Spis treści: Gdzie znajdują się Ogrody Tematyczne Hortulus? Dlaczego warto tam zajrzeć? Ogrody Tematyczne Hortulus - czego się spodziewać? Obszar atrakcyjny o każdej porze roku Ogrody tematyczne, czyli jakie? Informacje praktyczne

Gdzie znajdują się Ogrody Tematyczne Hortulus? Dlaczego warto tam zajrzeć?

Niezwykłe miejsce położone jest w Dobrzycy - niewielkiej miejscowości leżącej pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem. Dojazd samochodem z obu tych miast zajmuje niewiele ponad 20 minut. Pewnie byłaby jednym z wielu nierzucających się punktów na mapie Pomorza Zachodniego, gdyby nie fakt, że stała się ostoją tysięcy najróżniejszych gatunków roślin.

Ogrody Tematyczne Hortulus to ciekawy cel krótkiej wycieczki podczas urlopu nad Bałtykiem. Pogoda nie sprzyja plażowaniu, a może chcesz odpocząć od wylegiwania się na piasku i spacerów po ruchliwych deptakach? Przestrzeń ta okazuje się świetnym uzupełnieniem nadmorskiego wypoczynku.

Ogrody Tematyczne Hortulus - czego się spodziewać?

To rozległy kompleks ogrodów, zajmujący obszar około czterech hektarów. Przestrzeń została precyzyjnie i różnorodnie rozplanowana. Wyróżniono około 30 oddzielnych przestrzeni inspirowanych różnymi stylami i zakątkami świata.

Ogrody to kapitalne uzupełnienie wyjazdu nad morze

O ich wyjątkowości świadczy fakt, że powstały w specyficznej strefie klimatycznej 7b, w której zimy są łagodne, a jednocześnie nie brakuje wilgoci. W takich warunkach bez problemów mogą wzrastać imponujące okazy, niekoniecznie kojarzone z polskimi rabatami. Dzięki temu podziwiać tu można roślinność charakterystyczną dla ogrodów śródziemnomorskich i orientalnych. Szacuje się, że zgromadzono ponad sześć tysięcy gatunków i odmian roślin.

Obszar atrakcyjny o każdej porze roku

Spacerując po ogrodach, trudno się nudzić. Zmieniają się wraz z porami roku, wyglądając zjawiskowo niezależnie od daty w kalendarzu.

Wiosną zachwycają feerią barw. W tym okresie zakwitają tysiące tulipanów, hiacyntów, narcyzów i wiele innych okazów. Latem barwny spektakl trwa w najlepsze, zachwycając widokiem rododendronów, azalii, róż i bzów. Ziołowy aromat tylko uprzyjemnia spacer.

Zobaczysz tu wszystkie odcienie zieleni

Jesienią roślinność powoli przygotowuje się do spoczynku. Nadal jednak oferuje doznania jak z malowniczej pocztówki, gdy liście przyjmują kolory złota i czerwieni. Wydawać by się mogło, że zimą nie dzieje się tu wiele. Trzeba jednak przyznać, że widok uśpionych okazów i zaśnieżonych altan czy mostków ma w sobie coś kojącego.

Ogrody tematyczne, czyli jakie?

Rośliny to nie wszystko. Choć zdecydowanie grają tu główną rolę, nie zapomniano o odpowiedniej scenografii. W Dobrzycy zaaranżowano ogrody tematyczne - do najbardziej spektakularnych należą ogród japoński, angielski, francuski, śródziemnomorski.

Ogród wodny w stylu Antonio Gaudiego

Przestrzeń uzupełniają altany, pagody, rzeźby, malownicze mostki i ławki. W przypadku niektórych elementów można odnieść wrażenie, że twórcy inspirowali się słynnym Parkiem Güell w Barcelonie. Spacer jak mała podróż w dalekie rejony świata? Tutaj jest to możliwe.

Informacje praktyczne

Planując zwiedzanie, trzeba wziąć pod uwagę specyficzne ukształtowanie terenu. Wąskie i kamieniste ścieżki nie są odpowiednie dla każdego. W Ogrodach Tematycznych Hortulus obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych i inwalidzkich. Niedopuszczone jest także wejście z rowerkami i innymi tego typu pojazdami dziecięcymi.

