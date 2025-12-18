Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Spis treści: To raj dla tych, którzy w podróżach szukają autentyczności Dlaczego warto odwiedzić Angolę w 2026? Angolczyków porównuje do Polaków. Jakim krajem jest współczesna Angola? Podróżowanie po Angoli - z wycieczką czy na własną rękę? Dla kogo podróże po Angoli? To najlepszy czas na podróż Kulturę angolską poznasz przez taniec. Czym jest kizomba?

To raj dla tych, którzy w podróżach szukają autentyczności

Łukasz Jaroszek przeprowadził się do Angoli w 2012 roku. Dziś, wspólnie z żoną prowadzą tam biznes - ich firma zajmuje się produkcją odzieży roboczej, natomiast żona dodatkowo rozwija własną markę modową. Razem angażują się także w projekty turystyczne. W 2020 roku stworzyli inicjatywę Zolela, która z oczywistych przyczyn została czasowo zawieszona. Dziś jednak wracają do projektu i planują organizację pierwszych podróży do Angoli.

- Dziś turystyka w Angoli ma przede wszystkim charakter butikowy. Przyjeżdżają niewielkie grupy, a wyjazdy opierają się na indywidualnym podejściu i kameralnych doświadczeniach - tłumaczy Łukasz Jaroszek. - Organizowane są również podróże związane z muzyką i tańcem angolskim, które znane są na całym świecie.

Jak jednak podkreśla w rozmowie z Interią Márcio de Jesus Lopes Daniel, minister turystyki Angoli, zainteresowanie tym krajem wśród zagranicznych turystów rośnie z roku na rok. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Angola pozostaje kierunkiem nieodkrytym, a współcześni podróżnicy coraz częściej poszukują autentyczności, jednocześnie unikając zatłoczonych kierunków, słynących z masowej turystyki.

Coraz większe zaangażowanie władz w rozwój sektora turystycznego otwiera przed Angolą nowe możliwości. Kraj zaczyna przyciągać nie tylko poszukiwaczy przygód i miłośników dzikiej przyrody, lecz także osoby nastawione na wypoczynek, plażowanie i pobyty w resortach.

Minister turystyki podkreśla, że Angola wciąż jest młodym kierunkiem na mapie światowej turystyki, a cały sektor rozwija się stopniowo:

- W ostatnich latach wprowadziliśmy ruch bezwizowy dla obywateli 98 krajów oraz otworzyliśmy nowy międzynarodowy port lotniczy w Luandzie - jeden z największych i najnowocześniejszych w Afryce. Lotnisko obsługuje już takie linie jak Air France, TAP Air Portugal oraz innych globalnych przewoźników, pozycjonując Luandę jako nowy i ważny hub turystyczny - tłumaczy.

Lotnisko w Luandzie, czyli stolicy Angoli, wyposażone jest w nowoczesne systemy monitorowania, dzięki czemu już niedługo do Ministerstwa spłyną dokładne informacje dotyczące liczby turystów oraz ich kraje pochodzenia.

Dlaczego warto odwiedzić Angolę w 2026?

Ministerstwo Turystyki Angoli na bieżąco analizuje globalne i europejskie trendy podróżnicze. W ostatnim czasie jeden z nich zaczyna wysuwać się na pierwszy plan - rosnące zainteresowanie miejscami nietkniętymi masową turystyką. Podróżnicy coraz częściej poszukują miejsc autentycznych, w których można poczuć się jak prawdziwy odkrywca. Miejsc, które pokazują swoje prawdziwe oblicze, zamiast atrakcji "uszytych" pod gusta turystów.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Angola, która wciąż pozostaje poza głównym nurtem światowej turystyki, a jednocześnie oferuje ogromne bogactwo przyrodnicze i kulturowe.

- Podróżnicy mogą przemierzać rozległe wydmy pustyni Namib w absolutnej ciszy, podziwiając spektakularne zachody słońca, lub odkrywać imponujące wodospady Kalandula - jedne z największych w Afryce. Krajobraz kraju tworzą potężne kaniony, czerwone klify i bezkresne sawanny, gdzie safari ma surowy, niemal pierwotny charakter. Z kolei wybrzeże Atlantyku zachwyca dzikimi plażami i doskonałymi warunkami do surfingu w ciepłych wodach oceanu - tłumaczy minister turystyki Angoli.

Namib to prowincja na południu kraju, która słynie z kanionów, pustyni oraz safari materiały prasowe

Jak jednocześnie podkreśla, Angola to nie tylko przyroda. To także bogata i barwna kultura, której doświadczać tu możemy na każdym kroku.

- Turyści poznać mogą tętniące życiem targi w Luandzie, wyjątkową kuchnię opartą na owocach morza oraz spotkania z tradycyjnymi społecznościami, których styl życia pozostaje blisko związany z naturą. Na południu kraju można poznać m.in. plemiona Himba i Mucubal, dające wgląd w kultury rzadko spotykane przez współczesnych podróżników - kontynuuje.

Do atutów podróży do Angoli warto dodać również ceny, które - jak na oferowany standard - pozostają bardzo przystępne. Jak wyjaśnia Łukasz Jaroszek w Luandzie za kilkudaniowy obiad z deserem w renomowanej restauracji z widokiem na ocean zapłacimy około 25 dolarów (ok. 90 zł) od osoby. W dobrej, lokalnej restauracji zjemy za 20 dolarów (ok. 70 zł). Z kolei nocleg w dwuosobowym pokoju nad oceanem, w dobrym standardzie, kosztuje 50-70 dolarów (180-250 zł).

Na południu Angoli możemy również odwiedzić plemiona m.in. Himba i Mucubal Thomas Thadewaldt - DIAMIR Erlebnisreisen materiały prasowe

Angolczyków porównuje do Polaków. Jakim krajem jest współczesna Angola?

W Polsce o Angoli, zwłaszcza tej współczesnej, na ogół wiemy niewiele. Łukasz Jaroszek, mieszkając tu już 13 lat, miał okazję poznać ją od podszewki. Opowiedział nam zatem jakim krajem jest współczesna Angola.

- To dziś państwo otwarte na turystów i na świat. Znacznie bezpieczniejsze niż jeszcze kilka lat temu, z nowoczesnym międzynarodowym lotniskiem i coraz bogatszą ofertą atrakcji - mówi. - Angola zmienia się w zaskakującym tempie: powstają resorty, rozwija się infrastruktura i rośnie świadomość ogromnego potencjału turystycznego.

Jak podkreśla, za dynamiczny rozwój kraju w dużej mierze odpowiadają młodzi ludzie.

- Połowa społeczeństwa nie ma więcej niż 19 lat. To bardzo młody kraj, pełen energii, pomysłów i ambicji - zauważa. - Angolczycy kształcą się za granicą, inwestują w edukację, uczą się języków i wracają, by realnie zmieniać swój kraj na lepsze.

W Afryce Subsaharyjskiej każdy kraj jest inny, jednak Angola wyróżnia się szczególnie - mentalnością, tempem zmian i kierunkiem rozwoju. Kraj konsekwentnie zmierza w stronę transformacji ekonomicznych i społecznych, podczas gdy tempo tych procesów w innych państwach regionu bywa bardzo różne.

- Dobrym punktem odniesienia jest Rwanda, gdzie ogromne inwestycje realizują m.in. Stany Zjednoczone. Angola uważnie obserwuje ten model rozwoju i idzie w stronę krajów Zachodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że ostatnie forum Unii Afrykańskiej z Unią Europejską odbyło się właśnie w Luandzie, a prezydent Angoli pełni obecnie funkcję przewodniczącego Unii Afrykańskiej - wyjaśnia Łukasz Jaroszek.

Angolczyków często porównuję do Polaków - są przedsiębiorczy, pracowici i ambitni, a młode pokolenie wykazuje ogromny głód wiedzy i chęć rozwoju.

- Jednym z największych wyzwań pozostaje dziś zmiana postrzegania kraju na arenie międzynarodowej. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, że Angola jest dziś zupełnie innym miejscem niż jeszcze 10 czy nawet 5 lat temu. Tempo zachodzących zmian jest ogromne, choć niestety nadal towarzyszą mu liczne stereotypy - dodaje.

I choć krytyka zawsze będzie się pojawiać, warto pamiętać, że Angola niepodległość uzyskała zaledwie 50 lat temu - to kraj, który w krótkim czasie musiał nauczyć się demokracji i wciąż znajduje się na drodze do pełnej wolności ekonomicznej.

Angola w ostatnich latach przeszła bardzo dynamiczne zmiany Robert Haidinger materiały prasowe

Podróżowanie po Angoli - z wycieczką czy na własną rękę?

Angola dopiero staje się krajem w pełni przystępnym dla turystów. Czy w takiej sytuacji podróżowanie na własną rękę jest dobrym pomysłem?

- Pracujemy nad tym, aby informacje turystyczne były coraz bardziej dostępne, jednak są to wciąż pierwsze kroki - przyznaje mój rozmówca. - Na ten moment nie polecałbym podróży na własną rękę. Oprócz ograniczonej dostępności informacji dla przyjezdnych problemem może okazać się bariera językowa. Konieczna jest znajomość języka portugalskiego.

Nie oznacza to jednak, że wyjazd do Angoli jest trudny do zorganizowania. Obecnie turyści mają do wyboru dwie bezpieczne i wygodne opcje.

Pierwszą są lokalne biura podróży, które organizują wycieczki na terenie kraju - odbierają turystów z lotniska i zapewniają transport oraz opiekę na miejscu. Takich firm działa coraz więcej. Drugą możliwością są wyjazdy zorganizowane przez polskie lub europejskie biura podróży, obejmujące przeloty, noclegi, a często również wyżywienie.

Jak podkreśla minister turystyki Angoli na polskim rynku widać wyraźny wzrost zainteresowania takimi wycieczkami.

- Obecnie w Polsce działa siedem dużych biur podróży oferujących wyjazdy do Angoli. Liczba ta systematycznie rośnie, w dużej mierze dzięki zniesieniu wiz. Jednym z pierwszych operatorów było Prestige Tours, które od 2023 roku organizuje wyjazdy dla 14-osobowych grup i znacząco rozwinęło ofertę po zmianach wizowych. W tym roku dołączyło również biuro Logos Tour, przygotowując swoją pierwszą 20-osobową grupę. Ponadto prowadzimy rozmowy z kolejnymi polskimi touroperatorami, którzy mają w ofercie inne kraje Afryki, lecz dotychczas nie oferowali Angoli. Wielu z nich wykazuje duże zainteresowanie tym kierunkiem - wyjaśnia.

Jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji kraju jest wodospad Kalandula, który wznosi się na wysokość 105 m Thomas Thadewaldt materiały prasowe

Dla kogo podróże po Angoli? To najlepszy czas na podróż

Angola to kierunek odpowiedni dla szerokiego grona turystów - zarówno dla osób nastawionych na poznawanie kultury i zwiedzanie, jak i dla tych, którzy marzą o wypoczynku na plaży.

- Warunki są niemal idealne przez cały rok: ciepły klimat, ciepły i czysty ocean, aż 1500 kilometrów piaszczystych plaż oraz możliwość wypoczynku pod palmami. Jednocześnie kraj oferuje wiele aktywności - od surfingu, który jest tu wyjątkowo popularny, po inne sporty wodne. To doskonały kierunek zimą, kiedy w Polsce panują niskie temperatury - zdradza nam Łukasz Jaroszek.

Wybór terminu podróży powinien zależeć od naszych oczekiwań. Od listopada do marca panują upały - to dobry czas na plażowanie. Osoby preferujące nieco łagodniejszy klimat powinny rozważyć podróż od maja do października, kiedy temperatury w ciągu dnia wynoszą około 28 st. C.

Angola oferuje wspaniałe warunki do plażowania Robert Haidinger materiały prasowe

Kulturę angolską poznasz przez taniec. Czym jest kizomba?

Nie sposób mówić o Angoli bez wspomnienia o tańcu, który stanowi jedną z najważniejszych części tamtejszej kultury i jest jednym z głównych powodów, dla których turyści z całego świata wybierają ten kierunek.

- W Angoli tańczy się wszędzie i cały czas - na ulicach, w sklepach. Dla nas to naturalna część życia - śmieje się Łukasz Jaroszek. - Taniec, śpiew i zabawa są tu codziennością.

Najbardziej znanym tańcem jest kizomba, która narodziła się w Angoli pod koniec lat 70. XX wieku. O tym, czym w istocie jest ona dla angolskiego społeczeństwa, opowiadają Adilson Maiza oraz Telma André - założyciele grupy kulturowej Fenómenos do Semba:

- Dla Angolczyków kizomba to znacznie więcej niż muzyka czy taniec - to prawdziwy "Rhythm of Life". Jest to silna forma ekspresji kulturowej, która odzwierciedla tożsamość, tradycję, więzi społeczne oraz dumę narodową. Poprzez ruch i muzykę kizomba opowiada historię Angoli, jej kreatywność i emocjonalną głębię, oddając ducha i duszę kraju.

Równie ważnym stylem jest kuduro - szybki, energiczny taniec oparty na indywidualnej ekspresji, dynamicznych ruchach i improwizacji. Trzecim filarem angolskiej kultury tanecznej pozostaje semba, pełna radości i bliskości, tańczona w parach.

Do Angoli przyjeżdżają ludzie z całego świata, aby zanurzyć się w tej kulturze - przede wszystkim na licznych imprezach z muzyką na żywo, a te znajdziemy niemal na każdym kroku.

Jednym z najlepszych sposobów, by poznać angolską kulturę tańca od środka, jest udział w Angola Kizomba Festival. To wyjątkowe wydarzenie społeczno-kulturowe, które łączy angolskich i międzynarodowych miłośników kizomby oraz semby. Jego misją jest wymiana doświadczeń, budowanie relacji ponad granicami kulturowymi oraz promocja Angoli poprzez taniec, który zdobył uznanie na całym świecie. Dziś festiwal uznawany jest za najważniejsze wydarzenie kizomby i semby w kraju, a w planach organizatorów znajduje się jego dalsza, międzynarodowa ekspansja.

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

