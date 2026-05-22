Spis treści: Testy zakończone. Pendolino pojedzie szybciej Z Warszawy do Krakowa w mniej niż dwie godziny Kolej ma konkurować z autem i samolotem

Testy zakończone. Pendolino pojedzie szybciej

Centralna Magistrala Kolejowa od lat uznawana jest za jedną z najnowocześniejszych linii kolejowych w kraju. To właśnie tam przeprowadzono ostatnie testy składów Pendolino, które mają umożliwić regularne kursowanie z prędkością 250 km/h. Obecnie pociągi PKP Intercity mogą rozwijać maksymalnie 200 km/h.

Aby było to możliwe, konieczne okazało się nie tylko dostosowanie samej infrastruktury torowej, ale również wdrożenie nowoczesnych systemów cyfrowych i radiowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Prace wciąż trwają, jednak ich zakończenie planowane jest na drugą połowę przyszłego roku.

"Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy według nowego rozkładu od grudnia przyszłego roku z prędkością 250 km/h" - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Z Warszawy do Krakowa w mniej niż dwie godziny

Największe zmiany odczują pasażerowie podróżujący między Warszawą a Krakowem. Obecnie najszybsze połączenia Pendolino pokonują tę trasę w około 2 godziny i 45 minut, głównie z powodu prowadzonych modernizacji infrastruktury.

Po wdrożeniu nowego rozkładu i zwiększeniu prędkości czas przejazdu ma skrócić się do około 1 godziny i 50 minut. Oznacza to, że podróż koleją między stolicą a Krakowem stanie się realną alternatywą dla samochodu, a w wielu przypadkach także dla transportu lotniczego.

Szybsze przejazdy mają objąć również inne trasy obsługiwane przez Pendolino, przede wszystkim połączenia z Katowicami i południem Polski.

Już niedługo pociągi Pendolino w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h Wojciech Olkuśnik East News

Kolej ma konkurować z autem i samolotem

Zwiększenie prędkości Pendolino to jeden z najważniejszych projektów modernizacyjnych polskiej kolei ostatnich lat. Dzięki niemu PKP Intercity chce poprawić konkurencyjność transportu kolejowego wobec podróży samochodem i krótkich lotów krajowych.

Eksperci zwracają uwagę, że skracanie czasu przejazdu jest dziś kluczowe dla pasażerów wybierających środek transportu. Szczególnie na trasach biznesowych liczy się możliwość szybkiego przemieszczania się między dużymi miastami bez konieczności stania w korkach czy długiego oczekiwania na lotniskach.

Jeśli harmonogram prac zostanie utrzymany, pierwsze regularne kursy Pendolino z prędkością 250 km/h ruszą wraz z grudniową zmianą rozkładu jazdy w przyszłym roku.

Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL