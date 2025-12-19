Spis treści: Turyści z Bliskiego Wschodu coraz chętniej odwiedzają Polskę Oprócz Zakopanego i Krakowa uwagę zwraca szczególny region Ilu turystów z krajów arabskich odwiedziło Dolny Śląsk w 2025 roku? "Turysta z krajów Zatoki Perskiej jest bardzo wymagający"

Turyści z Bliskiego Wschodu coraz chętniej odwiedzają Polskę

Wśród mieszkańców państw Zatoki Perskiej, podobnie jak w wielu innych częściach świata, rośnie zainteresowanie podróżami i odkrywaniem nowych zakątków globu.

- Polska ma to, czego ci turyści poszukują - unikalną przyrodę, ciekawą kulturę i wysoką jakość usług - tłumaczy nam Jakub Feiga, dyrektor biura zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Na ten moment głównym celem podróży wciąż pozostaje Kraków, a to za sprawą wygodnych, często bezpośrednich i niedrogich połączeń lotniczych. Turyści z Bliskiego Wschodu nie poprzestają jednak na dużym mieście. Z Krakowa bardzo często kierują się do Zakopanego, które z uwagi na górski klimat i dobrą infrastrukturę turystyczną (również tę luksusową) stało się wśród nich po prostu modne.

Obecnie, Zakopane rocznie przyciąga około 70 tys. turystów z krajów arabskich, głównie z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru.

Polska oferuje jednak znacznie więcej atrakcji. Z tego względu różne organizacje, w tym Polska Organizacja Turystyczna, we współpracy z regionalnymi partnerami - m.in. z Poznania - intensyfikują kontakty z biurami podróży z krajów arabskich, aby promować także inne regiony kraju.

Oprócz Zakopanego i Krakowa uwagę zwraca szczególny region

Jednym z regionów o ogromnym potencjale turystycznym, atrakcyjnym również dla gości zagranicznych, jest Dolny Śląsk. Uwagę gości z Bliskiego Wschodu mogą zwrócić przede wszystkim malownicze miejscowości.

- Z dotychczasowych doświadczeń można powiedzieć, że tych gości interesują przede wszystkim miejscowości górskie oferujące szeroką ofertę atrakcji połączoną z pięknymi krajobrazami. W przypadku Dolnego Śląska mówimy przede wszystkim o Karkonoszach i Górach Izerskich - wyjaśnia nam dyrektor biura zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

To, czego w szczególności poszukują turyści z krajów Zatoki Perskiej, może niektórych zaskoczyć:

- Zainteresowaniem cieszą się zarówno zatłoczone ulice spacerowe, kawiarnie jak i oferta oparta na przeżyciach np. przejażdżki konne, quady i parki rozrywki. Duże miasta są dla nich również bardzo interesujące głównie ze względu na atmosferę. Ważne, aby tętniły życiem i oferowały interesujące dla nich miejsca na zakupy oraz rozrywkę - dodaje.

Nowym hitem wśród turystów z Bliskiego Wschodu może okazać się Karpacz 123RF/PICSEL

Ilu turystów z krajów arabskich odwiedziło Dolny Śląsk w 2025 roku?

Choć Dolny Śląsk dopiero buduje swoją rozpoznawalność wśród turystów z państw Zatoki Perskiej, pierwsze dane pokazują wyraźny trend wzrostowy.

- Bardzo trudno ocenić dokładną ich liczbę, w przypadku Dolnego Śląska jeszcze nie są to ogromne wyniki, szacujemy, że w 2025 roku w Karkonoszach było tych turystów około 2000. Liczymy, że w nadchodzącym roku zbliżymy się do 10.000 osób nocujących i zakładamy, że każdy z nich spędzi u nas co najmniej 4 noce - zdradza nam Jakub Feiga.

Dolny Śląsk spodziewa się nagłego przypływu turystów z Bliskiego Wschodu w przyszłym roku Michal Wozniak East News

"Turysta z krajów Zatoki Perskiej jest bardzo wymagający"

- Turysta z krajów Zatoki Perskiej jest bardzo wymagający dla naszej branży turystycznej głównie ze względu na różnice kulturowe - twierdzi dyrektor biura zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Jak dodaje, turyści ci mają specyficzne potrzeby, do których oferta musi być odpowiednio dostosowana. Z tego powodu organizowane są szkolenia i wyjazdy studyjne, pozwalające lepiej zrozumieć kwestie takie jak etykieta, oczekiwania dotyczące prywatności, odmienne podejście do czasu czy zasady związane z żywnością halal.

- To są właśnie elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy obsłudze turysty arabskiego. Z pewnością mogę powiedzieć, że jakość usług turystycznych na Dolnym Śląsku jest już na poziomie, jakiego ci goście poszukują. Warto jeszcze popracować nad zrozumieniem ich specyficznych potrzeb jak np. konieczności organizacji transportu nawet na krótkich dystansach - dodaje Jakub Feiga.

Dla hotelarzy, restauratorów i touroperatorów oznacza to konieczność przemyślenia i dopasowania oferty do nowej grupy turystów.

