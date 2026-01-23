Spis treści: Ranking najbardziej autentycznych europejskich miast Wyjątkowy ranking powstał na podstawie recenzji turystów Najbardziej autentyczne miasto jest we Francji, ale to nie Paryż Polskie miasta zajęły wysokie miejsca w rankingu najbardziej autentycznych w Europie Jak wygląda czołówka rankingu najbardziej autentycznych miast w Europie?

Ranking najbardziej autentycznych europejskich miast

Ranking przygotowany przez firmę Insureand.Go to idealna wskazówka dla osób, które mają dość popularnych turystycznych miejsc. Badania pokazują, że w zwiedzaniu świata coraz bardziej pociąga nas prawdziwa lokalna tradycja i kultura, chętniej rozmawiamy z lokalsami, jemy w zwykłych miejscowych barach. Chcemy po prostu chłonąć atmosferę miejsca, a nie wyreżyserowany dla turystów spektakl.

Wyjątkowy ranking powstał na podstawie recenzji turystów

Ranking powstał na podstawie analizy 1,3 miliona opinii opublikowanych przez użytkowników Google Maps na temat ponad 140 europejskich miast. Głównym założeniem było skupienie się na opisach uwzględniających "autentyczność". Ważne były lokalne tradycje i klimat, jednocześnie do negatywnych aspektów obniżających ogólną ocenę danego miejsca zaliczano wszelkie "turystyczne pułapki", jak np. wysokie ceny kwater i usług.

Najbardziej autentyczne miasto jest we Francji, ale to nie Paryż

W rankingu turystycznego must see zwyciężyło francuskie miasto, wbrew pozorom nie chodzi jednak o Paryż. Uznanie zwiedzających zdobyła Marsylia, a na wysoki wynik wpływ miała zwłaszcza portowa dzielnica miasta, która słynie z targu rybnego, urokliwych restauracji i kawiarni oraz wąskich klimatycznych uliczek. Tętniące życiem miasto pozwala poczuć atmosferę, której nie ma już w wielu popularnych europejskich stolicach. Nie zostało opanowane przez masową turystykę i nawet w ścisłym centrum wciąż żyje mnóstwo zwykłych ludzi.

Marsylia zachwyca też różnorodnością kultur i bogatą ofertą artystyczno-muzealną. Ta doskonała mieszanka gwarantuje moc pozytywnych wrażeń, po których odpocząć można na jednej z czystych piaszczystych plaż. W dodatku to świetna baza wypadowa do zwiedzania Prowansji.

Warszawa została doceniona w rankingu europejskich miast za świetne połączenie tradycji z nowoczesnością udmurd 123RF/PICSEL

Polskie miasta zajęły wysokie miejsca w rankingu najbardziej autentycznych w Europie

Marsylia tylko nieznacznie wyprzedziła w rankingu Warszawę. Turyści doceniają stolicę Polski za świetne łączenie nowoczesności z tradycją. Uznanie zyskała przede wszystkim odnowiona starówka oraz Łazienki Królewskie, ale także nowoczesne atrakcje w postaci interaktywnych muzeów i rozległych tras spacerowych na bulwarach wiślanych. Podróżujący do stolicy naszego kraju cenią także bezpieczeństwo, czystość i świetny stosunek jakości i ceny oferowanych usług. Sprawna komunikacja miejska, ogromna liczba restauracji i klimatycznych knajpek to kolejne atuty Warszawy.

Siódme miejsce w rankingu zajął Gdańsk, który każdego roku podbija serca turystów z całego świata. W tętniącej życiem stolicy Pomorza można poczuć klimat europejskiej metropolii, a jednocześnie przenieść się w czasy średniowiecza i renesansu. Kolorowe kamienice, zabytkowy port i nadmorski charakter z malowniczym nabrzeżem to najlepsze, co ma do zaoferowania Gdańsk.

Gdańsk zachwyca malowniczym nabrzeżem i morskim klimatem 123RF/PICSEL

Jak wygląda czołówka rankingu najbardziej autentycznych miast w Europie?

Marsylia (Francja) Warszawa (Polska) Tbilisi (Gruzja) Porto (Portugalia) Lyon (Francja) Wilno (Litwa) Gdańsk (Polska) Neapol (Włochy) Frankfurt (Niemcy) Bled (Słowenia)

