Planujesz majówkę w górach? Odwiedź klimatyczne schronisko w Beskidach. Za to pokochali je turyści

Natalia Grygny

Natalia Grygny

Niewielkie schronisko, a wokół niezapomniane widoki. Krawców Wierch to malowniczy szczyt w Beskidzie Żywieckim. Klimatyczne schronisko i panująca tu atmosfera sprawiają, że wracam tu, gdy tylko mam czas na krótką wyprawę. Jeśli planujecie majówkę w Beskidach, zajrzyjcie tu koniecznie.

Drewniane schronisko na Krawców Wierchu w Beskidzie Żywieckim, otoczone świerkami i górską polaną.
Krawców Wierch to klimatyczne schronisko w Beskidzie Żywieckim

Spis treści:

  1. Jeden z najpiękniejszych zakątków w Beskidach
  2. Krawców Wierch. Miejsce z historią i widokiem
  3. "Dobrze, że są jeszcze takie miejsca"
  4. Klimatyczne schronisko w Beskidzie Żywieckim
  5. Jak dojść na Krawców Wierch?

Jeden z najpiękniejszych zakątków w Beskidach

40 minut od przejścia granicznego Ujsoły-Novoť i trafiacie w jeden z najpiękniejszych zakątków Beskidu Żywieckiego. Tyle zajmuje najkrótsza trasa prowadząca na Krawców Wierch z malowniczą halą. Można z niej podziwiać rozległą panoramę na Beskidy - Żywiecki i Śląski, a nawet dostrzec Małą Fatrę na Słowacji.

Tuż pod szczytem znajduje się jedno z najbardziej klimatycznych schronisk w tym regionie Polski. Nie bez powodu podbiło serca turystów. A konkurencja w regionie jest spora - wystarczy wspomnieć o Hali Rysiance i Lipowskiej, Wielkiej Raczy, Rycerzowej czy Hali Boraczej, które w sezonie przeżywają prawdziwe oblężenie.

Krawców Wierch. Miejsce z historią i widokiem

Krawców Wierch ma 1071 m n.p.m. i wznosi się nad miejscowościami Ujsoły, Glinka i Złatna. Szczyt leży na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Stanowi odcinek grzbietu granicznego, którym przebiega granica polsko-słowacka. A teraz coś dla niewtajemniczonych: biegnie tędy również Wielki Europejski Dział Wodny, oddzielający zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Ze stoków szczytu wypływają źródłowe potoki Straceńca w Polsce i Menzdrovki na Słowacji.

Najbliżsi górscy sąsiedzi Krawcowego Wierchu to Gruba Buczyna (1132 m n.p.m.) i Jaworzyna (1045 m n.p.m.). W kierunku zachodnim znajdują się grzbiety Straceńca, Glinki i Kubiesówki.

Wokół Krawcowego Wierchu wytyczono 160 kilometrów tras pieszych, rowerowych i narciarskich. 

"Dobrze, że są jeszcze takie miejsca"

Krawców Wierch od lat znajduje się na liście moich ulubionych miejsc w Beskidzie Żywieckim. Jeśli tylko mam czas i możliwość, to właśnie tu wybieram się na kilkugodzinną wycieczkę. Zwłaszcza, że jedna z tras tu prowadzących zachwyca niemal na każdym kroku. Beskidzką przyrodę i krajobrazy można tu podziwiać w całej okazałości.

leśna ścieżka prowadząca przez zarośnięte polany, otoczona młodymi drzewami i krzewami, w tle rozległa panorama gór pod bezchmurnym, błękitnym niebem
Majówka w Beskidach? Brzmi jak plan idealny

Szczyt jest nie tylko doskonałym przystankiem na trasie w dalsze zakątki Beskidu, ale i idealnym miejscem na jednodniową wycieczkę. Zbliża się majówka, może warto poznać bliżej ten piękny zakątek?

"Wszystko, czego potrzebujemy w górach", "Pięknie położone klimatyczne schronisko. W tygodniu nie ma tłumów, więc można w spokoju odpocząć przed wyruszeniem na szlak", "Prawdziwy klimat gór", "Urokliwe, klimatyczne, przepięknie położone miejsce", "Miejsce jak dawniej, klimat schroniska w górach. Dobrze, że są jeszcze takie miejsca, gdzie nie jest zbyt wygodnie, gdzie nie jest nowocześnie i na wysoki połysk"- tak brzmi większość opinii osób, które miały okazję odwiedzić wspomniane miejsce. Niektórzy doceniają przede wszystkim walory kulinarne i słodkie przekąski serwowane na miejscu.

Klimatyczne schronisko w Beskidzie Żywieckim

Schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Bacówka na Krawcowym Wierchu" powstało w latach 1975-1976. Inicjatorami byli działacze PTTK skupieni wokół Edwarda Moskały. To właśnie on był pomysłodawcą powstania sieci bacówek na terenie Polskich Karpat, czyli obiektów przeznaczonych do obsługi turystyki kwalifikowanej.

drewniana górska chatka z ciemnym dachem, stos drewna opałowego ułożony przy ścianie, otoczenie zielonej trawy i górskie krajobrazy w tle, fragment gałęzi świerku w górnej części kadru
 Schronisko na Krawcowym Wierchu powstało w latach 1975-1976

Co ciekawe, początkowo schroniska miało tu nie być. Pierwotny plan zakładał, że powstanie znajdującej się na szczycie góry Muńcuł polanie. O zmianie lokalizacji zadecydowały jednak problemy hydrologiczne. Ostatecznie schronisko powstało na hali Krawcula (nazwa pochodzi od nazwiska jednego z właścicieli) pod szczytem Krawcowego Wierchu.

Sala z kominkiem, kuchnia serwująca "krawculskie potrawy" i kącik pełen pocztówek, gazet o górskiej tematyce, planszówek i innych szpargałów - o panującym tu kameralnym klimacie trudno zapomnieć. Turyści mogą skorzystać też z oferty noclegu w pokojach 2-, 3-, 4- i 10-osobowych. Przy "bacówce" są organizowane rozmaite wydarzenia turystyczne. Szczególnie magiczne są wieczory przy ognisku z rozlegającymi się wokół dźwiękami gitary.

gitara oparta o drewnianą ścianę, wokół niej stosy książek i czasopism, powyżej kilka zdjęć przedstawiających górskie krajobrazy
Miejsce z klimatem. Trudno się dziwić, że Krawców Wierch jest chętnie odwiedzany przez turystów

Jak dojść na Krawców Wierch?

Na Krawców Wierch można dotrzeć na kilka sposobów. Najszybciej i najprościej z parkingu na Przełęczy Glinka, przy przejściu granicznym Ujsoły-Novoť. Z parkingu należy podążać szlakiem niebieskim, wzdłuż granicy państwa. Trasa zajmuje około 40 minut. 

Drewniany słup z siedmioma kolorowymi tabliczkami informacyjnymi wskazującymi różne szlaki turystyczne oraz trasy o różnej długości i stopniu trudności, ustawiony na tle zielonej łąki i niebieskiego nieba, z widocznymi drzewami w oddali.
Z Krawców Wierchu można wybrać się w dalszą podróż

Kolejna opcja to szlak żółty z miejscowości Glinka, którego przejście zajmuje dwie godziny. To jak dla mnie bardzo klimatyczna trasa - po drodze mijamy beskidzkie kapliczki, a wokół rozpościerają się zapierające dech widoki.

Kręta, szutrowa droga biegnie przez zielone, porośnięte trawą wzgórza, w tle rozciągają się zalesione góry i doliny pod błękitnym, słonecznym niebem z kilkoma białymi chmurkami.
Tych widoków się nie zapomina. Takie krajobrazy czekają na was na jednym ze szlaków prowadzących na Krawców Wierch

Najdłuższa trasa to szlak żółty z Trzech Kopców, którego przejście zajmuje 2,5 godz.

Na Krawców Wierch można się dostać również z Rajczy. Ze stacji kolejowej Rajcza-Centrum ruszamy żółtym szlakiem Doliną Nickuliny i Złatną, a następnie szlakiem niebieskim przez Dolinę Straceńca. Szlak nie jest oznakowany na całej długości, więc lepiej skorzystać z wyżej wymienionych opcji.

