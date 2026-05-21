Piaski to niemal koniec świata nad Bałtykiem. Idealne miejsce dla osób szukających wyciszenia
Osoby, które poszukują spokojnego relaksu nad morzem, powinny rozważyć wyjazd do usytuowanych nieopodal Krynicy Morskiej Piasków. Miejscowość ta, znana szerzej pod nazwą Nowa Karczma, jest nazywana "końcem świata". Co można robić w Piaskach i okolicy i dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe?
Spis treści:
Piaski. Gdzie leżą i dlaczego są wyjątkowe?
Oficjalnie miejscowość o której mowa nosi miano Nowej Karczmy, jednak wśród miejscowych zdecydowanie częściej używa się nazwy Piaski. Osada usytuowana jest na Mierzei Wiślanej i zamieszkuje ją niespełna kilkaset osób.
Piaski są wyjątkowe z uwagi na swoją kameralność - przeważnie nie uświadczymy tutaj tłumów turystów, jak w innych nadmorskich miejscowościach. Nie jest to typowy kurort, jednak znajduje się tu między innymi camping. Osada z pewnością przypadnie do gustu osobom, które cenią sobie zaciszny relaks w spokojnych miejscach.
Dlaczego mówi się, że Piaski to "koniec świata"? Ten intrygujący przydomek wynika z ich położenia. Jest to bowiem ostatnia polska miejscowość na Mierzei Wiślanej. Dalej znajduje się już granica polsko-rosyjska, której notabene nie można przekraczać - złamanie przepisów wiąże się z surowymi karami.
Piaski - historia miejscowości
W miejscu, w którym obecnie znajduje się miejscowość, powstała w średniowieczu karczma, od której osada wzięła swoją nazwę. Z drugiej jednak strony, wieś była systematycznie zasypywana przez ruchome wydmy, które często zmuszały miejscową ludność do zmiany położenia - ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 1825 roku. Z uwagi na piaszczysty i czasem niezbyt przyjazny teren miejsce to jest także określane mianem "Piaski".
Podczas II Wojny Światowej, osada została zniszczona. Miejscowość przejęła armia radziecka, a jakiś czas potem, gdy zostały ustalone nowe granice, znalazła się na terytorium naszego kraju. W 1948 roku zmieniono starą, niemiecką nazwę Neukrug na polską Nową Karczmę. W 1991 roku została włączono ją w skład Krynicy Morskiej.
Co można robić w Piaskach i okolicy?
Osoby wybierające się do miejscowości Piaski z pewnością docenią plaże oraz wiele zielonych zakątków obfitujących w nadmorską roślinność. To doskonałe miejsce dla entuzjastów przyrody, fotografi oraz aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu. W okolicach Piasków nie brakuje zachęcających do spacerów ścieżek. Trzeba jednak uważać, by nie niszczyć lokalnej roślinności, bowiem spora część terenów jest objęta ochroną przyrodniczą.
Miłośnicy historii, z kolei, mogą odwiedzić jeden z cmentarzy mennonickich z XVIII wieku bądź dawną stację Ratownictwa Morskiego. Chętni na wyprawę rowerową, mogą wypożyczyć niezbędny sprzęt w wypożyczalni. Z kolei osoby, które chcą zaznać kąpieli w morzu, powinny jednak zachować ostrożność, bowiem plaże w Piaskach nie zawsze są strzeżone.