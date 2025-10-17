Szklarska Poręba Górna dostrzeżona przez Międzynarodowy Związek Kolei

Dworzec Szklarska Poręba Górna zwyciężył w kategorii małych dworców kolejowych w konkursie TopRail organizowanym przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC). Organizacja wyróżnia usługi i innowacyjne produkty z branży kolejowej, które zajmują szczególne miejsce w świadomości turystów i przyczyniają się do rozwoju kolei jako transportu ekologicznego, zrównoważonego i atrakcyjnego.

Kategorie konkursowe zostały podzielone na: duże i małe dworce kolejowe, tabor i usługi pokładowe na krótkich i długich dystansach, poczekalnie, linie kolejowe oraz innowacyjne produkty turystyczne.

"W ocenie dworców zgłoszonych do konkursu brano pod uwagę m.in. dostępność, unikalny lokalny charakter dworca, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz podnoszących komfort podróżnych - wszystkie te elementy spełnił dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna, którym zarządzają Polskie Koleje Państwowe S.A" - informuje PAP.

Szklarska Poręba Górna w sercu Karkonoszy

Dworzec w Szklarskiej Porębie ulokowany jest w sercu Karkonoszy Albin Marciniak East News

Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna został wybudowany w 1902 r. Pomimo prac remontowych na szeroką skalę w 2021 r. zachował swój wyjątkowy i zabytkowy charakter, ale równocześnie uzyskał udogodnienia, które zwiększają komfort podróżnych.

Dworzec w Szklarskiej Porębie zbudowany został w stylu nawiązującym do regionu. Wyróżnia się granitowym cokołem w dolnej części, drewnianą okładziną i witrażami inspirowanymi motywami kolejowymi.

Obecnie dworzec ma wszelkie udogodnienia, które są niezbędne w podróży. Pasażerowie mogą skorzystać z poczekalni, stacji ładowania smartfonów, bezpłatnego Wi-Fi, a także ma niezbędne ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku dworca mieszczą się apartamenty w stylu Orient Expressu, punkt informacji turystycznej, sklep z pamiątkami, stanowisko bookcrossingu, wiata z miejscami na rowery.

Dworzec Szklarska Poręba Górna pełni również rolę centrum lokalnego życia społecznego. Mieści się tutaj Miejski Ośrodek Kultury wraz z salą kinową i wielofunkcyjną przestrzenią wystawową. Uzupełnieniem całości jest taras widokowy z panoramą Karkonoszy.

"Turyści doceniają dworzec także za jego dogodne położenie - w pobliżu hoteli, wyciągów narciarskich i górskich szlaków. Do Szklarskiej Poręby Górnej można dojechać licznymi pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi. Podróżni na co dzień mogą korzystać z połączeń PKP Intercity, Kolei Dolnośląskich, POLREGIO i Kolei Czeskich (České dráhy)" - podaje PAP.

Polskie dworce kolejowe docenione

"Otrzymanie kolejnego uznania na poziomie międzynarodowym dla polskiego dworca to potwierdzenie, że skutecznie realizujemy tę wizję i zmieniamy oblicze infrastruktury kolejowej w Polsce. Współczesne dworce to dziś miejsca, które inspirują do podróży i czynią ją wyjątkowym doświadczeniem" - powiedział prezes zarządu PKP S.A. Alan Beroud, cytowany przez PAP.

Sukces Szklarskiej Poręby Głównej to nie pierwszy znaczące wyróżnienie Polski i PKP S.A. na arenie międzynarodowej. Niedawno Wrocław Główny znalazł się na szczycie listy najlepszych europejskich dworców (European Railway Station Index 2025) w kategorii obiektów obsługujących poniżej 50 mln pasażerów rocznie. W klasyfikacji ogólnej zajął 2. miejsce w Europie, ustępując jedynie Zurychowi (Zürich Hauptbahnhof), a wyprzedzając tak uznane obiekty, jak Berlin Hauptbahnhof czy London Paddington Station.

