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Spis treści: Pod słońcem Toskanii Włoski klimat. Kamienne miasteczko na wzgórzu, a pod nim uzdrowisko Tyle zapłacisz za pobyt w Montecatini Terme "Da Lunedi a dieta", czyli "od poniedziałku dieta" Termy to nie wszystko. Co zobaczyć w Montecatini Terme? Uzdrowisko bije rekordy popularności Montecatini Alto. Kamienne miasteczko na wzgórzu. Dotrzesz kolejką z 1989 roku Tradycyjna toskańska zupa Spacer w chmurach. W poszukiwaniu nieznanych miejsc

Pod słońcem Toskanii

Bajkowe wzgórza, kamienne miasteczka i kameralne wioski, wille oraz próba uchwycenia słynnego "la dolce vita" ewentualnie "dolce far niente". To sprawdzony przepis na film kręcony w Toskanii czy akcję powieści rozgrywającą się w tym miejscu. Tutejszych miejscowości trudno nie uczynić bohaterami opowieści: kamienne mury, charakterystyczna architektura, pnące się po budynkach kwiaty skrywają niejedną historię o mieszkańcach. Chociaż region ten kojarzymy z pejzażami rodem z pocztówek i może się wydawać dość stereotypowy, nigdy się nie nudzi. I sprawia, że chce się go kosztować coraz bardziej wszystkimi zmysłami. Frances Mayes w autobiograficznej książce "Pod słońcem Toskanii. U siebie we Włoszech" z 1996 roku pisała:

Wybór miejsca nigdy nie bywa przypadkowy, to wybór czegoś, czego się pragnie

Tak to już jest z Toskanią. Podróż do tego regionu, nawet jeśli jest dziełem przypadku, wygląda mniej więcej tak: trafiasz w jedno miejsce i już nie możesz się doczekać, kiedy odkryjesz kolejne.

Kwiaty, donice i inne ozdoby. Witajcie na uliczkach Montecatini Alto Natalia Grygny archiwum prywatne

Włoski klimat. Kamienne miasteczko na wzgórzu, a pod nim uzdrowisko

Montecatini Alto to - jak dla mnie - taki trochę ukryty skarb regionu. Króluje nad znanym i popularnym uzdrowiskiem Montecatini Terme. Cichsza oaza? Pewnie tak, ale nie w sezonie. Dwie wspomniane miejscowości to w zasadzie smak i klimat Toskanii w jednym miejscu. Nieco inny niż krajobrazowe eldorado regionu, czyli Val d'Orcia.

Wspomniane Montecatini Terme to idealna baza wypadowa do Pistoi, Lukki, Florencji czy Pizy. Można do nich dojechać nie tylko samochodem, ale również pociągiem czy autobusem. W pobliżu znajdują się też mniejsze, ale nie mniej urokliwe niż wspomniane miasta, miejscowości. Warto wspomnieć chociażby o miejscowości Vinci, oddalonej o 25 km, gdzie urodził się mistrz Leonardo da Vinci.

Montecatini Terme wieczorową porą Natalia Grygny archiwum prywatne

Tyle zapłacisz za pobyt w Montecatini Terme

Montecatini Terme oferuje cały wachlarz możliwości, jeśli chodzi o noclegi. Odwiedzający dość często wybierają nocleg z pakietem spa i wellness oraz wyżywieniem (średnio 624 zł za dobę dla dwóch osób). To opcja wygodna dla tych, którzy spędzają większość czasu w uzdrowisku i korzystają z jego bazy. Najtańszy nocleg - w zależności od standardu hotelu - na terenie uzdrowiska kosztuje 195 zł - 262 zł za noc. Średnia cena trzydniowego pobytu w Montecatini Terme dla dwóch osób wynosi 870 zł.

Uzdrowiska nie trzeba jednak traktować wyłącznie jako bazy wypadowej. Jest co zobaczyć! Bujna roślinność, delikatne i czyste powietrze, restauracje i knajpki z pysznym jedzeniem - to wszystko czeka w jednym miejscu.

"Da Lunedi a dieta", czyli "od poniedziałku dieta"

Jednym z moich ulubionych lokali już zawsze będzie " La dolce notte Cornetteria". Cukiernia z włoskimi cornetto otwiera się zawsze o 21. Na miejscu czekają świeżo wypieczone rogaliki z rozmaitym nadzieniem, w tym pistacjowym, waniliowym, czekoladowym. Możecie sobie wyobrazić słodki zapach witający po otwarciu drzwi. Po całodniowym zwiedzaniu większych miast to wręcz idealny sposób na zwieńczenie dnia. Nieważne, że późno, nieważne, że na słodko.

La dolce notte Cornetteria w Montecatini Terme Natalia Grygny archiwum prywatne

Zwłaszcza, że do skosztowania pyszności bez wyrzutów sumienia dodatkowo zachęca neonowy napis na ścianie w intensywnym, różowym kolorze "Da Lunedi a dieta", czyli "od poniedziałku dieta". We Włoszech warto sobie od czasu do czasu pozwolić na takie słodkie, kulinarne grzeszki.

"Od poniedziałku dieta" - zachęca napis w cukierni w Montecatini Terme Natalia Grygny archiwum prywatne

Termy to nie wszystko. Co zobaczyć w Montecatini Terme?

Montecatini Terme to świetne miejsce na spacery. Nim ruszymy pieszo lub kolejką na Montecatini Alto, warto sprawdzić, co oferuje okolica. Miasto słynie z leczniczych wód termalnych, a znajdujące się tu Termy Tettuccio powstały w latach 1779-1781. To z pewnością jedno z najpiękniejszych miejsc na mapie uzdrowiska.

Parco Tettuccio w Montecatini Terme Jungk, Werner East News

Kompleks składa się z ozdobnych sal, kolumn i fresków zdobiących wnętrza. W środku znajduje się kilka źródeł wody mineralnej o cennych dla zdrowia właściwościach. Tutejsze wody stosowane głównie w kuracjach pitnych, słyną z dobroczynnego wpływu na układ pokarmowy. Wykazują działanie oczyszczające, pomagają też obniżyć poziom "złego" cholesterolu. Wody do zadań specjalnych to Tettuccio, Regina, Leopoldina i Rinfresco. Warto dodać, że właściwości tutejszych wód docenili już Rzymianie - miejsce to było określane jako "Mons Catini". Przybywali tu, by leczyć rozmaite schorzenia, dzięki czemu zaczęły powstawać podwaliny pod przyszłe sanatoria.

Rozległy park jest idealny do aktywności fizycznej i relaksu po całym dniu zwiedzania. Naprawdę trudno nie skorzystać z okazji, by jeszcze trochę pospacerować po tym zielonym zakątku. Przechadzając się ulicami i uliczkami miasta natkniemy się nie tylko na bujnie kwitnące kwiaty w soczystych kolorach, ale i odrobinę sztuki. Przy niektórych hotelach znajdują się rzeźby czy murale. Ot, taki miły, artystyczny akcent, na którym warto zawiesić oko.

Trochę sztuki w Montecatini Terme Natalia Grygny archiwum prywatne

Uzdrowisko bije rekordy popularności

Montecatini Terme popularność zyskało w XIX wieku. W 1850 roku powstała tu pierwsza, nowoczesna jak na tamte czasy łaźnia termalna. Na odwiedzających zadziałała jak magnes - do uzdrowiska zaczęło przyjeżdżać coraz więcej osób. Włoscy arystokraci, artyści i intelektualiści coraz chętniej i częściej spędzali tu czas. Zaczęły powstawać eleganckie hotele i budynki, a charakterystyczną architekturę mamy okazję podziwiać i my. A to wszystko przeplatane ogrodami pełnymi rozmaitych roślin: palm, kaktusów, drzewek oliwnych, cytrusów, laurowców, oleandrów, lawendy, winorośli czy rozmarynu. Przy głównych drogach swoje miejsce znalazły majestatyczne sosny piniowe. Kolejna fala popularności przypadła na lata 70. i 80. XX wieku, kiedy Montecatini Terme stało się celem wycieczek rodzin i osób szukających spokojnego miejsca na wypoczynek.

W Montecatini Terme wsiądziesz do kolejki, która w 10 minut zawiezie cię na wzgórze Montecatini Alto Natalia Grygny archiwum prywatne

Obecnie uzdrowisko przyciąga turystów z różnych zakątków świata. Na miejscu działają nowoczesne sanatoria, baza hotelowa i gastronomiczna jest świetnie rozwinięta. Kilka lat temu uzdrowisko trafiło na listę dziedzictwa historycznych term w Europie wspólnie z m.in. Vichy, Baden-Baden czy Karlovymi Varami. W sezonie jest tu trochę tłoczno, ale wtedy warto uciec wyżej, do Montecatini Alto.

Montecatini Alto. Kamienne miasteczko na wzgórzu. Dotrzesz kolejką z 1989 roku

Funicolare 1898 - brzmi napis. U podnóża Montecatini Alto znajduje się kolejka, którą można wyjechać na wzgórze. To jedna z największych atrakcji, z której chce zazwyczaj skorzystać tłum turystów. Na wzgórze można wjechać samochodem lub wejść pieszo jednym ze szlaków, np. popularną trasą Via del Castello.

Przejazd kolejką składającą się z dwóch czerwonych wagoników warto uwzględnić w planach, ponieważ im wyżej, tym bardziej spektakularna panorama. Nie ma tu słów przesady - podczas wjazdu naszym oczom ukazuje się rozległy widok na dolinę Valdinievole, toskańskie wzgórza i sąsiednie miejscowości. Wagoniki podczas jazdy kołyszą się i trochę trzeszczą, ale to w tym tkwi urok tej przejażdżki. Zwłaszcza, że doskonale dają sobie radę z wjazdem, pomimo nachylenia sięgającego nawet 38 proc., o czym informują ulokowane na trasie tabliczki. Wyprawa trwa 10 minut, a cena biletu to 7,50 euro.

Im wyżej, tym piękniejsze widoki. Tak wygląda wjazd na Montecatini Alto Natalia Grygny archiwum prywatne

Współcześnie celem wycieczek jest raczej Montecatini Terme, ale odwiedziny górującego nad nim kamiennego miasteczka jest jak podróż w czasie. Warto ją odbyć, bo czekają tu klimatyczne, wąskie uliczki, mury, charakterystyczna architektura czy ruiny dawnej twierdzy zniszczonej przez Florentyńczyków w XVI wieku.

Montecatini Alto to jedno z najpiękniejszych miejsc Toskanii Natalia Grygny archiwum prywatne

Centrum miasteczka stanowi Piazza Giuseppe Gusti. To tutaj bije kulinarne serce kamiennego miasteczka. Sporo tu restauracji i cukierni, które największą popularnością cieszą się wieczorami. Latem jest tu zbyt gorąco, by siedzieć przy stoliku na zewnątrz. Znajdująca się nieco na uboczu lodziarnia - "Gelateria La Gigia" - serwuje wyśmienite lody. Smaki? Do wyboru, do koloru. Nie brakuje pistacji, czekolady, wanilii czy śmietanki. Jeśli będziecie w okolicy, zajrzyjcie koniecznie. W ofercie również inne słodkości.

W Montecatini Alto nietrudno o urokliwe zakątki Natalia Grygny archiwum prywatne

Tradycyjna toskańska zupa

W kilku lokalach można też spróbować toskańskiej zupy z fasoli. Ribollita to jedno z najbardziej znanych dań, zwłaszcza w regionie Florencji i Arezzo. Na liście podstawowych składników znajduje się fasola, kapusta czarna (cavolo nero) zastępowana obecnie mieszanką włoskiej i białej, rozmaite warzywa i czerstwy chleb. Zupa wywodzi się z biednej chłopskiej kuchni - mieszkańcy nie marnowali resztek warzyw i chleba, dusili je na oliwie, a potem gotowali. Stąd też nazwa ribollita, czyli "ugotowana na nowo". Przy placu od 1898 roku działa też Ristorante 'Caffè Giusti'. Na budynku kamieniczki, tuż nad parasolkami, znajduje się kwadratowy zegar słoneczny zdobiony freskami. Warto spojrzeć w górę.

Zegar słoneczny na jednym z budynków Montecatini Alto Natalia Grygny archiwum prywatne

A im bardziej w górę placu, tym bliżej kamiennego kościółka. Tuż obok jest park, w którym można uciec od upału. Spacerując, trafimy na ruiny wspomnianej twierdzy. W Montecatini Alto nie brakuje charakterystycznych, włoskich obrazków - kwiaty pnące się przy wejściach domów, niebieskich czy zielonych okiennic, zaparkowanych skuterów, mini-placyków z restauracją czy cukiernią, jak i sklepików. Można w nich kupić nie tylko lokalne rękodzieło, ale i bardziej popularne pamiątki.

Spacer w chmurach. W poszukiwaniu nieznanych miejsc

Montecatini Alto zachęca do tego, by po nim pobłądzić - co rusz możemy natrafić na wąską, kameralną uliczkę prowadzącą w nieznany zakątek. Cóż, Frances Mayes ma rację, że

zwiedzanie nieznanych miejsc zawsze nasuwa myśl o możliwości zwiedzania innych nieznanych.

Takie miejsce można odkryć nawet przy samym placu. Znajduje się tu pałacyk, który jest dawną siedzibą Teatru dei Risorti, który działał na piętrze u od początku XIX wieku. Budynek powstał w XIV wieku, a przebudowę - na styl bardziej eklektyczny - przeszedł początkiem XX wieku. Obecnie mieści się w nim restauracja. Pod balkonem znajduje się z kolei wejście do Antico Parlascio. To historyczna, XII-wieczna loggia - otwarte arkady na parterze przez wieki służyły jako miejsce publicznych zgromadzeń, debat i targów.

Pałacyk w Montecatini Alto, który jest dawną siedzibą Teatru dei Risorti Natalia Grygny archiwum prywatne

Montecatini Alto ma w sobie "to coś". Gdy pod koniec kwietnia odwiedziłam to miejsce, akurat nie było tu tak wielu turystów. A nawet jeśli chwilami robiło się zamieszanie, można było skręcić w jedną z pustych uliczek i rozkoszować się klimatem toskańskiego miasteczka. Spomiędzy budynków przypominały o sobie włoskie widoki. W zasadzie wychylały się niemal z każdej wolnej przestrzeni. Po tym "spacerze w chmurach" jednak naprawdę trudno wrócić do bardziej przyziemnego Montecatini Terme.

Widok z Montecatini Alto zachwyca. Z pewnością tu wrócę archiwum prywatne

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