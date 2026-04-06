Spis treści: Perełka godzinę drogi od Kielc. W miasteczku wytwarzają "białe złoto" Najbardziej oryginalny rynek w Polsce Zamek Ćmielów. Jak feniks z popiołów

Perełka godzinę drogi od Kielc. W miasteczku wytwarzają "białe złoto"

Niewielkie polskie miasteczko jest znane na całym świecie. Ćmielów w województwie świętokrzyskim słynie z produkcji porcelany. Powstające tu figurki podbiły galerie sztuki w Chicago, Nowym Jorku, Londynie i Paryżu. Są wytwarzane ręcznie, z oryginalnych form z lat 60. XX wieku.

Miasteczko to zdecydowanie jedno z najciekawszych miejsc województwa świętokrzyskiego. Działa tu Fabryka Porcelany AS Ćmielów oraz Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów" i "Chodzież" S.A.

Najbardziej oryginalny rynek w Polsce

Jedną z największych atrakcji miasteczka stał się porcelanowy rynek. Inspiracją do nietypowych form fontanny i ławeczek stała się kultowa ćmielowska kolekcja Empire. Wybór nie jest przypadkowy. Zastawa została zaprojektowana na zamówienie prezydenta Ignacego Mościckiego w latach 1933-1934. Trafiła do ówczesnej siedziby, jaką był Zamek Królewski.

Naczynia wchodzące w jej skład są eleganckie i ręcznie zdobione złotem. Co ciekawe, zastawa jest oficjalnie używana w Belwederze. Porcelana z kolekcji Empire trafiła też do Watykanu i placówek dyplomatycznych w różnych częściach globu.

Mieszkańcy Ćmielowa narzekać nie mogą. Mają swoją wersję "Empire", tylko w znacznym powiększeniu. Trzeba przyznać, że to najbardziej oryginalny rynek w Polsce. Jedno jest pewne: możecie się tu poczuć jak w bajce "Alicja w krainie czarów".

Porcelanowy rynek w Ćmielowie

Miejsce doczekało się rewitalizacji w 2023 roku. Burmistrzyni miasta Joanna Suska tak mówiła wówczas w rozmowie z serwisem echodnia.eu:

- To będą filiżanki, w których będzie można siedzieć i również filiżanka, do której z imbryczka będzie się lała woda w formie fontanny. To ewenement na skalę całej Polski. Przez pryzmat tej porcelany chcemy zaakcentować, że o naszym mieście słychać na całym świecie a mieszkańców zachęcić do takiego aktywnego wypoczynku i nakierować ruch turystyczny. Mamy tężnię solankową, będzie wymiana kostki, bo pan konserwator stwierdził, że nie może być w kolorze żółtym tylko przypominającym bruk.

Ćmielów zasłynął jako miejsce produkcji porcelany

W miejscowości na terenie dawnej Wytwórni Porcelany ŚWIT działa od 2005 roku Żywe Muzeum Porcelany. To pierwsze takie muzeum w Polsce. W trakcie zwiedzania można sprawdzić, jak od kulis wygląda ręczna produkcja porcelany i dowiedzieć się, czym różni się od ceramiki. W muzeum organizowane są warsztaty, w trakcie których odwiedzający mogą stworzyć różę z masy porcelanowej lub pomalować filiżankę czy figurkę pod okiem instruktora.

Zamek Ćmielów. Jak feniks z popiołów

Ćmielów ma również swój zamek. Pierwszy powstał w 1388 roku jako gotycka warownia, a początkiem XVI wieku Krzysztof Szydłowiecki rozbudował go w stylu renesansowym. Książę Ostrogski postanowił przekształcić obiekt w "pałac w fortecy". Zamek ucierpiał w trakcie potopu szwedzkiego. Przez długi czas można było tylko zobaczyć jego ruiny.

Sytuacja zmieni się już 24 maja 2026 roku. Mury zamku i otoczenie zyskają zupełnie nowe oblicze. Dla publiczności zostanie otwarte muzeum i galeria gitar, zostanie udostępniony teren do organizacji koncertów.

Ruiny zamku w Ćmielowie. Miejsce zmieniło się nie do poznania

"Z miejsca zapomnianego, dzięki badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim narodziło się muzeum historyczne, które gromadzi piękne i wyjątkowe zabytki, odkryte i opisane, które odkrywają historię tego niezwykłego miejsca" - czytamy na stronie Zamek Ćmielów.

"Dzięki imponującym zbiorom instrumentów i memorabiliów z autografami największych ikon muzyki Zamek Ćmielów opowiada takze historię dźwięku i ludzi, dla których muzyka była sposobem na wyrażenie siebie. W przestrzeniach zamku prezentowanych jest kilkaset instrumentów - od gitar i mikrofonów po saksofony i rzadkie egzemplarze sprzętu muzycznego" - informuje muzeum.

Jura Krakowsko-Częstochowska, czyli piękno polskich skał Polsat News Polsat News