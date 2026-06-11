Spis treści: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oficjalnie otwarty. Pierwsi goście już zameldowani Czerwony dywan, recital fortepianowy i atrakcje dla rodzin Tiktokerka pokazała jak wyglądają pokoje. "Naprawdę ogromny" Internauci już oceniają obiekt. Pojawiły się pierwsze opinie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie oficjalnie otwarty. Pierwsi goście już zameldowani

Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie rozpoczęła się w 2018 roku, choć plany stworzenia ogromnego kompleksu wypoczynkowego nad Bałtykiem pojawiły się znacznie wcześniej. W kolejnych latach inwestycja była realizowana etapami, a tempo prac niejednokrotnie zwalniało, co rodziło pytania o termin zakończenia przedsięwzięcia.

Ostatecznie długo wyczekiwane otwarcie nastąpiło 10 czerwca. Co ciekawe, hotel rozpoczął działalność wcześniej, niż pierwotnie zapowiadano. Jeszcze kilka tygodni temu pierwsze dostępne rezerwacje obejmowały końcówkę czerwca, jednak właściciele zdecydowali się przyspieszyć inaugurację.

Dla wielu osób była to okazja, by jako jedni z pierwszych zobaczyć od środka obiekt, który określany jest mianem jednego z najbardziej spektakularnych hoteli w Polsce.

Czerwony dywan, recital fortepianowy i atrakcje dla rodzin

Pierwszego dnia działalności na gości czekało wiele atrakcji. Jak wynika z relacji publikowanych w mediach społecznościowych, hotel przygotował specjalny program powitalny.

Autorka konta podróżniczego na TikToku o nazwie @Jas.Stas_LifeTrip w jednym ze swoich postów pokazała, że dzieci otrzymywały przy recepcji pluszowe misie, a dorośli czerwone róże.

Lobby robi duże wrażenie - fortepian, wielkie akwarium i dużo przestrzeni

Na nagraniach można zobaczyć przestronny hol wyłożony czerwonym dywanem, reprezentacyjne wejście do hotelu oraz eleganckie korytarze prowadzące do pokoi. Dla najmłodszych zorganizowano paradę podwodnych i nadmorskich postaci, które powitały gości i poprowadziły pierwsze animacje oraz zabawy. Chwilę później rozpoczął się recital fortepianowy.

W programie inauguracyjnych dni znalazły się również przejażdżki "Grand Tour", podczas których goście mogą zwiedzać teren kompleksu i jego najbliższe otoczenie.

Tiktokerka pokazała jak wyglądało otwarcie giganta w Pobierowie Paweł Murzyn/East News/screenshot TikTok East News

Tiktokerka pokazała jak wyglądają pokoje. "Naprawdę ogromny"

W kolejnym swoim poście tiktokerka pokazała, jak wyglądają pokoje. Wraz z rodziną wybrała pokój standardowy z widokiem na morze.

"Jest naprawdę ogromny. Mamy widok zarówno na wschód, jak i zachód słońca" - skomentowała.

Okazuje się, że wyposażenie pokoi jest dość bogate, a na gości w dniu otwarcia czekały prezenty.

"W pokoju jest garderoba, duża łazienka z dwiema umywalkami, woda, zestaw kawowy i lodówka. Czekały też prezenty, książki o historii Tadeusza Gołębiewskiego oraz zestawy słodyczy TAGO, czyli pierwszego biznesu założyciela hoteli" - opisuje dalej tiktokerka.

Internauci już oceniają obiekt. Pojawiły się pierwsze opinie

W sieci pojawiają się już pierwsze komentarze osób, które miały okazję spędzić w hotelu pierwsze godziny po otwarciu. Wiele z nich zwraca uwagę przede wszystkim na skalę inwestycji i przestronność wnętrz.

Pozytywne komentarze pojawiły się również na Facebooku:

Piękny hotel i fantastyczna inwestycja. Jestem pewna, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i będzie wracał z przyjemnością!

Choć pierwsze reakcje są bardzo entuzjastyczne, ostateczna ocena nowego hotelowego giganta będzie zależała od doświadczeń gości w najbliższych tygodniach i miesiącach. To właśnie wtedy okaże się, czy imponujący rozmachem obiekt spełni wysokie oczekiwania turystów, którzy od lat czekali na jego otwarcie.

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Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL