Spis treści: Odwołany lub opóźniony lot - jakie opcje ma pasażer? Ile kosztuje usługa "Disruption Assistance" i jakie są ograniczenia? Wsparcie dla pasażerów, ale nie bez obowiązków

Odwołany lub opóźniony lot - jakie opcje ma pasażer?

Nowa opcja została zaprojektowana z myślą o sytuacjach, w których lot zostaje odwołany lub znacząco opóźniony. Jeśli opóźnienie przekroczy dwie godziny albo połączenie zostanie anulowane na mniej niż dobę przed wylotem, system automatycznie wyszuka alternatywy.

Pasażer otrzyma wówczas powiadomienie i dostęp do propozycji zmiany rezerwacji. Co istotne, nie ograniczają się one wyłącznie do oferty Wizz Aira - w razie potrzeby można wybrać lot innego przewoźnika, bez dodatkowych kosztów, o ile mieści się on w określonym limicie cenowym.

Alternatywą jest pełny zwrot kosztów biletu. Co ciekawe, nawet po jego otrzymaniu podróżny może skorzystać z pierwotnego lotu, jeśli ten ostatecznie się odbędzie.

Ile kosztuje usługa "Disruption Assistance" i jakie są ograniczenia?

Cena usługi zależy od konkretnej trasy i może się znacząco różnić - od kilkudziesięciu do ponad stu złotych za osobę. W zamian pasażer zyskuje dostęp do szybkich rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, ale warto pamiętać, że nie jest to klasyczne ubezpieczenie podróżne.

Najważniejsze ograniczenie dotyczy momentu wystąpienia problemu. Usługa działa tylko wtedy, gdy zakłócenie pojawi się na mniej niż 24 godziny przed wylotem. Jeśli linia poinformuje o zmianach wcześniej, "Disruption Assistance" nie zostanie uruchomiona.

Dodatkowo każda rezerwacja objęta jest limitem kwotowym, w ramach którego można wybrać alternatywny lot. Oznacza to, że wybór nie jest całkowicie dowolny. Warto też pamiętać, że opcję można wykupić wyłącznie podczas zakupu biletu, a decyzja o jej wykorzystaniu obejmuje wszystkich pasażerów z danej rezerwacji.

Koszt usługi różni się w zależności od długości trasy

Wsparcie dla pasażerów, ale nie bez obowiązków

Choć usługa ma ułatwić reorganizację podróży, część odpowiedzialności nadal spoczywa na pasażerze. W przypadku zmiany lotu trzeba samodzielnie zadbać o odbiór i ponowne nadanie bagażu rejestrowanego oraz punktualne dotarcie na nowe połączenie.

Wizz Air podkreśla również, że korzystanie z tej opcji nie wyklucza praw wynikających z unijnego rozporządzenia EC 261/2004. Oznacza to, że pasażerowie nadal mogą ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot.

Nowa usługa ma jednak zapewnić coś, czego przepisy nie gwarantują - natychmiastowe działanie i realne alternatywy jeszcze przed rozpoczęciem formalnej procedury reklamacyjnej.

"Disruption Assistance" to element szerszej strategii przewoźnika, który chce poprawić komfort podróży i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa pasażerów. Dla wielu osób może to być przydatne wsparcie, zwłaszcza w szczycie sezonu. Warto jednak dokładnie przeanalizować warunki, zanim zdecydujemy się dopłacić za dodatkową ochronę.

