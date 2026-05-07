Spis treści: Kameralna miejscowość nad Bałtykiem bez tłumów Pustkowo - szeroka plaża i spokojny klimat Park, trasy spacerowe i atrakcje dla aktywnych Co warto zobaczyć w pobliżu Pustkowa?

Kameralna miejscowość nad Bałtykiem bez tłumów

Pustkowo leży w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, na terenie Wybrzeża Rewalskiego. To region znany z nadmorskich kurortów, takich jak Rewal, Pobierowo, Niechorze czy Trzęsacz. Na ich tle Pustkowo wyróżnia się kameralnym charakterem i znacznie spokojniejszą atmosferą.

Miejscowość należy do najmniejszych w tej części polskiego wybrzeża - zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Według danych z 2021 roku na stałe mieszka tu zaledwie 135 osób.

Mimo ogromnej popularności Bałtyku wśród turystów z Polski i Niemiec, Pustkowo zachowało spokojny charakter, który przyciąga osoby szukające ciszy i relaksu blisko natury. Położenie pomiędzy większymi nadmorskimi miejscowościami sprawia, że jest to dobre miejsce zarówno na spokojny wypoczynek, jak i baza wypadowa do zwiedzania okolicy.

Pustkowo - szeroka plaża i spokojny klimat

Największą atrakcją Pustkowa jest szeroka, piaszczysta plaża, która w sezonie pozostaje znacznie mniej zatłoczona niż w sąsiednich kurortach. Działa tu również strzeżone kąpielisko, dzięki czemu miejsce to jest przyjazne dla rodzin z dziećmi i seniorów.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Pustkowie jest Bałtycki Krzyż Nadziei, usytuowany przy wejściu na plażę, na terenie Parku Przyjaciół Pustkowa. Monument ma około 20 metrów wysokości i stanowi wierną kopię słynnego krzyża na Giewoncie. Dzięki swojemu położeniu i symbolicznej formie stał się jedną z najważniejszych atrakcji oraz charakterystycznym symbolem tej nadmorskiej miejscowości.

W pobliżu znajduje się również replika okrętu, przygotowana pierwotnie jako ekspozycja promująca region. Zarówno krzyż, jak i okoliczny park są często odwiedzane przez spacerowiczów, a zimą miejsce dodatkowo zyskuje wyjątkowy klimat dzięki świątecznym iluminacjom.

Pustkowo może pochwalić się jedną z najładniejszych piaszczystych i szerokich plaż w okolicy 123RF/PICSEL

Park, trasy spacerowe i atrakcje dla aktywnych

Pustkowo oferuje także przyjazną przestrzeń do spacerów i aktywnego wypoczynku. Park Przyjaciół Pustkowa położony przy samym morzu to zadbane miejsce z alejkami spacerowymi, rabatami kwiatowymi oraz placem zabaw. To popularny punkt spotkań i odpoczynku dla rodzin z dziećmi.

Okolica sprzyja także wycieczkom rowerowym i pieszym. Przez miejscowość przebiegają trasy prowadzące wzdłuż wybrzeża oraz przez pobliskie lasy, co pozwala połączyć wypoczynek nad morzem z aktywnością na świeżym powietrzu.

W sezonie organizowane są również wydarzenia sportowe, w tym amatorski turniej tenisowy Pustkowo Cup. Dzięki temu miejscowość oferuje atrakcje nie tylko dla osób szukających ciszy, ale również dla turystów preferujących aktywny wypoczynek.

Co zobaczyć w okolicy Pustkowa? 123RF/PICSEL

Co warto zobaczyć w pobliżu Pustkowa?

Pustkowo jest świetnym punktem wypadowym do zwiedzania pobliskich nadmorskich miejscowości. Zaledwie kilka minut jazdy samochodem lub około 45 minut spacerem dzieli je od Pobierowa - popularnego kurortu chętnie odwiedzanego przez turystów. To dobre miejsce dla osób, które chcą skorzystać z bogatszej oferty gastronomicznej.

W przeciwnym kierunku, w podobnej odległości, znajduje się Rewal - miejscowość oferująca typowy klimat nadmorskiego kurortu, z promenadami, licznymi restauracjami, sklepikami i tętniącą życiem plażą. To idealne miejsce dla tych, którzy oprócz spokojnego wypoczynku chcą poczuć wakacyjną atmosferę większego nadmorskiego miasta.

Po drodze warto zatrzymać się w Trzęsaczu, gdzie znajduje się imponująca platforma widokowa z panoramą Bałtyku oraz ruiny gotyckiego kościoła stojące na klifie. Świątynia została wybudowana kilka wieków temu w znacznej odległości od morza, jednak postępująca erozja brzegu sprawiła, że z czasem znalazła się tuż przy urwisku. Działanie fal przez lata niszczyło klif i stopniowo doprowadziło do zawalenia większej części budowli. Do dziś zachował się jedynie fragment ściany oraz prezbiterium, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków polskiego wybrzeża.

Sam Rewal jest natomiast miejscem chętnie odwiedzanym przez rodziny z dziećmi. Oprócz szerokiej plaży i nadmorskich promenad znajdują się tam place zabaw oraz liczne atrakcje przygotowane zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Dzięki bliskości tych miejscowości pobyt w spokojnym Pustkowie można łatwo połączyć z odkrywaniem najciekawszych atrakcji Wybrzeża Rewalskiego.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL