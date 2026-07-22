Spis treści: Najwyżej położone w Polsce pole lawendy "Pienińska Prowansja" podbija serca turystów Szczawnica. Jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce

Najwyżej położone w Polsce pole lawendy

Kierunek: Szczawnica. To właśnie w znanym małopolskim uzdrowisku znajduje się najwyżej położone w Polsce lawendowe pole. Miejsce nazywa się Lawendowe Wzgórza i z pewnością należy do listy najbardziej malowniczych miejsc na mapie województwa. Południowo-wschodnie zbocza wzgórza Bereśnik porasta 8 tysięcy lawend. To trzy odmiany: Grosso, Hidcot i Edelweiss. Malownicze miejsce na myśl przywodzi Prowansję. Jak widać, wcale nie trzeba wybrać się do Francji, by otulić się fioletowym kolorem i ziołowo-kwiatowym aromatem. Niezapomniane widoki na Szczawnicę i Pieniny gwarantowane.

"Miejsce pełne uroku i spokoju. Przepiękne widoki, cudowny zapach lawendy" - relacjonuje wizytę jedna z turystek.

Lawendowe wzgórze w Szczawnicy Pawel Murzyn East News

"Pienińska Prowansja" podbija serca turystów

Lawendowe Wzgórza stworzyli Barbara i Mateusz Zachwiejowie. Inspiracją stała się chorwacka wyspa Hvar. Na miejscu można zakupić sadzonki czy lawendowe produkty takie jak bukiety, ozdoby, świece czy woreczki zapachowe. Na miejscu jest również dostępny lawendowy syrop, który można dodawać do herbaty lub urozmaicić nim smak wody.

"Wspinaczka lekka i przyjemna, a widoki i zapachy niesamowite. Na szczycie możliwość spróbowania kawy, lemoniady i lodów lawendowych" - pisze jedna z odwiedzających.

Lawendowe pole na zboczach Bereśnika przyciąga coraz więcej osób Pawel Murzyn East News

"Pienińska Prowansja" znajduje się przy ul. Bereśnik 7B w Szczawnicy. Lawendowe pole jest udostępniane zwiedzającym od lipca do końca sierpnia, od wtorku do niedzieli (9.00-19.00). W poniedziałki nieczynne. Bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 10 zł (dzieci do 12. roku życia). Dzieci poniżej 3 lat - wstęp bezpłatny.

Szczawnica. Jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce

Szczawnica, określana mianem "Małej Szwajcarii" to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. Malownicza miejscowość przyciąga nie tylko kuracjuszy, ale i turystów z całego kraju. Zachwyca o każdej porze roku - pomaga w tym bliskość przyrody i charakterystyczna, uzdrowiskowa architektura. Małopolski kurort to miejsce dla osób lubiących aktywnie spędzać czas, jak i tych ceniących spokój i relaks.

Uzdrowisko to doskonały punkt wypadowy na główne szlaki Pienin, zimą to też raj dla narciarzy.

Szczawnica 123RF/PICSEL

Jednym z najbardziej znanych zakątków jest Plac Dietla, stworzony według założenia urbanistycznego Józefa Szalaya, twórcy uzdrowiska. Jest otoczony budynkami w alpejskim stylu z XIX wieku, m.in. Dom nad Zdrojami, willa Szwajcarka czy Holenderka. Przy placu znajduje się również willa Pałac, obecnie siedziba Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy.

W Pijalni Wód Mineralnych można spróbować sześciu rodzajów wód. W Domu nad Zdrojami warto spojrzeć w górę na zdobiony drewnianą rozetą sufit. Najbardziej znany zabytek sakralny w Szczawnicy to neogotycki kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika z końca XX wieku. Z kolei Kościół Matki Boskiej Pośredniczki Łask jest uznawany za najstarszą świątynię w miejscowości.

W gronie słynnych obiektów znajduje się również drewniany dom Eglander. Ma wieżyczkę i zadaszone balkony. Nazwa nawiązuje do dawnych mieszkańców, którzy niegdyś prowadzili tu restaurację.

Kolejna wizytówka Szczawnicy to Park Górny im. Adama hrabiego Stadnickiego. W centrum parku zdrojowego, w zabytkowym budynku, znajduje się Inhalatorium. Obiekt oferuje różne zabiegi, inhalacje i miejsca zabiegowe. Z kolei w parku Dolnym znajduje się zabytkowa kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, altana widokowa i staw. Wzdłuż potoku Grajcarek znajduje się promenada. Uznawana jest za najdłuższy deptak w Polsce i ma 1800 m.

Ze Szczawnicy prowadzi też Droga Pienińska. Trasa wiedzie wzdłuż Dunajca do Sromowców i Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Od szlaku odchodzą też ścieżki rowerowe.

Źródło: lawendaszczawnica.pl/visitmalopolska.pl

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