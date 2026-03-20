Wiosenne city breaki w Europie. Inspiracje na tani wyjazd

Dokąd polecieć tej wiosny? Takie pytanie zadałam Łowcy Okazji - nowej wyszukiwarce ofert biletów lotniczych, dostępnej w aplikacji FRU. To dość nowe narzędzie, które udostępnione zostało dla użytkowników zaledwie kilka miesięcy temu.

Miałam okazję już z niego skorzystać - właśnie z pomocą Łowcy Okazji udało mi się znaleźć bilety do Amsterdamu w promocyjnej cenie i odwiedzić to piękne miasto jeszcze przed sezonem. Relację z tej podróży opisałam w najnowszym artykule mojego cyklu "Podróże na własną rękę".

- Jeszcze niedawno wyszukiwanie lotów zaczynało się od wpisania konkretnego kierunku i daty podróży. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji zmieniają ten model, bo pozwalają rozpocząć planowanie od inspiracji. W aplikacji użytkownicy mogą np. wyszukiwać loty na podstawie zdjęcia miejsca, które zobaczyli w mediach społecznościowych czy filmie, a Łowca Okazji przeanalizuje miliony kombinacji tras, cen i terminów, aby wskazać najtańsze opcje podróży - tłumaczy mi Marta Gałuszka, Brand managerka FRU.

Ciekawą funkcją jest również Trip Check. Pozwala sprawdzić, czy znaleziona oferta rzeczywiście jest najkorzystniejsza - system porównuje ją z innymi możliwymi wariantami i podpowiada, czy warto dokonać rezerwacji.

Muszę przyznać, że taka forma wyszukiwania biletów lotniczych bardzo przypadła mi do gustu. Postanowiłam więc sprawdzić, jakie kierunki Łowca Okazji poleca na powitanie wiosny w 2026 roku.

Kwitnące tulipany i wycieczki rowerem. Idealne miejsce na powitanie wiosny

Chyba nikogo nie zdziwi, że jednym z najpiękniejszych kierunków na wiosenny wyjazd jest właśnie Amsterdam - miasto, które o tej porze roku rozkwita feerią barw. Gdy drzewa rosnące wzdłuż malowniczych kanałów wypuszczają pierwsze zielone liście, a kwiaty sadzone przy kamienicach i w parkach zakwitają, stolica Holandii wygląda jak żywcem wyjęta z pocztówki.

Podobnie jak setki tysięcy turystów przyjeżdżają do Japonii, by podziwiać kwitnące wiśnie, tak wiosną tłumy odwiedzają Holandię dla jej najsłynniejszych kwiatów - tulipanów. Choć tak naprawdę pochodzą one z Azji Środkowej, w Niderlandach zaczęto uprawiać je już pod koniec XVI wieku. Z czasem stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli kraju oraz bohaterem licznych festiwali i wydarzeń.

Za szczyt sezonu tulipanowego w Amsterdamie uznaje się kwiecień, choć pierwsze kwiaty pojawiają się już pod koniec marca i można je podziwiać nawet do maja.

Najbardziej znanym miejscem na oglądanie kwitnących tulipanów jest park Keukenhof w pobliskim Lisse, oddalonym o około 24 km od Amsterdamu. Miejsce to stało się symbolem holenderskiej tradycji ogrodniczej, zajmuje niemal 32 hektary i każdej wiosny zachwyca ponad siedmioma milionami kwitnących cebulek w niezliczonych kolorach i odmianach.

Innym regionem słynącym z tych kwiatów jest Bollenstreek - pas pól kwiatowych w pobliżu wybrzeża, około 40 minut jazdy od Amsterdamu. Wiosną rozciągają się tu niemal bezkresne dywany tulipanów, hiacyntów i narcyzów, tworząc jeden z najbardziej spektakularnych krajobrazów w Europie.

Jednak wiosenny Amsterdam to nie tylko kwiaty. To także wyjątkowa atmosfera miasta, które najlepiej odkrywać na rowerze lub spacerując wzdłuż kanałów, zatrzymując się w kawiarniach z ogródkami na świeżym powietrzu. Warto również wybrać się na rejs kanałami otwartą łodzią - to wyjątkowe doświadczenie.

Spośród proponowanych kierunków jest to opcja najdroższa, jednak bilety lotnicze na kwiecień i maj można znaleźć w cenie około 640-700 zł. Warto śledzić promocje, ponieważ przy odrobinie szczęścia można upolować znacznie tańsze połączenia.

Wiosną park Keukenhof zachwyca kwitnącymi tulipanami 123RF/PICSEL

Dobre warunki do zwiedzania i festiwale pełne wrażeń. Bilety od 240 zł

Barcelona to jedno z tych miast, które najlepiej odwiedzić właśnie wiosną - pogoda sprzyja wtedy zwiedzaniu: jest już ciepło, ale wciąż bez letnich upałów. W kwietniu średnie temperatury wynoszą około 19 st. C. w dzień i 12 st. C. w nocy - to idealny okres na długie spacery i odkrywanie miasta.

Ponieważ wiele najważniejszych atrakcji znajduje się na świeżym powietrzu, warunki atmosferyczne mają tu kluczowe znaczenie. Oprócz najpopularniejszej atrakcji, czyli wizyty w bazylice Sagrada Familia, zaprojektowanej przez Antoniego Gaudíego, warto zobaczyć także inne dzieła architekta, które nadają Barcelonie jej niepowtarzalny charakter. Jednym z nich jest Park Güell - niezwykły kompleks pełen mozaikowych rzeźb, schodów i zieleni, z dawnym domem Gaudíego w centrum. Znajduje się tam również taras widokowy z charakterystyczną ławką pokrytą barwną mozaiką, z której można podziwiać panoramę miasta.

Spacerując po Barcelonie, natrafimy także na słynne kamienice projektu Gaudíego, których fantazyjne fasady stanowią jedną z wizytówek miasta.

Wiosną odbywają się tu również liczne wydarzenia kulturalne. Jednym z najciekawszych jest Feria de Abril de Catalunya - festiwal tradycji andaluzyjskiej trwający około dziesięciu dni. W jego trakcie można zobaczyć pokazy flamenco, spróbować regionalnej kuchni oraz skorzystać z licznych atrakcji rozrywkowych.

Na przełomie marca i kwietnia bilety lotnicze do Barcelony znajdziemy już w cenie około 240-290 zł w dwie strony. Najtańsze połączenia dostępne są z Warszawy, Krakowa oraz Gdańska.

Park Güell warto odwiedzić właśnie wiosną, gdy temperatury sprzyjają zwiedzaniu Barcelony 123RF/PICSEL

Tu polecisz za grosze. Na turystów czeka Festiwal Wiosny

Kolejnym miastem, które wiosną budzi się do życia w wyjątkowo spektakularny sposób, jest Budapeszt. W tym czasie odbywa się tam jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju - Festiwal Wiosny, który w tym roku będzie trwał od 29 kwietnia do 12 maja.

To największy festiwal artystyczny na Węgrzech, obejmujący ponad 40 wydarzeń organizowanych w niemal 30 różnych miejscach. Program obejmuje koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, spektakle taneczne, projekcje filmowe oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

Wiosna w Budapeszcie to jednak nie tylko festiwale. Aby podziwiać kwitnące wiśnie, nie trzeba podróżować do Japonii - sakura zachwyca również tutaj, zwykle na przełomie marca i kwietnia, i to bez tłumów charakterystycznych dla Tokio. Szczególnie malowniczym miejscem jest promenada Tóth Árpád sétány biegnąca wzdłuż Wzgórza Zamkowego, między Basztą Rybacką a Bramą Wiedeńską. Kwitnące drzewa można zobaczyć także w parku Millenáris oraz na Wzgórzu Gellérta, gdzie w tym okresie rozkwitają również magnolie.

Podobnie jak w Amsterdamie, wiosna to idealny moment na zwiedzanie miasta rowerem. Rozbudowana infrastruktura sprzyja aktywnemu odkrywaniu Budapesztu i jego licznych zabytków.

To również jedna z najtańszych propozycji w zestawieniu - bilety lotnicze w obie strony można znaleźć już od około 134 zł.

Jeśli więc planujesz krótki wiosenny wyjazd, to dobry czas, aby wybrać kierunek i zarezerwować bilety lotnicze, zanim ceny wzrosną.

Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

