Górskie klasyki wciąż bezkonkurencyjne

W kategorii miejscowości górskich zwyciężyło Zakopane, zdobywając ponad 17 proc. głosów uczestników plebiscytu. Tuż za nim uplasowały się Krynica-Zdrój oraz Karpacz - tutaj różnice między ilością głosów były naprawdę niewielkie.

Wyniki pokazują, że Polacy zimą najchętniej wracają do sprawdzonych miejsc - chętnie wybieramy górskie kurorty, które łączą rozbudowaną infrastrukturę narciarską z bogatą ofertą noclegową i rozrywkową. Cenimy również lokalny mikroklimat oraz walory uzdrowiskowe.

W rankingu wskazano również najlepsze ośrodki narciarskie w kraju. Najwięcej głosów otrzymał Zieleniec Sport Arena, wyprzedzając Szczyrk Mountain Resort i PKL Jaworzynę Krynicką. Ośrodek oferuje aż 26 km tras o różnym stopniu trudności, 31 wyciągi, a także szkółki narciarskie dla najmłodszych - to wszystko sprawia, że miejsce to odwiedzane jest nie tylko przez doświadczonych narciarzy, ale i całe rodziny z dziećmi, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na stoku.

Zima nie tylko w górach

Plebiscyt pokazuje również, że oprócz górskich miejscowości, Polacy zimą chętnie wybierają się nad morze - i ciężko się temu dziwić, bo to właśnie w sezonie jesienno-zimowym stężenie jodu w powietrzu jest najwyższe. W kategorii nadmorskich miejscowości triumfował Kołobrzeg, a na podium znalazły się również Gdańsk i Sopot. Uczestnicy głosowania doceniają nadmorskie kurorty za ofertę spa, brak tłumów i rozwiniętą bazę hotelową.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też obiekty oferujące relaks w ciepłej wodzie. Wśród term i aquaparków najwięcej głosów zdobył łódzki Aquapark Fala, wyprzedzając znane Termy Chochołowskie oraz Termy BUKOVINA. Jak się okazuje, zimą Polacy bardzo chętnie łączą aktywność z regeneracją.

Atrakcje, które przyciągają tłumy

W kategorii atrakcji sezonu zdecydowanym zwycięzcą zostało Orientarium ZOO Łódź, które uzyskało wyraźną przewagę nad pozostałymi nominowanymi.

Kolejne miejsca zajęły Sankolandia w Muszynie oraz Kolejkowo. Widać więc, że rodziny z dziećmi szukają miejsc całorocznych, oferujących doświadczenia wykraczające poza klasyczne zwiedzanie.

Wyniki pokazują, że zimą stawiamy na różnorodność - od górskich stoków, przez termy, po miejskie i rodzinne atrakcje - ale najchętniej wybieramy miejsca, które od lat budują silną markę i konsekwentnie rozwijają ofertę.

