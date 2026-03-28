Spis treści: Poradnik dla początkującego rowerzysty. Ile kilometrów dziennie przejechać? Gdzie na pierwszy wyjazd rowerem? Prosta i piękna trasa Najczęstszy błąd kolarzy? Za dużo wszystkiego Jaki rower wybrać i co spakować na kilkudniową wyprawę?

Barbara przyznaje w podcaście "Nomada", początki nie zawsze są spektakularne. Wszystko zależy jakie mamy doświadczenie. Jeśli dotychczas nie mieliśmy styczności z długimi trasami, to wyprawy mogą nie wyglądać tak kolorowo, jak w filmach. Kondycja bywa słabsza, a ciało dopiero przyzwyczaja się do takiego wysiłku. I to jest w porządku. Zamiast rzucać się na długie dystanse, lepiej zacząć spokojnie. 40-50 kilometrów dziennie w zupełności wystarczy. Na pierwszy raz dobrze wybrać coś blisko. Jeśli chcemy przeżyć ciekawą przygodę, warto zdecydować się na kilkudniowy wypad pod namiot gdzieś w Polsce.

Barbara jedną ze swoich podróży zamknęła w okładce książki "Rowerem na koniec świata. Dublin-Ushuaia"

Barbara radzi, aby mierzyć siły na zamiary. Jeśli marzy nam się europejska trasa, która umożliwia dopasowanie drogi do doświadcznia, to świetnym wyborem będzie szlak wzdłuż Dunaju. Wyjaśnia, że jest to trasa dobrze przygotowana, zwłaszcza dla potrzeb rowerzystów. Jest to szlak stosunkowo łatwy, a zarazem pełen miejsc, gdzie można odpocząć, czy coś zjeść. Tak, aby nie martwić się o postój, obiad, czy toaletę. Wszystkiemu towarzyszą także piękne widoki i różnorodni podróżnicy - od młodszych rowerzystów, aż po seniorów. Co ciekawe, można wyskoczyć tam na kilka dni albo rozciągnąć wyprawę na kilka tygodni.

Trasa rowerowa Velo Dunajec 123RF/PICSEL

Początkujący często chcą zrobić za dużo i za szybko. Pakują nadmiar rzeczy, narzucają sobie ambitne trasy i wpadają w pułapkę "muszę przejechać jak najwięcej". Tymczasem - jak podkreśla Barbara - liczba kilometrów to sprawa bardzo indywidualna. Dla jednych 50 kilometrów to rozgrzewka, dla innych spore wyzwanie. Najważniejsze, żeby się nie "zajechać" i nie odbierać sobie przyjemności z drogi. Bo właśnie o to chodzi w podróżowaniu rowerem - o balans. Poruszasz się szybciej niż pieszo, ale wciąż na tyle wolno, by naprawdę zobaczyć to, co mijasz. Dlatego doświadczona rowerzystka radzi, aby cieszyć się podróżą i wykorzystywać chwilę.

Jak wyjaśnia podróżniczka, na start nie potrzeba idealnego roweru. Wręcz przeciwnie, warto wykorzystać zasoby, które się posiada, aby nie nadwyrężąć budżetu. Wystarczy ten rower, który już masz. Ważne jednak, żeby był sprawny i bezpieczny - nie chcemy awarii na trasie, zwłaszcza tej do przewidzenia. Nawet prosty model typu "damka" sprawdzi się na łatwiejszych trasach. Wypożyczenie roweru to pewna opcja, jednak Barbara uczula, że w takim przypadku nie wszystko będzie dopasowane, co może wpłynąć na wygodę. Dla przykładu może okazać się, że siodełko jest niewygodne, a podróż stanie się katorką i bólem "siedzenia".

Co zabrać? Minimum, nie pół domu. Lista rzeczy też nie musi być przesadzona. Podstawa to coś przeciwdeszczowego, śpiwór, namiot i prosta kuchenka. Do tego najważniejsze dokumenty, takie jak karta płatnicza, dowód i - podróżując po Europie - karta EKUZ. Barbara dodaje, że jazda rowerem jest jednym z najtańszych i najpszyjemniejszych form zwiedzania bez stresu. Najważniejsze w podróżowaniu rowerem to odpuścić presję i dać sobie czas - zarówno na budowanie kondycji, jak i czerpanie przyjemności z drogi. To nie liczba kilometrów, czy najlepszej jakości sprzęt ma znaczenie, ale to, co zobaczysz i przeżyjesz po drodze.

