Spis treści: Dolny Śląsk głównym celem zimowej promocji Ceny promocyjnych biletów nawet poniżej 50 zł Pociągiem na sylwestra. Gdzie jeszcze warto pojechać? Sylwester i długi weekend bez wyłączeń

Dolny Śląsk głównym celem zimowej promocji

Najnowsza odsłona "Poniedziałkowego Odjazdu" została wyraźnie ukierunkowana na Dolny Śląsk. PKP Intercity obniżyło ceny biletów m.in. z Warszawy do Wrocławia, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby oraz Zgorzelca. Promocją objęte są przejazdy realizowane w okresie od 29 grudnia 2025 roku do 21 stycznia 2026 roku, a więc w czasie szczególnie atrakcyjnym dla turystów.

Dolny Śląsk to region, który zimą przyciąga bardzo różnorodnych gości. Szklarska Poręba od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych górskich kurortów, gdzie narciarze mogą korzystać z aż 12 km tras w Szrenica Ski Arena, natomiast Wrocław kusi świąteczną atmosferą, jarmarkiem bożonarodzeniowym, oraz licznymi muzeami.

Jelenia Góra to miasto pełne uroku, w którym - poza spacerem po rynku - warto wybrać się także na Zamek Chojnik. Jego malownicze ruiny wznoszą się na szczycie góry w Karkonoszach i oferują imponujące widoki na okolicę.

Zgorzelec, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozornym miastem granicznym, kryje w sobie znacznie więcej atrakcji, niż można się spodziewać. Tuż za Nysą Łużycką znajduje się Görlitz - zachwycające miasto o jednej z największych koncentracji zabytków w Niemczech, liczącej około 4000 obiektów. Spacer po jego ulicach to prawdziwa podróż w czasie, a historyczna zabudowa uznawana jest za jedną z najlepiej zachowanych w Europie Środkowej. Sam Zgorzelec może być również doskonałą bazą wypadową do zwiedzania regionu, w tym m.in. słynnego Zamku Czocha.

Co istotne, zniżki obowiązują także na stacjach pośrednich, co zwiększa dostępność oferty.

Ceny promocyjnych biletów nawet poniżej 50 zł

Największe zainteresowanie, jak zwykle, budzą ceny, a te zostają obniżone o co najmniej 45 proc. W ramach promocji bilety z Warszawy do Wrocławia w pociągach IC można kupić już od 41,25 zł.

Podróż Pendolino to koszt od 92,95 zł, natomiast w pociągach Express Intercity ceny zaczynają się od 81,95 zł - bez uwzględniania ulg.

Atrakcyjnie prezentują się również stawki na dalsze trasy. Przejazd do Jeleniej Góry kosztuje od 45,10 zł, do Szklarskiej Poręby od 46,20 zł, a do Zgorzelca od 46,75 zł w pociągach IC i TLK.

W tym roku na sylwestra pociągiem pojedziemy taniej! Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Pociągiem na sylwestra. Gdzie jeszcze warto pojechać?

Mimo że promocja "Poniedziałkowego Odjazdu" obowiązuje wyłącznie na wybrane połączenia, warto pamiętać, że PKP Intercity oferuje wiele innych promocji, dzięki którym bilety na sylwestra czy długi weekend w styczniu wciąż możemy dostać w promocyjnych cenach.

Warto zwrócić uwagę na promocję "Taniej z Bliskimi", dzięki której podróżując w grupie od 2 do 6 osób, zaoszczędzić możemy nawet 30 proc. na pierwotnej cenie biletu.

Gdzie zatem warto pojechać w Polsce na sylwestra?

Do najchętniej wybieranych kierunków należą góry - Tatry, Bieszczady czy Beskidy przyciągają nie tylko spektakularnymi widokami, ale także bogatą ofertą zimowych atrakcji i licznych wydarzeń organizowanych na zakończenie roku. Sylwester w górskim otoczeniu pozwala połączyć aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu z tradycyjną zabawą do białego rana. Poza Dolnym Śląskiem warto rozważyć Tatry - zwłaszcza Zakopane - oraz Bieszczady, do których bez problemu dojedziemy pociągami Intercity do Sanoka lub Zagórza, a stamtąd lokalnymi połączeniami.

Równie popularnym wyborem na powitanie nowego roku jest polskie wybrzeże, szczególnie Trójmiasto. Na miejscu czeka szeroka gama atrakcji: od klubowych imprez tanecznych, przez kameralne koncerty jazzowe, aż po eleganckie kolacje sylwestrowe w restauracjach. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających może być także koncert sylwestrowy w Operze Leśnej, który przyciągnie miłośników muzyki na żywo.

Jednym z najchętniej wybieranych kierunków na sylwestra w Polsce jest Zakopane 123RF/PICSEL

Sylwester i długi weekend bez wyłączeń

W przeciwieństwie do wielu innych ofert promocyjnych, tym razem PKP Intercity nie wyłącza najbardziej obleganych terminów. Tańsze bilety obowiązują również w sylwestra oraz podczas styczniowego długiego weekendu.

Przewoźnik podkreśla jednak, że liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona, a sama sprzedaż tańszych biletów trwa tylko w poniedziałki. Zainteresowanie przejazdami w tym okresie tradycyjnie jest bardzo duże, dlatego osoby planujące zimowy wyjazd powinny podjąć decyzję możliwie szybko. Dla wielu podróżnych to jedna z nielicznych okazji, by zaplanować świąteczno-noworoczną podróż koleją w wyraźnie niższej cenie.

***

Źródło: PKP Intercity

