Spis treści: Skąd porównania do jeziora Como? Klimat, którego nie da się podrobić Ceny, które wywołują uśmiech Odkryj, zanim zrobią to wszyscy Werdykt: jechać!

Skąd porównania do jeziora Como?

Porównania do włoskiego klasyka nie są przypadkowe. Podobnie jak Como, Jezioro Ochrydzkie zachwyca krystalicznie czystą, lazurową wodą i spektakularnym położeniem. Zamiast luksusowych willi celebrytów, na wzgórzach wznoszą się tu jednak kamienne domy z charakterystyczną, tradycyjną architekturą i dachy pokryte czerwoną dachówką. Spacerując wąskimi, brukowanymi uliczkami Starego Miasta, czuć ducha historii sięgającej czasów antycznych. To właśnie ta mieszanka surowego piękna natury i bogactwa kulturowego sprawia, że Ochryda jest czymś znacznie więcej niż tylko "tańszą alternatywą".

Klimat, którego nie da się podrobić

W Ochrydzie czas zwalnia. Poranki pachną świeżo parzoną kawą w jednej z nabrzeżnych kafejek i zapachem burka z lokalnej piekarni. Dni upływają na niespiesznym odkrywaniu niezliczonych cerkwi (mówi się, że kiedyś było ich 365 - po jednej na każdy dzień roku), błądzeniu bez celu po stromych uliczkach i podziwianiu widoków, które zapierają dech w piersiach.

Punktem obowiązkowym jest cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo, ikona Macedonii, malowniczo usytuowana na klifie nad samą taflą jeziora. To stąd rozpościera się widok, który najczęściej zdobi pocztówki i okładki przewodników. Warto również wspiąć się na mury Twierdzy Cara Samuela z X wieku, by objąć wzrokiem całą panoramę miasta i jeziora. Letnie wieczory należą do dźwięków bałkańskiej muzyki, dobiegającej z tawern, i długich rozmów przy kieliszku lokalnego wina Vranec.

Ceny, które wywołują uśmiech

Przejdźmy do konkretów, które dla wielu podróżników są kluczowe. Macedonia Północna pozostaje jednym z najtańszych krajów w Europie. Obiad w restauracji z widokiem na jezioro, składający się ze świeżo grillowanego pstrąga ochrydzkiego (lokalnego przysmaku), to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Ceny w sklepach, ceny biletów wstępu do atrakcji (zazwyczaj kilka euro) czy noclegów są często o 20-30% niższe niż w Polsce. Można tu spędzić tydzień za równowartość weekendu nad Como, nie odmawiając sobie absolutnie niczego.

Odkryj, zanim zrobią to wszyscy

Ochryda, mimo rosnącej popularności, wciąż nie została zadeptana przez masową turystykę. Można tu jeszcze znaleźć spokojne, kameralne plaże, zagubić się w uliczkach Starego Miasta bez przeciskania się przez tłum i poczuć autentyczną, nieskomercjalizowaną atmosferę Bałkanów. W tym roku siatka połączeń Wizz Air wzbogaci się o loty do Ochrydy z dwóch polskich miast - Katowic (od 8 czerwca) i Wrocławia (od 7 czerwca). To znak, że świat zaczyna dostrzegać potencjał tej bałkańskiej perły, dlatego warto się pospieszyć, by doświadczyć jej magii, zanim na dobre zagoszczą tu tłumy.

Werdykt: jechać!

Jeśli szukasz miejsca, które łączy w sobie spektakularne krajobrazy, bogatą historię, wyśmienitą i niedrogą kuchnię oraz niepowtarzalny klimat, Ochryda jest strzałem w dziesiątkę. To kierunek, który karmi wszystkie zmysły i udowadnia, że podróżnicze marzenia o pięknych jeziorach w otoczeniu gór nie muszą wiązać się z drenażem portfela. Spakuj walizki, zanim świat na dobre odkryje tę bałkańską perłę!

