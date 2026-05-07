Ostoja spokoju nad Bałtykiem. Nie spotkasz tu tłumów

Agata Zaremba

Agata Zaremba

Choć polskie wybrzeże przyciąga tłumy, nad Bałtykiem wciąż można znaleźć miejsca, gdzie dominuje cisza, spokój i kameralna atmosfera. Jednym z nich jest Pustkowo - niewielka miejscowość na Wybrzeżu Rewalskim, która zachwyca szeroką plażą, spokojnym otoczeniem i bliskością natury. To idealny kierunek dla osób, które chcą odpocząć nad morzem z dala od zatłoczonych kurortów, nie rezygnując przy tym z ciekawych atrakcji w okolicy.

Piaszczysta ścieżka w Pustkowie prowadząca do morza, otoczona drewnianym ogrodzeniem i wydmami.
Pustkowo to malownicza nadmorska miejscowość, często pomijana przez tłumy turystów123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kameralna miejscowość nad Bałtykiem bez tłumów
  2. Pustkowo - szeroka plaża i spokojny klimat
  3. Park, trasy spacerowe i atrakcje dla aktywnych
  4. Co warto zobaczyć w pobliżu Pustkowa?

Kameralna miejscowość nad Bałtykiem bez tłumów

Pustkowo leży w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, na terenie Wybrzeża Rewalskiego. To region znany z nadmorskich kurortów, takich jak Rewal, Pobierowo, Niechorze czy Trzęsacz. Na ich tle Pustkowo wyróżnia się kameralnym charakterem i znacznie spokojniejszą atmosferą.

Miejscowość należy do najmniejszych w tej części polskiego wybrzeża - zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Według danych z 2021 roku na stałe mieszka tu zaledwie 135 osób.

Mimo ogromnej popularności Bałtyku wśród turystów z Polski i Niemiec, Pustkowo zachowało spokojny charakter, który przyciąga osoby szukające ciszy i relaksu blisko natury. Położenie pomiędzy większymi nadmorskimi miejscowościami sprawia, że jest to dobre miejsce zarówno na spokojny wypoczynek, jak i baza wypadowa do zwiedzania okolicy.

Zobacz również: Nieznane nadmorskie uzdrowisko. Bije na głowę zatłoczony Kołobrzeg

Pustkowo - szeroka plaża i spokojny klimat

Największą atrakcją Pustkowa jest szeroka, piaszczysta plaża, która w sezonie pozostaje znacznie mniej zatłoczona niż w sąsiednich kurortach. Działa tu również strzeżone kąpielisko, dzięki czemu miejsce to jest przyjazne dla rodzin z dziećmi i seniorów.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Pustkowie jest Bałtycki Krzyż Nadziei, usytuowany przy wejściu na plażę, na terenie Parku Przyjaciół Pustkowa. Monument ma około 20 metrów wysokości i stanowi wierną kopię słynnego krzyża na Giewoncie. Dzięki swojemu położeniu i symbolicznej formie stał się jedną z najważniejszych atrakcji oraz charakterystycznym symbolem tej nadmorskiej miejscowości.

W pobliżu znajduje się również replika okrętu, przygotowana pierwotnie jako ekspozycja promująca region. Zarówno krzyż, jak i okoliczny park są często odwiedzane przez spacerowiczów, a zimą miejsce dodatkowo zyskuje wyjątkowy klimat dzięki świątecznym iluminacjom.

Zejście na piaszczystą plażę, prowadzące przez las. Na horyzoncie widać niebieskie morze oraz bezchmurne niebo
Pustkowo może pochwalić się jedną z najładniejszych piaszczystych i szerokich plaż w okolicy123RF/PICSEL

Park, trasy spacerowe i atrakcje dla aktywnych

Pustkowo oferuje także przyjazną przestrzeń do spacerów i aktywnego wypoczynku. Park Przyjaciół Pustkowa położony przy samym morzu to zadbane miejsce z alejkami spacerowymi, rabatami kwiatowymi oraz placem zabaw. To popularny punkt spotkań i odpoczynku dla rodzin z dziećmi.

Okolica sprzyja także wycieczkom rowerowym i pieszym. Przez miejscowość przebiegają trasy prowadzące wzdłuż wybrzeża oraz przez pobliskie lasy, co pozwala połączyć wypoczynek nad morzem z aktywnością na świeżym powietrzu.

W sezonie organizowane są również wydarzenia sportowe, w tym amatorski turniej tenisowy Pustkowo Cup. Dzięki temu miejscowość oferuje atrakcje nie tylko dla osób szukających ciszy, ale również dla turystów preferujących aktywny wypoczynek.

Ruiny gotyckiej budowli stojące na klifie porośniętym zielenią, rozległa, piaszczysta plaża prowadząca wzdłuż brzegu morza, dwóch spacerowiczów na piasku oraz widok na spokojne, błękitne niebo.
Co zobaczyć w okolicy Pustkowa?123RF/PICSEL

Zobacz również: Rzadkie zjawisko w Bałtyku. Miłośnicy letnich kąpieli nie będą zachwyceni

Co warto zobaczyć w pobliżu Pustkowa?

Pustkowo jest świetnym punktem wypadowym do zwiedzania pobliskich nadmorskich miejscowości. Zaledwie kilka minut jazdy samochodem lub około 45 minut spacerem dzieli je od Pobierowa - popularnego kurortu chętnie odwiedzanego przez turystów. To dobre miejsce dla osób, które chcą skorzystać z bogatszej oferty gastronomicznej.

W przeciwnym kierunku, w podobnej odległości, znajduje się Rewal - miejscowość oferująca typowy klimat nadmorskiego kurortu, z promenadami, licznymi restauracjami, sklepikami i tętniącą życiem plażą. To idealne miejsce dla tych, którzy oprócz spokojnego wypoczynku chcą poczuć wakacyjną atmosferę większego nadmorskiego miasta.

Po drodze warto zatrzymać się w Trzęsaczu, gdzie znajduje się imponująca platforma widokowa z panoramą Bałtyku oraz ruiny gotyckiego kościoła stojące na klifie. Świątynia została wybudowana kilka wieków temu w znacznej odległości od morza, jednak postępująca erozja brzegu sprawiła, że z czasem znalazła się tuż przy urwisku. Działanie fal przez lata niszczyło klif i stopniowo doprowadziło do zawalenia większej części budowli. Do dziś zachował się jedynie fragment ściany oraz prezbiterium, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków polskiego wybrzeża.

Sam Rewal jest natomiast miejscem chętnie odwiedzanym przez rodziny z dziećmi. Oprócz szerokiej plaży i nadmorskich promenad znajdują się tam place zabaw oraz liczne atrakcje przygotowane zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Dzięki bliskości tych miejscowości pobyt w spokojnym Pustkowie można łatwo połączyć z odkrywaniem najciekawszych atrakcji Wybrzeża Rewalskiego.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiemINTERIA.PL

Najnowsze