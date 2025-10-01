Szukasz nieoczywistych pomysłów na wycieczki rowerowe w Polsce i blisko granicy? Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają popularne ścieżki, ale też poznać mniej znane trasy? Autorka cyklu Podróże na dwóch kołach relacjonuje swoje bliższe i dalsze rowerowe wyprawy, które obfitują nie tylko we wspaniałe widoki, ale też dźwięki i zapachy. Zdradza, na które szlaki się wybrać, jeśli nie masz zbyt dobrej kondycji lub dopiero zaczynasz rowerową przygodę.

W każdym tekście znajdziesz przydatne wskazówki dotyczące profilu trasy, nawierzchni czy ewentualnych przeszkód. Dowiesz się, czy ścieżka jest przyjazna rodzinom z dziećmi czy kolarzom szosowym. Poznasz propozycje na dłuższe i krótsze wycieczki, dowiesz się, co warto zwiedzić w okolicy i w którym miasteczku czekają największe atrakcje.

Spis treści: Szlakiem legend i historii, czyli Niepołomice i Puszcza Niepołomicka Klimatyczne miasteczka i złoty las, czyli na solnym szlaku z Bochni do Uścia Solnego

Szlakiem legend i historii, czyli Niepołomice i Puszcza Niepołomicka

Puszcza Niepołomicka wzięła nazwę od słowa "niepołomny", czyli niedostępny, trudny do przebycia. Nic dziwnego - przed wiekami porastała obszar od Krakowa aż po Sandomierz i słynęła z bagien i mokradeł. Te leśne ostępy szczególnie upodobał sobie Kazimierz Wielki - chętnie wybierał się tam na polowania, a w pobliskich Niepołomicach kazał wybudować zamek obronno-myśliwski. Tradycję ochoczo podtrzymywali kolejni władcy, zwłaszcza Zygmunt August, Zygmunt I Stary czy Stefan Batory. Ślady królewskich historii do dziś można odnaleźć w Puszczy Niepołomickiej. Dlatego postanowiliśmy wyruszyć szlakiem miejsc upamiętniających dawne dzieje. Mapę z wytyczoną trasą znajdziesz tutaj.

Puszcza Niepołomicka najbardziej zachwyca w październiku. W ukrytych gdzieniegdzie stawach odbijają się kolory jesieni Magdalena Kowalska Archiwum autora

Droga Królewska, czyli szlakiem władców Polski

Szlak rozpoczynamy na parkingu w Przyborowie i ruszamy Drogą Królewską w kierunku Niepołomic. Według legendy właśnie tą trasą podążali na polowania władcy wraz ze swoją świtą. Pierwszy ślad przeszłości dostrzegamy już po chwili - niewielka tabliczka na drzewie informuje, że w tym miejscu pod dębem ucztował August II Sas wraz ze swoim orszakiem. Obecny dąb nie jest jednak aż tak stary - posadzono go w 1875 r. w miejscu nieistniejącego drzewa. Po kolejnych kilkuset metrach docieramy do krytej gontem drewnianej kapliczki. Powstała ona na pamiątkę kapliczki, którą przed wiekami ufundował Zygmunt I Stary w podziękowaniu za ocalenie życia królowej Bony. W trakcie tragicznego polowania w 1527 r. władczyni spadła z konia, który spłoszył się atakiem niedźwiedzia. Brzemienna Bona przedwcześnie urodziła wówczas syna Olbrachta, który zmarł tego samego dnia. Obecna kapliczka pod wezwaniem św. Huberta, patrona myśliwych, skrywa we wnętrzu płaskorzeźbę przedstawiającą słynną scenę nawrócenia świętego.

Droga Królewska prowadzi dość wygodnym asfaltem, który jest jednak drogą publiczną, którą szczególnie w weekendy porusza się sporo samochodów. Dlatego po obejrzeniu kapliczki warto zjechać na powstałą tuż obok żwirkową ścieżkę rowerową. Przed nami 7 kilometrów pięknych leśnych widoków i zapachów. Po ich pokonaniu wjeżdżamy do Niepołomic i kierujemy się na rynek, który mimo niewielkich rozmiarów tętni życiem. Obiad lub deser można zjeść w jednej z restauracji - do błogiego relaksu zachęcają stoliki pod parasolkami. W centrum rynku wzrok przykuwa fontanna i posąg leśniczanki Justyny, która według legendy uratowała króla Stefana Batorego przed szarżującym turem.

Niepołomice to jedno z najpiękniejszych małopolskich miasteczek. Wygrało też w rankingu najlepszych miast do życia w regionie Archiwum autora

"Mały Wawel", Ogrody królowej Bony i zdjęcie ze Stańczykiem, czyli jak przenieść się do renesansu

Największą atrakcją Niepołomic niewątpliwie jest Zamek Królewski nazywany "Małym Wawelem". Wystarczy jedno spojrzenie na dziedziniec otoczony krużgankami, by stwierdzić, że to niezwykle trafne określenie. Gotycka twierdza jest jedną z najlepiej zachowanych w kraju warowni, mimo że po wojnie stała się prawdziwą ruiną. Dziś na dziedzińcu można przysiąść na ławeczce w towarzystwie Stańczyka, zrobić zdjęcie z armatą i poszukać czakramu, który według legendy kazał tu wbudować Kazimierz Wielki. Warto też pospacerować po Ogrodach Królowej Bony, po których dumnie "przechadzają się" żurawie - rzeźby autorstwa Bronisława Chromego.

Zamku "pilnuje" spiżowy Kazimierz Wielki, który ofiarowuje małemu chłopcu trzos dukatów. To pamiątka innej legendy - ponoć władca przemierzał okolice w chłopskim stroju, żeby lepiej poznać poddanych. Pewnego razu zabłądził i został ugoszczony przez ubogą rodzinę, w której właśnie urodził się kolejny chłopiec. Gość zgodził się zostać jego ojcem chrzestnym. Jakie było zdziwienie, gdy w dniu chrztu do ubogiej chatki zawitał nie włóczęga, a królewski orszak.

W Niepołomicach można "spotkać" Stańczyka i samego Kazimierza Wielkiego Magda Kowalska Archiwum autora

W ostatnich latach Niepołomice wzbogaciły się o spory obszar rekreacyjny - na błoniach powstały ścieżki spacerowe, niewielki ogród doświadczeń, wybieg dla psów, drewniane kładki, leżaki i pumptrack. W trakcie spacerów można podziwiać treningi i zawody w ramach szkoły jazdy konnej. Jest też akcent kosmiczny - odwzorowanie Układu Słonecznego, co nawiązuje do pobliskiego Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. W sezonie warto też odwiedzić sąsiadujące ze strefą rekreacyjną Podegrodzie. W zabytkowych chatkach można skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej. Jednym z ciekawszych miejsc w Niepołomicach jest też jedyne w Polsce Muzeum Fonografii oraz Kopiec Grunwaldzki.

Uroczysko Poszynka i echa dawnej puszczy

Po dłuższym odpoczynku w Niepołomicach wracamy na szlak do Puszczy Niepołomickiej. Tym razem podążamy ścieżką w kierunku PKP Szarów, by po kilku kilometrach skręcić na szlak Żeleńskich. Mijamy Wielkie Błota, w których według legendy zabłądził w trakcie polowania król Zygmunt Stary. Władca mógł utonąć w mokradłach, ale uratował go dzielny cieśla, który miał być założycielem rodu Żeleńskich. Wdzięczny monarcha nadał mu tytuł szlachecki i oddał w posiadanie część lasu.

Wkrótce docieramy do uroczyska Poszyna. To tutaj właśnie królowa Bona miała spaść z konia - stąd nazwa, nawiązująca do słów, że władczyni miała tu przyjechać "po syna". Dziś mieści się tu Ośrodek Hodowli Żubrów, który ma na celu ochronę tego zagrożonego wyginięciem gatunku. Obecnie przebywa tu ponad 20 żubrów, a przy szlaku rowerowym znajduje się punkt obserwacyjny. Nam niestety nie udaje się wypatrzeć ani jednego "króla puszczy".

Na mniej popularnych szlakach w Puszczy Niepołomickiej trudno spotkać turystów Magdalena Kowalska Archiwum autora

Las w okolicy Poszyny jest gęsty i bardziej niedostępny. Znacznie łatwiej tu zobaczyć oczami wyobraźni nacierającego na myśliwych tura czy niedźwiedzia. Ale fakt, że w Puszczy nie spotkamy żadnych groźnych drapieżników nastraja optymistycznie i pozwala delektować się przejażdżką. Wkrótce ponownie wyjeżdżamy na asfaltową ścieżkę i wracamy do punktu startowego na parkingu w Przyborowie.

Klimatyczne miasteczka i złoty las, czyli na solnym szlaku z Bochni do Uścia Solnego

Złota polska jesień zachęca do wycieczek rowerowych znacznie bardziej niż upalne lato. Dlatego cieszę się na słoneczną sobotę i postanawiam wyruszyć na szlak, który łączy w sobie to, co lubię najbardziej, czyli widokowe trasy pośród łąk, pól i lasów, a także klimatyczne zabytkowe miasteczka, w których można odpocząć, zjeść obiad i napić się kawy.

Mimo sporego dystansu do pokonania (pętla liczy 65 km) szlak jest łatwy - wygodna nawierzchnia i płaski teren sprawiają, że kilometry pokonuje się sprawnie i szybko. Wycieczkę można jednak śmiało podzielić na dwa dni. Mapę z wytyczonym szlakiem znajdziesz tutaj.

Sielski szlak w sercu natury

Wyprawę rozpoczynamy na parkingu w Ispini - niewielka miejscowość jest dobrą bazą wypadową do odkrycia najpiękniejszych okolicznych tras rowerowych w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej oraz wygodnych szlaków w Puszczy Niepołomickiej. Gładka ścieżka rowerowa początkowo wytyczona jest obok ruchliwej trasy samochodowej, ale już po kilku kilometrach wjeżdżamy w tutejszy las. Już wczesną jesienią liście zaczynają się tu wybarwiać na żółto i czerwono, a przedostające się przez drzewa promienie słońca sprawiają, że jazda jest prawdziwą przyjemnością. Wkrótce docieramy na skraj lasu, a naszym oczom ukazuje się piękny pejzaż łąk i pól. Przejeżdżamy przez kolejną niewielką miejscowość i zjeżdżamy na żwirkową ścieżkę wijącą się wzdłuż wałów na rzece Drwince. Od tej pory możemy delektować się nieprzeniknioną ciszą i pełnią natury. Przed nami kilka kilometrów obfitujących w sielskie widoki na pola i lasy. Obserwujemy nie tylko kołyszące się na wietrze trawy, ale też kilka saren, zająca i bażanty.

W Puszczy Niepołomickiej nawet w ciągu dnia można spotkać dzikie zwierzęta - jelenie, sarny, a nawet sowy Magdalena Kowalska Archiwum autora

Wkrótce wjeżdżamy na niewielki pieszo-rowerowy most nad Drwinką i już po chwili docieramy na skraj Puszczy Niepołomickiej. Wita nas wygodny szeroki dukt, wysokie sosny i ogromne paprocie. Wdychamy zapach lasu i z radością zmierzamy w stronę popularnej "żubrostrady". Po drodze mijamy niewielkie, ale urokliwe stawy, w których odbijają się kolorowe o tej porze roku drzewa. Umieszczone w pobliżu drewniane ławki skutecznie kuszą, by zrobić tu chociaż krótki postój.

Czarny Staw - najbardziej urokliwy zakątek Puszczy Niepołomickiej

Dalsza trasa przez las prowadzi równą asfaltową ścieżką wprost w kierunku Bochni. Mniej więcej w połowie tej części drogi mijamy Czarny Staw, który jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Puszczy Niepołomickiej. Prowadzi do niego osobna ścieżka, ale osobiście uważam, że znacznie lepszy widok na taflę wody znajduję się właśnie od strony ścieżki, którą podążamy. Wystarczy zejść z drogi rowerowej i podejść kilkadziesiąt metrów jedną z dwóch wydeptanych w pobliżu ścieżek. Widok jest niezwykły - w wodzie odbijają się sosny, brzozy, niebo i chmury.

Czarny Staw to jedno z najpiękniejszych miejsc w Puszczy Niepołomickiej Magdalena Kowalska Archiwum autora

Stara kładka nad Rabą i odpoczynek w "Mieście Soli"

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy - tak też jest z piękną ścieżką rowerową i ciszą Puszczy. Wyjeżdżamy z lasu i przejeżdżamy nad autostradą, kolejnych kilka kilometrów prowadzi przez niewielkie miejscowości. W końcu naszym oczom ukazuje się drewniana kładka wisząca nad Rabą - tego typu atrakcje są charakterystyczne dla okolic Bochni. Przejście przez most gwarantuje nie tylko piękne widoki na rzekę i niewielką piaszczystą plażę, ale też podwyższoną adrenalinę, zwłaszcza dla osób z lękiem wysokości czy przestrzeni. Wydaje się, że kładka lata świetności ma dawno za sobą, kroki lepiej stawiać ostrożnie, bo gdzieniegdzie można natrafić na obluzowane i spróchniałe deski. W dodatku most trzeszczy i kołysze się, a na wyobraźnię działa też umieszczony znak ostrzegawczy "max 20 osób na kładce jednocześnie; nie biegać, rower prowadzić". Podziwiać widoki, patrzeć pod nogi, czy liczyć inne osoby przemierzające most? Każdy musi podjąć tę trudną decyzję samodzielnie.

Kładka nad Rabą prowadząca do Bochni jest atrakcją samą w sobie Magdalena Kowalska Archiwum autora

Bochnia - tutaj sól łączy ludzi i czas

Bogatsi o nowe wrażenia wjeżdżamy wreszcie do Bochni. Miasto Soli wita nas zielenią i niebanalną architekturą. Tablice z dumą podkreślają, że jest to najstarsze miasto w Małopolsce (zostało ulokowane na 4 lata przed Krakowem). Bochnia słynie przede wszystkim z kopalni soli kamiennej, która jest najstarszym tego typu obiektem w całej Polsce i jednocześnie jednym z najstarszych zakładów przemysłowych w Europie - powstała już w 1248 r. a w 2013 r. została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto coraz lepiej wykorzystuje związany z tym potencjał - po rewitalizacji rynku i niektórych ulic podążać można szlakiem solnym, a wizytówkami miasta są m.in. stare wagoniki do przewożenia soli w kopalni. Obecnie pełnią rolę kwietników lub wypełnione są dużymi kamieniami imitującymi sól. W Bochni pojawiają się też kolejne gwarki, czyli figurki nawiązujące do solnej historii miasta. Uroku dodają też oryginalne murale, a nawet przemyślana infrastruktura turystyczna w pobliżu szybu Campi - np. plac zabaw nawiązujący do pracy w kopalni soli.

Planty Salinarne w Bochni to idealne miejsce na popołudniowy relaks. Jest tu też ogólnodostępna tężnia solankowa Magdalena Kowalska Archiwum autora

Uwagę przyciągają też Planty Salinarne z ogromną i ogólnodostępną tężnią solankową. Wokół powstały tereny rekreacyjne - boiska do gry, deptak i rozległe urokliwe fontanny. Jest też plac zabaw i dwie restauracje. Klimatyczny Zaułek św. Mikołaja prowadzi w kierunku rynku, który po rewitalizacji stał się prawdziwym miejscem spotkań i odpoczynku. Zachwyt wzbudzają przede wszystkim kolorowe wyremontowane kamieniczki z Domem Bochniaków na czele - jego szczyt zdobi Oko Opatrzności. Miłe dla oka są też dopasowane stylem szyldy lokali usługowych. Na środku rynku dumnie stoi pomnik Kazimierza Wielkiego, a w pobliżu multimedialna fontanna. Od maja do października o określonych porach można tu obejrzeć pokaz wody, światła i muzyki.

W Bochni na każdym kroku można znaleźć ślady solnej historii miasta. Rynek po rewitalizacji zachęca do spędzenia czasu Magdalena Kowalska Archiwum autora

Wyłączenie z ruchu samochodowego dwóch ulic wokół rynku sprawiło, że można się tu zrelaksować i miło spędzić czas. Nawet krótka przejażdżka po mieście uświadamia nam, że jest tu co robić. Na każdym kroku natrafić można na prawdziwe perły, takie jak zamek żupny, Muzeum Motyli czy willę "Koci Zamek", czyli dom zaprojektowany przez jednego z najoryginalniejszych polskich architektów - Teodora Talowskiego, który nie bez przyczyny nazywany był "galicyjskim Gaudim".

W Bochni koniecznie trzeba zwiedzić zabytkową kopalnię soli. Na zwiedzanie miasta najlepiej przeznaczyć cały dzień, bo na powierzchni znajduje się jeszcze więcej atrakcji Magdalena Kowalska Archiwum autora

Uście Solne i Szlak Architektury Drewnianej

Po zbyt krótkim pobycie w urokliwej Bochni (w miasteczku śmiało można spędzić cały dzień) ruszamy w dalszą drogę, czyli wracamy tą samą drogą do Puszczy Niepołomickiej i kierujemy się na "żubrostradę" prowadzącą w kierunku Mikluszowic. W środku dnia nie liczymy na spotkania z żadną zwierzyną, ale na jednym z drzew tuż przy ścieżce spogląda na nas sporych rozmiarów sowa. Wyszukiwarka internetowa podpowiada, że mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć puszczyka uralskiego.

Z żalem wyjeżdżamy więc z lasu, przejeżdżamy przez Mikluszowice i dojeżdżamy do wałów przy Rabie. Tu na chwilę zatrzymujemy się przy Górze św. Jana. Podejrzewa się, że niewielkie wzniesienie było przed wiekami grodziskiem i na przestrzeni wielu lat stały tam aż trzy kościoły. Obecnie znajduje się tam figura św. Jana Chrzciciela oraz ogromna lipa, która jest pomnikiem przyrody.

Z Mikluszowic do Uścia Solnego prowadzi przyjemny szlak Velo Raba Magdalena Kowalska Archiwum autora

Velo Raba

Z Mikluszowic aż do Uścia Solnego szlak rowerowy prowadzi wygodnym żwirkiem po wałach na Rabie. Widoki są sielskie, a od czasu do czasu zza zieleni drzew i krzewów wyłania się meandrująca rzeka. Przy dobrej widoczności można też podziwiać zarys Beskidów. W końcu naszym oczom okazuje się wieża kościoła w Uściu Solnym. Zjeżdżamy ze szlaku i kierujemy się na ogromny jak na niewielką miejscowość rynek. Po drodze mijamy stare drewniane chatynki i ukwiecone ogródki, dzięki czemu możemy poczuć klimat rodem z początku XX wieku. Biegnie tędy Szlak Architektury Drewnianej. Niewielka miejscowość uzyskała lokację już w XIV wieku i cieszyła się rangą miasta królewskiego - słynęła z handlu solą, która była sprowadzana z Bochni do tamtejszego portu rzecznego. Uście Solne swój rozkwit przeżywało w czasach panowania Kazimierza Wielkiego, stąd pomnik władcy na tutejszym rynku.

Uście Solne leży na Szlaku Architektury Drewnianej. Znajduje się tu wiele dawnych chatynek, ogromny rynek i "wtopiony w sól" Kazimierz Wielki Magda Kowalska Archiwum autora

Czas, mimo że w nieco sennym miasteczku jakby zwolnił, biegnie nieubłaganie. Dzień chyli się ku końcowi, więc wsiadamy na rowery i podążamy zgodnie z oznakowaniem Wiślanej Trasy Rowerowej. Po kilku kilometrach wjeżdżamy na wygodny asfalt na wałach wzdłuż Wisły i kierujemy się do Ispiny. Widoki są wspaniałe - w promieniach zachodzącego słońca podziwiamy rzekę, morze zieleni i kwitnące jeszcze gdzieniegdzie zioła. Wzrok przykuwają mury dawnego opactwa Norbertanów w Hebdowie. To kolejna perła regionu warta odwiedzenia, niestety już nie tego dnia.

Zachód słońca na Wiślanej Trasie Rowerowej to wymarzone zakończenie dnia Magdalena Kowalska Archiwum autora

***

O autorce

Absolwentka filologii polskiej i edytorstwa, pracę zaczęła od redagowania cudzych tekstów, ale szybko przekonała się, że woli pisać własne. Z Interią związana od 2019 r. Tworzy treści o tematyce społecznej i psychologicznej, zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest miłośniczką słońca i podróży, zwłaszcza rowerowych. Ceni sobie nieodkryte miejsca i szuka własnych ścieżek, by delektować się ciszą i widokami.

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać" INTERIA.PL