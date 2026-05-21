Spis treści: Piaski. Gdzie leżą i dlaczego są wyjątkowe? Piaski - historia miejscowości Co można robić w Piaskach i okolicy?

Piaski. Gdzie leżą i dlaczego są wyjątkowe?

Oficjalnie miejscowość o której mowa nosi miano Nowej Karczmy, jednak wśród miejscowych zdecydowanie częściej używa się nazwy Piaski. Osada usytuowana jest na Mierzei Wiślanej i zamieszkuje ją niespełna kilkaset osób.

Piaski są wyjątkowe z uwagi na swoją kameralność - przeważnie nie uświadczymy tutaj tłumów turystów, jak w innych nadmorskich miejscowościach. Nie jest to typowy kurort, jednak znajduje się tu między innymi camping. Osada z pewnością przypadnie do gustu osobom, które cenią sobie zaciszny relaks w spokojnych miejscach.

Dlaczego mówi się, że Piaski to "koniec świata"? Ten intrygujący przydomek wynika z ich położenia. Jest to bowiem ostatnia polska miejscowość na Mierzei Wiślanej. Dalej znajduje się już granica polsko-rosyjska, której notabene nie można przekraczać - złamanie przepisów wiąże się z surowymi karami.

Piaski - historia miejscowości

W miejscu, w którym obecnie znajduje się miejscowość, powstała w średniowieczu karczma, od której osada wzięła swoją nazwę. Z drugiej jednak strony, wieś była systematycznie zasypywana przez ruchome wydmy, które często zmuszały miejscową ludność do zmiany położenia - ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 1825 roku. Z uwagi na piaszczysty i czasem niezbyt przyjazny teren miejsce to jest także określane mianem "Piaski".

Podczas II Wojny Światowej, osada została zniszczona. Miejscowość przejęła armia radziecka, a jakiś czas potem, gdy zostały ustalone nowe granice, znalazła się na terytorium naszego kraju. W 1948 roku zmieniono starą, niemiecką nazwę Neukrug na polską Nową Karczmę. W 1991 roku została włączono ją w skład Krynicy Morskiej.

Plaża w Piaskach

Co można robić w Piaskach i okolicy?

Osoby wybierające się do miejscowości Piaski z pewnością docenią plaże oraz wiele zielonych zakątków obfitujących w nadmorską roślinność. To doskonałe miejsce dla entuzjastów przyrody, fotografi oraz aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu. W okolicach Piasków nie brakuje zachęcających do spacerów ścieżek. Trzeba jednak uważać, by nie niszczyć lokalnej roślinności, bowiem spora część terenów jest objęta ochroną przyrodniczą.

Miłośnicy historii, z kolei, mogą odwiedzić jeden z cmentarzy mennonickich z XVIII wieku bądź dawną stację Ratownictwa Morskiego. Chętni na wyprawę rowerową, mogą wypożyczyć niezbędny sprzęt w wypożyczalni. Z kolei osoby, które chcą zaznać kąpieli w morzu, powinny jednak zachować ostrożność, bowiem plaże w Piaskach nie zawsze są strzeżone.





