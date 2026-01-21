Lufthansa wprowadza ograniczenia ws. użytkowania powerbanków

Niemiecka linia lotnicza Lufthansa wprowadziła zmiany dotyczące korzystania z powerbanków na pokładzie swoich samolotów. "Elektryczne urządzenia osobiste oraz baterie są klasyfikowane jako artykuły niebezpieczne. Jest to spowodowane faktem, iż w przypadku uszkodzenia mogą generować ciepło, może dojść do zwarcia, a w rezultacie do zapłonu" - wyjaśnia przewoźnik.

Pasażer może wnieść na pokład samolotu urządzenie służące np. do ładowania telefonu, ale powinien stosować się do nowych regulacji w tym zakresie. Ograniczenia dotyczą liczby powerbanków, w związku z tym pasażer może mieć przy sobie maksymalnie dwa takie urządzenia.

Należy również pamiętać, że na pokład samolotu można zabrać powerbanki o maksymalnej pojemności do 100 Wh na jedno urządzenie. W przypadku powerbanków o pojemności akumulatora powyżej 100 Wh do maksymalnie 160 Wh wymagana jest zgoda na przewóz od linii lotniczej.

Możesz zabrać powerbank, ale nie wolno ci go używać

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami zabrania się ładowania i używania powerbanków na pokładzie samolotów. Wyjątek stanowią zatwierdzone urządzenia medyczne.

Powerbanków nie wolno przechowywać w schowkach nad siedzeniami pasażerów. Ze względów bezpieczeństwa należy je przechowywać pod siedzeniem przed sobą lub w kieszeni w oparciu fotela, przy sobie lub w bagażu podręcznym. Przewożenie powerbanków w bagażu rejestrowanym jest całkowicie zabronione.

Lufthansa dodaje, że pasażerowie posiadający ze sobą urządzenia elektroniczne lub baterie/akumulatory, które nie są dozwolone do przewozu, powinni się liczyć z ryzykiem ich konfiskaty na lotnisku. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skonfiskowane przedmioty.

