Nowy zakaz dla pasażerów. Wielu z nich przyjmie go ze zdziwieniem
Pasażerowie korzystający z usług niemieckiej linii lotniczej Lufthansa powinni pamiętać o wcześniejszym naładowaniu m.in. telefonów i laptopów. Przewoźnik wprowadził nowe regulacje zabraniające korzystania na pokładzie samolotu z powerbanków.
Lufthansa wprowadza ograniczenia ws. użytkowania powerbanków
Niemiecka linia lotnicza Lufthansa wprowadziła zmiany dotyczące korzystania z powerbanków na pokładzie swoich samolotów. "Elektryczne urządzenia osobiste oraz baterie są klasyfikowane jako artykuły niebezpieczne. Jest to spowodowane faktem, iż w przypadku uszkodzenia mogą generować ciepło, może dojść do zwarcia, a w rezultacie do zapłonu" - wyjaśnia przewoźnik.
Pasażer może wnieść na pokład samolotu urządzenie służące np. do ładowania telefonu, ale powinien stosować się do nowych regulacji w tym zakresie. Ograniczenia dotyczą liczby powerbanków, w związku z tym pasażer może mieć przy sobie maksymalnie dwa takie urządzenia.
Należy również pamiętać, że na pokład samolotu można zabrać powerbanki o maksymalnej pojemności do 100 Wh na jedno urządzenie. W przypadku powerbanków o pojemności akumulatora powyżej 100 Wh do maksymalnie 160 Wh wymagana jest zgoda na przewóz od linii lotniczej.
Możesz zabrać powerbank, ale nie wolno ci go używać
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami zabrania się ładowania i używania powerbanków na pokładzie samolotów. Wyjątek stanowią zatwierdzone urządzenia medyczne.
Powerbanków nie wolno przechowywać w schowkach nad siedzeniami pasażerów. Ze względów bezpieczeństwa należy je przechowywać pod siedzeniem przed sobą lub w kieszeni w oparciu fotela, przy sobie lub w bagażu podręcznym. Przewożenie powerbanków w bagażu rejestrowanym jest całkowicie zabronione.
Lufthansa dodaje, że pasażerowie posiadający ze sobą urządzenia elektroniczne lub baterie/akumulatory, które nie są dozwolone do przewozu, powinni się liczyć z ryzykiem ich konfiskaty na lotnisku. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skonfiskowane przedmioty.
