgórz. Znajdują się tam m.in. imponujące ruiny Świątyni Herkulesa oraz pozostałości pałacu z czasów Umajjadów. Z tego miejsca rozciąga się także panoramiczny widok na całe miasto. Niedaleko położony jest doskonale zachowany Teatr Rzymski z II wieku, który do dziś robi ogromne wrażenie swoją skalą.

Amman to również doskonała baza wypadowa do odkrywania innych atrakcji Jordanii, w tym słynnej Petry - starożytnego miasta wykutego w skałach, uznawanego za jeden z najcenniejszych zabytków świata.

