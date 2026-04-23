Nowość w PKP Intercity. Za kupowanie biletów można dostać darmowe przejazdy
PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy "Moje IC", dzięki któremu pasażerowie mogą zbierać punkty za zakup biletów online. Zebrane środki będzie można wykorzystać na kolejne podróże, obniżając koszt przejazdu lub całkowicie odbierając darmowy bilet. To pierwsze takie rozwiązanie wprowadzone przez polskiego przewoźnika kolejowego.
Spis treści:
- Za każdy zakup biletu pasażer otrzyma punkty
- Dodatkowe punkty na start i bonusy dla nowych uczestników
- Program dostępny online i z możliwością zwrotu punktów
Za każdy zakup biletu pasażer otrzyma punkty
Program "Moje IC" został przygotowany z myślą o osobach regularnie podróżujących pociągami PKP Intercity. Zasady są proste - za każdy bilet kupiony przez stronę internetową lub aplikację mobilną przewoźnika pasażer otrzymuje punkty naliczane proporcjonalnie do wartości zakupu.
Za każdą wydaną złotówkę przyznawane są 4 punkty, a wartość jednego punktu wynosi 1 grosz. Oznacza to, że za bilet kosztujący 49 zł można otrzymać 196 punktów, a darmowy przejazd o tej samej wartości będzie dostępny po uzbieraniu 4900 punktów. Zgromadzone punkty można następnie wymienić na bilety na krajowe połączenia PKP Intercity.
Punkty naliczane są automatycznie, ale tylko w przypadku zakupu biletu online. Osoby kupujące bilety w kasach stacjonarnych nie będą mogły korzystać z programu.
Dodatkowe punkty na start i bonusy dla nowych uczestników
PKP Intercity przygotowało również dodatkowe premie dla osób, które dołączą do programu. Już na początku użytkownik może otrzymać 500 punktów - część za samą rejestrację, a część za uzupełnienie preferencji w swoim profilu.
Kolejne bonusy będą przyznawane co roku. Użytkownicy dostaną dodatkowe punkty z okazji urodzin oraz rocznicy dołączenia do programu. Dzięki temu nawet bez częstych podróży można stopniowo zwiększać swoje saldo punktów.
Dodatkowo osoby, które zarejestrują się w pierwszym miesiącu działania programu i kupią bilet, otrzymają voucher do wykorzystania w wagonach gastronomicznych WARS (do 22 maja 2026 roku).
Program dostępny online i z możliwością zwrotu punktów
Aby móc korzystać z programu "Moje IC", trzeba zarejestrować się na stronie internetowej przewoźnika lub w aplikacji mobilnej. Wymagane jest posiadanie aktywnego konta, a po zalogowaniu pasażer uzyskuje dostęp do wirtualnego portfela, w którym może śledzić liczbę zgromadzonych punktów i wymieniać je na bilety.
Przewoźnik przewidział również możliwość zwrotu lub wymiany biletów kupionych za punkty. W takim przypadku wykorzystane punkty wracają na konto użytkownika, zachowując pierwotny termin ważności. Dzięki temu pasażer nie traci zgromadzonych środków, jeśli musi zmienić plany podróży.
