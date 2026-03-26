Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Spis treści: Dowód osobisty, czy paszport - co zabrać na podróż? "Polak za granicą". O tej funkcji powinien wiedzieć każdy turysta Dlaczego warto zarejestrować się w systemie Odyseusz? Nie zapomnij o ubezpieczeniu. EKUZ czy polisa turystyczna? Pieniądze w podróży. Pamiętaj o tych kwestiach Pobierz najpotrzebniejsze aplikacje jeszcze przed wylotem Zaplanuj dojazd z lotniska z wyprzedzeniem Kiedy potrzebne jest międzynarodowe prawo jazdy?

Dowód osobisty, czy paszport - co zabrać na podróż?

Najważniejszym kwestią, o której musimy pamiętać, przygotowując się do zagranicznej podróży, jest zabranie ze sobą odpowiednich dokumentów. Wśród nich nie może zabraknąć dowodu osobistego lub paszportu - to one upoważniają nas do przekroczenia granicy kraju. Jednak jaki dokument lepiej wziąć ze sobą?

Wszystko zależy od kierunku podróży. Istnieją miejsca, gdzie możemy polecieć lub pojechać wyłącznie z dowodem osobistym i wbrew pozorom nie są to wyłącznie kraje Unii Europejskiej, które podpisały układ z Schengen. Oprócz nich, bez paszportu polecieć możemy również w miejsca takie jak:

Albania,

Gruzja,

Mołdawia,

Czarnogóra,

Monako,

San Marino,

Andora,

Martynika (francuski departament zamorski),

Gwadelupa (francuski departament zamorski),

Azory (należą do Portugalii),

Bora-Bora (należy do Polinezji Francuskiej, która jest terytorium zamorskim Francji),

Reunion (francuskie terytorium zamorskie).

Należy jednak pamiętać, że w przypadku podróży z dowodem osobistym konieczne jest posiadanie jego fizycznej wersji. Choć mDowód dostępny w aplikacji mObywatel jest akceptowany już niemal wszędzie w Polsce - potwierdzimy nim naszą tożsamość w urzędach, bankach czy na poczcie - nie jest honorowany podczas kontroli granicznej ani na lotniskach.

W przypadku podróży poza Europę paszport jest już niezbędny, a jego minimalna ważność po wylocie powinna wynosić co najmniej sześć miesięcy. Część państw wymaga także uzyskania wizy, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne przepisy w serwisie gov.pl.

Niezależnie od tego, gdzie podróżujemy, dobrym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą dwóch dokumentów - zarówno dowodu osobistego, jak i paszportu, nawet jeśli jeden z nich formalnie nie jest wymagany. W razie zgubienia lub kradzieży jednego z nich drugi może okazać się nieoceniony. W bagażu warto przechowywać dokumenty oddzielnie oraz mieć ich kopie - zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

"Polak za granicą". O tej funkcji powinien wiedzieć każdy turysta

Informacje o wymaganych dokumentach podróży czy ewentualnej konieczności wyrobienia wizy można sprawdzić nie tylko na stronach rządowych, ale także w aplikacji mObywatel w zakładce "Polak za granicą".

Znajdziemy tam praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do podróży oraz bezpieczeństwa w różnych częściach świata. Możemy tam też sprawdzić, czy w danym momencie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do danego kraju lub regionu, a także czy są tam wymagane konkretne szczepienia. Oprócz tego dowiemy się o zasadach bezpieczeństwa czy też lokalnych przepisach prawnych. Dostępne są również dane kontaktowe do placówek dyplomatycznych, w tym ambasad i konsulatów, a także wskazówki dotyczące ubezpieczenia, ochrony zdrowia oraz lokalnych zwyczajów.

Co istotne, wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jeśli planujemy zagraniczną podróż, w aplikacji mObywatel znajdziemy niezbędnik "Polak za granicą” Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Dlaczego warto zarejestrować się w systemie Odyseusz?

Planując dalszą podróż lub dłuższy pobyt za granicą, warto skorzystać z systemu Odyseusz prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Umożliwia on zgłoszenie wyjazdu - zarówno jednorazowo, jak i w formie stałego profilu dla osób często podróżujących.

Rejestracja w systemie może okazać się niezwykle pomocna w sytuacjach kryzysowych. W przypadku zagrożeń, takich jak klęski żywiołowe czy inne nadzwyczajne wydarzenia, służby konsularne mogą szybciej nawiązać kontakt z podróżnymi i udzielić im niezbędnej pomocy.

Dodatkowo system Odyseusz umożliwia otrzymywanie powiadomień SMS lub e-mail o aktualnych zagrożeniach w kraju pobytu oraz ważnych komunikatach konsularnych.

Zgłoszenia można dokonać w prosty sposób poprzez stronę odyseusz.msz.gov.pl. Choć rejestracja nie jest obowiązkowa, stanowi dodatkowe zabezpieczenie i zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas podróży.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu. EKUZ czy polisa turystyczna?

O ubezpieczeniach podróżnych pisałam już w jednym z wcześniejszych artykułów tego cyklu, jednak przypomnę najważniejsze kwestie.

Podróżując po Europie, zawsze powinniśmy mieć przy sobie EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewnia ona dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach UE i EFTA, jednak jej zakres jest ograniczony - obowiązują zasady lokalnego systemu ochrony zdrowia, co nie zawsze oznacza bezpłatne leczenie. EKUZ nie obejmuje również transportu medycznego do Polski, którego koszt może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, ani świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

W niektórych sytuacjach konieczne jest także samodzielne opłacenie leczenia na miejscu i ubieganie się o zwrot kosztów dopiero po powrocie do kraju. Mimo to EKUZ zawsze powinniśmy mieć ze sobą, tym bardziej że wyrobienie karty jest proste i bezpłatne - wnioski można składać zarówno w oddziale NFZ, jak i online. Standardowo przysługuje ona osobom uprawionym do świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli:

oso­bom ubezpieczonym (np. pracującym, na emeryturze),

osobom nieubezpieczonym, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieciom do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

EKUZ nie zapewnia jednak całkowitej ochrony, dlatego przed wyjazdem warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Jest ono szczególnie istotne podczas podróży poza Europę, gdzie koszty leczenia mogą być bardzo wysokie. Polisa obejmuje nie tylko pomoc medyczną, ale często również zdarzenia takie jak utrata bagażu, opóźnienie lub odwołanie lotu czy inne nieprzewidziane sytuacje.

Zakres ochrony warto dopasować do charakteru wyjazdu, jego długości oraz planowanych aktywności. Im lepiej dobrana polisa, tym większe bezpieczeństwo i spokój podczas podróży. Warto pamiętać, że niektóre sytuacje - jak odwołanie lotu z przyczyn niezależnych od linii lotniczej - nie zawsze wiążą się z odszkodowaniem, dlatego odpowiednie ubezpieczenie może okazać się kluczowe.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

koszty leczenia (wizyty lekarskie, badania, hospitalizacja, leki),

transport medyczny - zarówno na miejscu, jak i do kraju,

assistance 24/7 (organizacja pomocy, tłumaczenia, kontakt z bliskimi),

ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków),

OC w życiu prywatnym (np. szkody wyrządzone osobom trzecim),

ochrona bagażu (utrata, kradzież, opóźnienie),

opóźnienie lub odwołanie lotu (zwrot kosztów dodatkowych).

EKUZ wydawana bezpłatnie, a wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. ZOFIA BAZAK East News

Pieniądze w podróży. Pamiętaj o tych kwestiach

Przed wyjazdem warto upewnić się, że dysponujemy wystarczającymi środkami na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z więcej niż jednego środka płatniczego - gotówki, karty debetowej, kredytowej czy karty wielowalutowej. Alternatywa przydaje się szczególnie wtedy, gdy płatność kartą okazuje się niemożliwa.

Dobrym wyborem w podróży jest karta wielowalutowa, która pozwala uniknąć wysokich kosztów przewalutowania. Można ją powiązać z kontem walutowym w banku lub skorzystać z popularnych rozwiązań mobilnych, takich jak Revolut, umożliwiających wygodną wymianę walut i płatności za granicą w wielu krajach.

Nie należy zapominać również o gotówce. Najlepiej wymienić ją jeszcze przed wyjazdem w kantorze. Jeśli lokalna waluta jest trudno dostępna, warto zabrać ze sobą euro lub dolary amerykańskie i wymienić je dopiero na miejscu - często na korzystniejszych warunkach.

Pobierz najpotrzebniejsze aplikacje jeszcze przed wylotem

Przed wyjazdem za granicę warto poświęcić chwilę na sprawdzenie, jakie aplikacje przydadzą nam się w danym kraju. Choć w większości europejskich miast do poruszania się i wyszukiwania miejsc - takich jak restauracje, apteki czy przystanki - wystarczą Mapy Google, nie wszędzie aplikacja ta działa równie precyzyjnie.

W wielu krajach lokalne aplikacje transportowe oferują dokładniejsze rozkłady jazdy, lepsze wyszukiwanie połączeń czy aktualne informacje o opóźnieniach. Zdarza się, że popularne narzędzia nie pokazują wszystkich dostępnych tras lub pomijają część połączeń. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, z jakich aplikacji korzystają mieszkańcy - szczególnie jeśli planujemy poruszać się transportem publicznym.

Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku podróży koleją - w wielu krajach bilety można wygodnie kupić bezpośrednio w aplikacji konkretnego przewoźnika, co pozwala uniknąć kolejek i zaoszczędzić czas na miejscu.

Jeśli planujemy podróż pociągiem za granicą warto pobrać na telefon aplikację przewoźnika w celu zakupienia biletów online CanvaPro INTERIA.PL

Zaplanuj dojazd z lotniska z wyprzedzeniem

Jedną z kwestii, która może znacząco wpłynąć na komfort podróży, jest wcześniejsze zaplanowanie transportu z lotniska do miejsca noclegu. Sprawdzenie dostępnych opcji jeszcze przed wylotem pozwala uniknąć stresu, szczególnie po długiej podróży.

Jest to istotne w przypadku tanich linii lotniczych, które często korzystają z lotnisk oddalonych od centrum miasta nawet o ponad 100 kilometrów, jak np. Oslo-Torp, Frankfurt-Hahn czy też Paryż-Beauvais. W takich sytuacjach warto wcześniej sprawdzić najtańszy i najszybszy sposób dojazdu do miasta oraz rozważyć zakup biletu online.

Zakup z wyprzedzeniem daje nie tylko gwarancję miejsca w wybranym środku transportu, ale często pozwala także nieco zaoszczędzić. W wielu przypadkach bilety kupione przez internet są tańsze niż te nabywane na miejscu, a dodatkowo można uniknąć opłat za wydruk czy korzystanie z automatów biletowych.

Kiedy potrzebne jest międzynarodowe prawo jazdy?

Planując wynajem samochodu poza Unią Europejską, należy sprawdzić, czy wymagane będzie międzynarodowe prawo jazdy. Dokument ten nie daje nowych uprawnień - stanowi jedynie urzędowe potwierdzenie posiadania krajowego prawa jazdy, przetłumaczone na języki obce.

Międzynarodowe prawo jazdy ma formę niewielkiej książeczki przypominającej paszport i występuje w dwóch wariantach - zgodnych z Konwencją Genewską lub Wiedeńską. Wybór odpowiedniego dokumentu zależy od kraju, do którego się udajemy, dlatego przed podróżą warto to dokładnie sprawdzić.

Wyrobienie dokumentu jest proste i szybkie. Wystarczy złożyć wniosek, dołączyć zdjęcie, kopię krajowego prawa jazdy oraz potwierdzenie opłaty. Koszt wydania jednego dokumentu wynosi 35 zł, a w przypadku obu wariantów - 70 zł.

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

