Nawiedzone osiedle na Tajwanie. Klątwa smoka, zemsta zmarłych?

Osiedle-widmo na Tajwanie. Nad domkami UFO ciąży klątwa?

To jedna strona medalu. Druga ma o wiele mroczniejsze oblicze. Gdy realizacja projektu dobiegała końca, zaczęły krążyć pogłoski o tym, że osiedle w Sanzhi jest nawiedzone. W trakcie prac budowlanych zginęło kilku robotników, a nieopodal często dochodziło do wypadków samochodowych. Co więcej, na terenie budowanego osiedla doszło do kilku samobójstw.

Ludzie zaczynali wierzyć w to, że domki przyciągają złe moce, a opowieści o tajemniczych zjawiskach zaczynały się rozprzestrzeniać po całej wyspie.

Seria nieszczęśliwych wypadków miała mieć związek z klątwą rzuconą przez... smoka. Chodzi o jego pomnik, który miał pilnować osiedla. Deweloper zdecydował jednak o poszerzeniu drogi dojazdowej do osiedla i przecięciu figury na pół, co oburzyło mieszkańców. Niektórzy z nich wierzyli, że niewyjaśnione rzeczy mają związek z karą za zniszczenie pomnika.

To jednak nie koniec mrocznych historii. Wiele lat wcześniej na miejscu osiedla z domkami UFO znajdował się cmentarz, na którym byli pochowani holenderscy żołnierze. Inwestycja miała zakłócić ich spokój, a zmarli zaczęli mścić się zza grobu za zbezczeszczenie ich zwłok. I tak, osiedle domków UFO popadło w zapomnienie.

Osiedle-widmo pojawia się już tylko w rankingach najbardziej upiornych, opuszczonych miast. Jest nawet określane mianem "ruin przyszłości".

W 2008 roku rozpoczęto wyburzenie osiedla, co spotkało się z protestami miłośników tego miejsca. Proponowali nawet, by utworzyć tu muzeum. Mimo decyzji o likwidacji, osiedle-widmo w Shanzi nadal przyciąga turystów jak magnes i niewątpliwie jest turystyczną atrakcją dla fanów urbexu.

