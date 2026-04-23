Spis treści: Za każdy zakup biletu pasażer otrzyma punkty Dodatkowe punkty na start i bonusy dla nowych uczestników Program dostępny online i z możliwością zwrotu punktów

Za każdy zakup biletu pasażer otrzyma punkty

Program "Moje IC" został przygotowany z myślą o osobach regularnie podróżujących pociągami PKP Intercity. Zasady są proste - za każdy bilet kupiony przez stronę internetową lub aplikację mobilną przewoźnika pasażer otrzymuje punkty naliczane proporcjonalnie do wartości zakupu.

Za każdą wydaną złotówkę przyznawane są 4 punkty, a wartość jednego punktu wynosi 1 grosz. Oznacza to, że za bilet kosztujący 49 zł można otrzymać 196 punktów, a darmowy przejazd o tej samej wartości będzie dostępny po uzbieraniu 4900 punktów. Zgromadzone punkty można następnie wymienić na bilety na krajowe połączenia PKP Intercity.

Punkty naliczane są automatycznie, ale tylko w przypadku zakupu biletu online. Osoby kupujące bilety w kasach stacjonarnych nie będą mogły korzystać z programu.

Dodatkowe punkty na start i bonusy dla nowych uczestników

PKP Intercity przygotowało również dodatkowe premie dla osób, które dołączą do programu. Już na początku użytkownik może otrzymać 500 punktów - część za samą rejestrację, a część za uzupełnienie preferencji w swoim profilu.

Kolejne bonusy będą przyznawane co roku. Użytkownicy dostaną dodatkowe punkty z okazji urodzin oraz rocznicy dołączenia do programu. Dzięki temu nawet bez częstych podróży można stopniowo zwiększać swoje saldo punktów.

Dodatkowo osoby, które zarejestrują się w pierwszym miesiącu działania programu i kupią bilet, otrzymają voucher do wykorzystania w wagonach gastronomicznych WARS (do 22 maja 2026 roku).

Z zakupem pierwszego biletu trzeba się pośpieszyć

Program dostępny online i z możliwością zwrotu punktów

Aby móc korzystać z programu "Moje IC", trzeba zarejestrować się na stronie internetowej przewoźnika lub w aplikacji mobilnej. Wymagane jest posiadanie aktywnego konta, a po zalogowaniu pasażer uzyskuje dostęp do wirtualnego portfela, w którym może śledzić liczbę zgromadzonych punktów i wymieniać je na bilety.

Przewoźnik przewidział również możliwość zwrotu lub wymiany biletów kupionych za punkty. W takim przypadku wykorzystane punkty wracają na konto użytkownika, zachowując pierwotny termin ważności. Dzięki temu pasażer nie traci zgromadzonych środków, jeśli musi zmienić plany podróży.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

