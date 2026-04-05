Skalna kraina na Podkarpaciu. Kierunek na weekendowy reset godzinę drogi od Rzeszowa

Spis treści: Rezerwat niemal na wyciągnięcie ręki od Rzeszowa. Idealny pomysł na wiosenny city break Dawno, dawno temu… czyli skąd wzięły się Prządki Atrakcje w okolicy rezerwatu - pomysł na weekendowy wypad Praktyczne informacje

Rezerwat niemal na wyciągnięcie ręki od Rzeszowa. Idealny pomysł na wiosenny city break

Tym razem kierunek: Podkarpacie. Zaledwie 46 km od Rzeszowa i 12 km od Krosna, w gminie Korczyna, na styku wsi Czarnorzeki i Korczyna, kryje się malowniczy Rezerwat Przyrody Prządki. Jego historia sięga 1957 roku, a cały obszar obejmuje ponad 13 hektarów niezwykłego terenu. Co sprawia, że to miejsce przyciąga uwagę? Przede wszystkim imponujące formacje skalne, dzięki którym wielu odwiedzających mówi o nim "skalne miasto". Rezerwat powstał, by chronić te naturalne rzeźby i zachować baśniowy klimat okolicy. Spacerując około kilometrową trasą wzdłuż czarnego szlaku, można natknąć się na skały przypominające maczugi. Choć przy odrobinie wyobraźni każda z nich zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To świetne miejsce na rodzinny wypad i zabawę w odkrywanie kształtów ukrytych w naturze.

Prządki Rezerwat przyrody nieożywionej Marek Dybaś East News

Dawno, dawno temu… czyli skąd wzięły się Prządki

Rezerwat urzeka nie tylko krajobrazem, ale też aurą tajemnicy. Nic dziwnego, że narosła wokół niego legenda tłumacząca jego nazwę. Według jednej z opowieści pewnego dnia młode dziewczęta zamiast udać się na mszę, wybrały się do lasu, by prząść len. Za swoje nieposłuszeństwo zostały zamienione w kamienne słupy - ku przestrodze dla innych. To właśnie od tej historii ma pochodzić nazwa "Prządki". Podczas spaceru warto zwrócić uwagę na nazwy skał, które nie są przypadkowe - Prządka-Baba, Prządka-Matka czy Herszt - mają nawiązywać do postaci z legendy.

Atrakcje w okolicy rezerwatu - pomysł na weekendowy wypad

Jeśli jedna wycieczka to dla was za mało, okolice rezerwatu oferują znacznie więcej niż tylko krótki spacer. To świetna baza na dłuższy, weekendowy wypad. Jednym z najciekawszych punktów na mapie jest Zamek Kamieniec w Korczynie-Odrzykoniu, do którego można dotrzeć czarnym szlakiem prowadzącym bezpośrednio z rezerwatu.

To miejsce z naprawdę bogatą historią - pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1348 roku, kiedy należał do króla Kazimierza Wielkiego. Przez wieki zmieniał właścicieli, by ostatecznie trafić pod opiekę pasjonata zabytków z Krosna. W 1995 roku wydzierżawił on część zamku od gminy, a już trzy lata później - po uznaniu ruin za własność Skarbu Państwa - powierzono mu cały obiekt w wieloletnią dzierżawę. Dziś to miejsce, które zdecydowanie warto poznać na własną rękę, spacerując jego murami i chłonąc atmosferę dawnych czasów.

Praktyczne informacje

Zarówno przy rezerwacie, jak i w pobliżu zamku dostępne są bezpłatne parkingi, co znacznie ułatwia planowanie wizyty. Wejście na teren rezerwatu jest darmowe, natomiast zwiedzanie zamku wiąże się z niewielką opłatą - zazwyczaj w granicach 11-15 zł za osobę, w zależności od wieku. Dostępne są również zniżki dla grup, więc to dobra opcja także na wypad w większym gronie.

Podkarpacie nadal bywa pomijane przez wielu turystów, dzięki czemu można tam spokojnie odkrywać atrakcje bez dużych tłumów. Nienaruszona przyroda tego regionu zachęca do poznawania i kryje wiele miejsc wartych odwiedzenia.

Ruiny gotyckiego kamiennego zamku rycerskiego Kamieniec WOJCIECH STROZYK East News

