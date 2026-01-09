Spis treści: Warszawa na podium prestiżowego rankingu Nowe spojrzenie na stolicę Polski. "Magnetyczna" Ranking "The New York Times". Jakie miejsca trafiły na listę?

Wielkie wyróżnienie dla stolicy Polski. Dziennikarze "The New York Times" umieścili Warszawę na drugim miejscu corocznego rankingu najciekawszych kierunków podróży - "52 Places to Go in 2026". Polskie miasto zostało uznane za jedno z najbardziej inspirujących miejsc świata, które warto odwiedzić w nadchodzących miesiącach.

Warszawa na podium prestiżowego rankingu

Warszawa wyprzedziła światowe metropolie takie jak Bangkok, Barcelona, Islandia czy Melbourne. Dziennikarz A.J. Goldmann w notce poświęconej miastu wskazał kilka miejsc, wśród których szczególną uwagę poświęcił Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprojektowanej przez Thomasa Phifera. Pisze o nim jako "nowym punkcie orientacyjnym Warszawy".

"Lśni obok potężnego Pałacu Kultury i Nauki, wyznaczając nowy rozdział w historii przestrzeni publicznej i tożsamości kulturalnej miasta”

- ocenia Goldmann.

Dodaje, że w tym roku instytucja szykuje wystawę "Kwestia kobieca 1550-2025", na której prezentowanych będzie niemal 200 prac "obalających mit, że przed XIX wiekiem niewiele kobiet było artystkami". Ekspozycja ukaże ich twórczość od renesansu aż po współczesność.

Warszawa znalazła się na drugim miejscu rankingu "The New York Times" Mateusz Grochocki East News

Nowe spojrzenie na stolicę Polski. "Magnetyczna"

Uwagę dziennikarza zwróciły również inne miejsca. Plac Defilad - niegdyś przestrzeń masowych parad, "przekształcił się w zielone, przyjazne pieszym centrum, łączące muzeum z innymi ośrodkami kulturalnymi". Goldmann wspomina tu o siedzibie TR Warszawa, jednego z najbardziej znanych teatrów w Polsce.

"Przez dekady stolica Polski była postrzegana jako pragmatyczna, a nie magnetyczna. W 2026 roku domaga się nowego spojrzenia" - kwituje dziennikarz.

Ranking "The New York Times". Jakie miejsca trafiły na listę?

Pierwsze miejsce rankingu zostało określone jako "Revolutionary America". Określenie to obejmuje Filadelfię, Massachusetts, Wirginię, Nowy Jork, New Jersey, Mount Vernon i Waszyngton i ma związek z obchodami 250-lecia Stanów Zjednoczonych.

Na listę "52 Places to Go in 2026" trafiły również miejsca takie jak słynna droga Route 66 w USA, Dallas, Los Angeles, Seszele, japońska wyspa Nagasaki, Anglia (konkretnie obchody z okazji 100-lecia powstania "Kubusia Puchatka"), Asyż - miasto św. Franciszka czy Wietnam.

Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Źródło: nytimes.com/um.warszawa.pl

Kronika Polska 1025-2025: wyjątkowe widowisko w Krakowie materiały promocyjne