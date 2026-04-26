Perła południowych Włoch. Zachwycające plaże i urokliwe miasto idealne na wiosnę

Magdalena Kowalska

Kalabria to wyjątkowy region, w którym można poczuć prawdziwy klimat i duszę Italii. A jej niekwestionowaną perłą jest Tropea - urokliwe miasto położone na wysokim klifie, które góruje nad przepięknymi plażami i turkusowo-szmaragdowym morzem. Wystarczy jeden spacer po labiryncie wąskich i ukwieconych uliczek, by zakochać się w tym miejscu bez pamięci. Dodatkowym atutem jest słoneczna pogoda i przepyszna lokalna kuchnia. Popularny w sezonie kurort warto odwiedzić wczesną wiosną, to idealny kierunek na majówkę i nie tylko.

Średniowieczna Tropea na klifie, kolorowe budynki nad turkusowym morzem i szeroką plażą w Kalabrii.
Położona na ogromnym klifie średniowieczna Tropea nie bez przyczyny nazywana jest "perłą Kalabrii"123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kalabria - wspaniałe zabytki i dzika natura
  2. Kalabria - pogoda wiosną
  3. Tropea - perła Kalabrii
  4. Najpiękniejsze plaże w Tropei i okolicach
  5. Capo Vaticano - urzekający punkt na Wybrzeżu Bogów
  6. Nocne rejsy na Stromboli
  7. Kraina cebuli, czyli kalabryjskie przysmaki, których musisz spróbować
  8. Jak dotrzeć do Tropei z Polski?

Kalabria - wspaniałe zabytki i dzika natura

Kalabria, położona na samym czubku włoskiego buta, często bywa omijana przez zagranicznych turystów - próżno szukać tu bogatych kurortów, jakich mnóstwo jest na północy kraju. Jest tu zdecydowanie biedniej, ale dzięki temu - także autentyczniej. A im dalej na południe, tym bardziej zachwycające jest wybrzeże - pełne skalistych klifów opadających do morza i bujnej, soczystej zieleni. To tutaj znajduje się Wybrzeże Bogów (Costa degli Dei), czyli 55-kilometrowy odcinek między Pizzo a Nicoterą, który słynie ze spektakularnych klifów, stromych zboczy i urokliwych plaż z krystaliczną wodą ukrytych w zatokach. Klimat jest tu łagodny, a słońce świeci aż przez 320 dni w roku.

My odwiedziliśmy Tropeę w połowie listopada i pogoda wciąż była przyjemna, a na plaży można się było wygrzewać w pełnym słońcu. Jedynym minusem były wówczas krótkie dni - podobnie jak w Polsce, słońce zachodziło już przed 17.00. Wieczory były chłodne, ale nie przeszkadzało to w wielogodzinnych spacerach po labiryncie zabytkowych uliczek. Ogromnym plusem były za to znacznie niższe ceny noclegów i niewielka liczba turystów. Na spektakularnych plażach wypoczywaliśmy niemal sami.

Zobacz również:

Poznaj niezwykły zakątek Włoch
Podróże

Podróże osobiste: Woda mieni się wszystkimi odcieniami lazuru. Jedno z najbardziej tajemniczych miejsc we Włoszech

Joanna Leśniak
Joanna Leśniak

Kalabria - pogoda wiosną

Zwiedzanie Kalabrii wczesną wiosną wydaje się więc świetnym pomysłem - z każdym dniem robi się coraz cieplej, a temperatura w maju oscyluje między 19-24 stopni. W pełnym słońcu można się więc spokojnie wygrzać i opalić, a dzień jest już bardzo długi. Morze jest jednak wciąż zimne i nie zachęca do kąpieli - temperatura wynosi ok. 18-20 stopni.

Tropea - perła Kalabrii

Tropea nie bez przyczyny zyskała miano "perły" Kalabrii. To jedno z najbardziej urokliwych miast południa Włoch. Zabytkowa część miasta położona jest na ogromnym skalistym klifie na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego. Żyje tu zaledwie 6 tys. osób i poza sezonem można tu naprawdę odpocząć. Wizytówką miasteczka jest ogromna skała wchodząca do morza, na której znajduje się Sanktuarium Santa Maria dell'Isola. To jedno pocztówkowych miejsc, a z tarasu świątyni można podziwiać jeden z najpiękniejszych widoków na miasto i plażę. Co ciekawe, skała była niegdyś wysepką, ale zmieniło się to po jednym z trzęsień ziemi, które nawiedziło region. Niestety, silne wstrząsy zniszczyły też świątynię, która została odbudowana w nieco bardziej nowoczesnej formie. Kościółek można obecnie zwiedzić za darmo, cena biletu wstępu do ogrodów i na taras wynosi 3 euro.

malownicza skała z zabytkowym budynkiem położonym na jej szczycie, otoczona palmami i zielenią, z widokiem na błękitne morze i niebo, w pierwszym planie metalowe barierki, latarnia uliczna oraz drzewa rzucające cień
Sanktuarium Santa Maria dell’Isola zbudowane na ogromnej skale to wizytówka TropeiMagdalena KowalskaArchiwum autora

Malowniczo położone sanktuarium wzbudza zachwyt, ale to tylko początek serii naszych "achów i ochów". Średniowieczna starówka zachęca i zaprasza, by się w niej zgubić. Wąskie uliczki wiją się tu bez żadnego logicznego układu, do tego pomiędzy nimi ukryte są kolejne przejścia, malutkie ukwiecone placyki i kolejne świątynie, których widok zapiera dech w piersi. Uliczki prędzej czy później prowadzą w kierunku jednego z kilku tarasów, z których rozpościera się przepiękny widok na wybrzeże i majaczący w oddali wulkan Stromboli.

Zarówno w środku dnia, jak i wieczorem, Tropea potrafi dosłownie przenieść człowieka w czasie. Także dlatego, że po większości brukowanych uliczek nie jeżdżą auta ani skutery. A jedyną oznaką, że wciąż żyją tu ludzie, są zaparkowane tu i ówdzie małe fiaty, i suszące się pranie, które zwisa z balkonów.

Nie jest tu jednak martwo, wręcz przeciwnie - nawet poza sezonem w wielu uliczkach, a przede wszystkim na głównych deptakach (zwłaszcza Via Umberto I i Corso Vittorio Emanuele) tętni życie. Kelnerzy zapraszają na kolację, wszędzie roznosi się zapach pizzy i makaronów, a z restauracyjnych ogródków dociera nastrojowa muzyka.

Wąska kamienista uliczka pomiędzy starymi zabudowaniami o kremowych fasadach, oświetlona latarnią, z praniem wiszącym na sznurku między oknami oraz widocznym znakiem z napisem „La Pietra” po prawej stronie.
Labirynt wąskich uliczek w Tropei urzeka zarówno w dzień, jak i w nocyMagdalena KowalskaArchiwum autora

Najpiękniejsze plaże w Tropei i okolicach

Poza sezonem urokliwa jest miejska piaszczysto-żwirkowa plaża - Spiaggia della Rotonda - położona u podnóża ogromnego klifu, oferuje fantastyczne widoki na skałę z Sanktuarium Santa Maria dell'Isola. To idealne miejsce na popołudniowy relaks po zwiedzaniu miasta. Krystalicznie czysta, turkusowo-szmaragdowa woda, zachęca do kąpieli. Jedynym minusem jest biegnąca równolegle droga, z której dobiega szum aut.

biała, wysoka skała nad błękitnym morzem, na szczycie której znajduje się jasny budynek otoczony drzewami; u podnóża skały piaszczysta plaża, na której spaceruje jedna osoba
Miejska plaża w Tropei w sezonie jest zatłoczona, ale oferuje czystą wodę i przepiękne widokiMagdalena KowalskaArchiwum autora

Miłośnicy bardziej dzikich i kameralnych plaż nie będą jednak zawiedzeni. W odległości kilku-kilkunastu kilometrów od Tropei można znaleźć prawdziwe perełki. Jedną z nich jest słynna Spiaggia Paradiso del Sub (zwana też Marinella di Zambrone). Prowadzą do niej dość strome schody, ale warto je pokonać - to jedno z najbardziej rajskich miejsc na włoskim wybrzeżu. Klimatyczne plaże otoczone są klifami i bujną roślinnością.

skaliste klify porośnięte zieloną roślinnością opadające stromo do błękitnego morza, u podnóża znajdują się piaszczyste i kamieniste plaże ze skałami wystającymi z wody
Plażę Marinella di Zambrone uznaje się za jedną z najpiękniejszych w całych kontynentalnych WłoszechMagdalena KowalskaArchiwum autora

Piękna jest również Spiaggia de Michelino położona w sąsiedniej miejscowości Parghelia. Parking poza sezonem jest bezpłatny, a na plażę prowadzą wygodne kamienne schody. Widać stąd centrum Tropei, a na horyzoncie można dostrzec Stromboli.

Błękitna, krystalicznie czysta woda u wybrzeża, przy skalistym klifie porośniętym suchymi roślinami i kaktusami; w tle rozległe morze i delikatnie zarysowana linia horyzontu.
Zaledwie kilka kilometrów od Tropei znajduje się urokliwa Spiaggia de Michelino. Poza sezonem można ją mieć tylko dla siebieMagdalena KowalskaArchiwum autora

Capo Vaticano - urzekający punkt na Wybrzeżu Bogów

Obowiązkowym punktem wycieczki jest również Capo Vaticano - przylądek słynie ze spektakularnych formacji geologicznych i wysokich klifów, opadających do turkusowej wody. Najpiękniejsze widoki rozpościerają się z dwóch punktów widokowych - Belvedere Capo Vaticano oraz Punta Faro. Widać stąd chociażby słynną plażę Grotticelle, którą uznaje się za najpiękniejszą w Kalabrii. Można się tu nie tylko kąpać i opalać - zachwyceni będą także miłośnicy snorkelingu. W sezonie plaża jest jednak mocno zatłoczona, ale miłośnicy bardziej kameralnych miejsc mogą wynająć łódkę i ukryć się w jednej z zatoczek Capo Vaticano - wiele plaż dostępnych jest tu tylko od strony morza.

błękitne morze otaczające skaliste klify, turkusowa zatoczka z małą plażą oraz roślinność porastająca wierzchołki skał
Capo Vaticano to jedno z najpiękniejszych miejsc na Wybrzeżu BogówMagdalena KowalskaArchiwum autora

Nocne rejsy na Stromboli

W sezonie z Tropei można wybrać się na niezapomniany rejs na oddalone o ok. 60 km Wyspy Liparyjskie, zwane też Wyspami Eolskimi. Są one pozostałościami stożków i kraterów wulkanicznych, a dwie z nich wciąż są aktywne - Stromboli i Vulcano. Spośród 17 wysepek zamieszkanych jest zaledwie 7. W zależności od wybranej wycieczki, możemy wybrać się na całodzienny rejs i zwiedzać poszczególne wyspy. Szczególną atrakcją jest popołudniowy rejs z Tropei, dzięki czemu możemy podziwiać zachód słońca z łodzi, a po zmroku oglądać spływającą ze Stromboli do morza czerwoną lawę. Niektórym udaje się być świadkiem niewielkich, ale efektownych erupcji, kiedy wulkan wyrzuca z wnętrza rozgrzane kamienie. Koszt rejsu to ok. 45-65 euro od osoby.

Statek płynący po spokojnym morzu o zachodzie słońca, w tle majestatyczna sylwetka wulkanu otoczona pomarańczowym światłem przebijającym się przez chmury.
Miłośnicy niezapomnianych wrażeń powinni się wybrać na nocny rejs na Stromboli123RF/PICSEL

Kraina cebuli, czyli kalabryjskie przysmaki, których musisz spróbować

Będąc w Kalabrii, musicie poznać nietypową królową Tropei - słodką czerwoną cebulę - cipolla rosa de Tropea. Jej czerwone warkocze spotkacie tu na każdym kroku, a jeden z nich może stać się wyjątkową pamiątką przywiezioną bliskim. Na pewno będą zdziwieni. Z uprawianej w regionie czerwonej cebuli wytwarza się tu nawet dżemy, marmolady i lody, których można skosztować w niektórych lodziarniach. My się nie odważyliśmy.

białe, retro skuter z artystycznymi malunkami i motywami kwiatowymi ustawiony w wąskim korytarzu między otwartymi drewnianymi drzwiami, obok zielonej rośliny w donicy
Słodka czerwona cebula stała się symbolem Tropei. Robi się z niej nawet marmoladę i lodyMagdalena KowalskaArchiwum autora

Ochoczo zajadaliśmy się za to kultowym lokalnym lodowym deserem, czyli tartuffo. Przed laty wymyślił go cukiernik z Pizzo, który został poproszony o przygotowanie jakiegoś wyjątkowego smakołyku. Wykorzystał więc to, co miał pod ręką. Z lodów orzechowych i czekoladowych ręcznie uformował kulę, a w środku umieścił płynną czekoladę. Okrągły warstwowy deser posypał orzeszkami i kakao. Deseru według starej oryginalnej receptury można spróbować w barze Dante w Pizzo, gdzie pracował ów cukiernik. My polecamy lodziarnię w Tropei - dostaliśmy tam pyszną kawę i wyborne tartuffo, które nie były tak mocno zmrożone, jak w wielu innych miejscach.

Dwie szklane miseczki z porcjami tiramisu posypanymi kakao oraz filiżanka espresso na czerwonym obrusie, obok serwetnik.
Będąc w Tropei albo w Pizzo koniecznie trzeba spróbować słynnego lodowego deseru - tartuffoMagdalena KowalskaArchiwum autora

Najbardziej pikantny region Włoch słynie też z ostrej papryczki peperoncini, którą dodaje się tu do większości dań. Pikantna jest również kalabryjska miękka kiełbasa - nduja, która w konsystencji przypomina polskie pasztety. Ma charakterystyczny smak suszonego mięsa i papryki, i dodaje się ją do pizzy czy makaronów. Jeśli chcecie spróbować prawdziwej kalabryjskiej pizzy, wybierzcie taką z peperoncini, ndują, czerwoną cebulą czy bakłażanem. Warto skosztować też lokalnego ręcznie wyrabianego makaronu fileja - ma kształt wydłużonej skręconej rurki i chropowatą powierzchnię, dzięki czemu idealnie łączy się z różnymi sosami.

Jak dotrzeć do Tropei z Polski?

Najwygodniejsza opcja to bezpośredni lot z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic czy Gdańska na lotnisko Lamezia Terme. Jest ono oddalone od Tropei o ok. 60 km, a trasę można pokonać pociągiem lub wynajętym na lotnisku autem. Uważajcie jednak na późne loty - my wylądowaliśmy w Kalabrii po północy, kiedy wypożyczalnie są zamknięte, a pociągi już nie kursują. Jedyną opcją było wynajęcie pokoju w pobliskim hostelu i dalsza podróż kolejnego dnia. Ceny lotów poza sezonem są bardzo atrakcyjne i zaczynają się od 280 zł w obie strony z bagażem podręcznym.

Chorwacja jakiej nie znacie. Zimowe pływanie w Adriatyku. Dla zdrowia i tradycji© 2025 Associated Press

Najnowsze