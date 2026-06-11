"Podróże osobiste" to autorski cykl, realizowany przez Joannę Leśniak. W swoich reporterskich opowieściach autorka zabiera nas w mniej znane zakątki Polski i Europy, w poszukiwaniu tego, co warte zobaczenia, usłyszenia, posmakowania. W jej historiach kryją się nie tylko własne doświadczenia, ale również opowieści lokalnych mieszkańców i ciekawostki, wyszukane w przewodnikach.

Szukasz miejsca na nietypowe wakacje, długi weekend lub city break? Ruszaj z nami w drogę śladami opowieści o Elżbiecie z Pilczy, jeden z najbardziej fascynujących postaci średniowiecznej Polski. Wizyta w Smoleniu połączy kontakt z historią, przyrodą i zachwycającymi widokami, a przy okazji pozwoli odkryć mniej znane oblicze Szlaku Orlich Gniazd.

Spis treści: Malowniczy zamek na styku dwóch województw Jak wygląda zwiedzanie Zamku Pilcza? Otwieramy zakurzone kroniki, czyli historia zamku w Smoleniu Legenda o skarbie, która okazała się prawdą Elżbieta z Pilczy - najbogatsza panna w Polsce Dobra partia, ale nie dla każdego? Król miał inne zdanie Rezerwat Smoleń u podnóży dawnej warowni

Malowniczy zamek na styku dwóch województw

Zamek Pilcza położony jest w miejscowości Smoleń, w województwie śląskim. Wchodzi w skład malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z racji tego, że znajduje się około godziny drogi od Katowic i niewiele ponad godzinę od Krakowa, świetnie sprawdza się jako cel jednodniowej wycieczki.

Choć jest jednym z najpiękniej położonych zamków na Szlaku Orlich Gniazd, wciąż pozostaje mało znany. Ewidentnie pozostaje w cieniu słynnego Ogrodzieńca, przyciągającego tłumy turystów. Czy to źle? Niekoniecznie. Na smoleńskim zamku można spokojnie cieszyć się krajobrazem i wsłuchiwać w dawne opowieści - bez stania w kolejkach i przeciskania się przez lawinę innych zwiedzających.

Choć ruiny, nadal robią niemałe wrażenie Joanna Leśniak Archiwum autora

Jak wygląda zwiedzanie Zamku Pilcza?

Z drogi widać jedynie gęsty las i nieśmiało wychylającą się nad jego poziom wieżę. Oto mało krzykliwa zapowiedź zbliżającego się zwiedzania - zaręczam, że na miejscu będzie tylko lepiej. Ruiny zamku w Smoleniu przeszły bowiem w ostatnich latach częściową rekonstrukcję, dzięki czemu zwiedzanie jest wygodne i bezpieczne.

Najbardziej charakterystycznym elementem obiektu jest wysoka wieża, która góruje nad okolicą i jest dostępna dla zwiedzających. Po pokonaniu krętej klatki schodowej zapewni nam pierwszorzędną panoramę całej Jury. Lasy, pola, wapienne wzgórza - przy dobrej pogodzie można podziwiać krajobrazy rozciągające się na wiele kilometrów.

Z zamkowej wieży Jurę Krakowsko-Częstochowską widać jak na dłoni Joanna Leśniak Archiwum autora

Ponadto spacer po wzgórzu zamkowym daje możliwość zobaczenia z bliska zachowanych fragmentów murów. Warto jednak pamiętać, że bilety na zamek należy kupić w kasie znajdującej się przy parkingu, zanim rozpoczniemy wędrówkę. Tuż przy bramach warowni nie ma takiej możliwości. Cena biletu normalnego to 15 zł, ulgowego - 10 zł.

Otwieramy zakurzone kroniki, czyli historia zamku w Smoleniu

Choć istnieją przesłanki, by zakładać, że w Smoleniu już w XIII wieku funkcjonowało drewniane grodzisko, przyjmuje się, że powstanie murowanej warowni przypadło na wiek XVI. Inicjatorem budowy miał być Otton z Pilczy herbu Topór, który jest oficjalnie uważany za pierwszego władcę tego terenu.

Zamek przez stulecia pełnił funkcję ważnego punktu obronnego. Położenie na wysokim wapiennym wzgórzu pozwalało skutecznie kontrolować okoliczne szlaki handlowe. W kolejnych wiekach twierdza była rozbudowywana i przechodziła z rąk do rąk. Choć do pewnego czasu funkcjonowała jako szlachecka siedziba, pod koniec XVI wieku kolejni właściciele stwierdzili, że nie jest wystarczająca i przeprowadzili się do nowo wybudowanego pałacu w Pilicy.

Legenda o skarbie, która okazała się prawdą

Jak wiele jurajskich zamków, twierdza w Smoleniu ucierpiała podczas burzliwych wydarzeń w XVII wieku (mowa głównie o potopie szwedzkim). W późniejszych wiekach wyobraźnię poszukiwaczy skarbów rozpalała informacja o ukrytych tu kosztownościach. Wizja bajecznej fortuny sprawiała, że teren był coraz bardziej dewastowany. W końcu cel uświęca środki, czyż nie? Choć nikt na tych działaniach się nie wzbogacił, to jednak skarb nie był całkiem zmyślony. W latach 90. XX wieku znaleziono tu bowiem pojemnik ze starymi monetami.

Kolejek tu nie uświadczysz Joanna Leśniak Archiwum autora

Elżbieta z Pilczy - najbogatsza panna w Polsce

Zanim jednak do tego wszystkiego doszło, rządy nad zamkiem sprawowała Elżbieta z Pilczy, córka Ottona. W średniowiecznej Polsce uchodziła za jedną z najbogatszych kobiet swojego pokolenia. Gdy dodamy do siebie odziedziczone rozległe dobra ziemskie oraz urodę, z równania jasno wyniknie, że stała się niezwykle atrakcyjną kandydatką do małżeństwa wśród najpotężniejszych rodów kraju.

Brakuje tu wystawnych komnat, ale zamek w Smoleniu to jeden z ciekawszych obiektów na styku województw śląskiego i małopolskiego Joanna Leśniak Archiwum autora

Dobra partia, ale nie dla każdego? Król miał inne zdanie

Z jednej strony można trafić na źródła, które opisywały zdolności organizacyjne Elżbiety i umiejętności zarządzania majątkiem, z drugiej - jej wuj nie chciał dopuścić, by działała samodzielnie. Kierował się przekonaniem, że kobiecie nie przystoi.

Elżbieta aż trzykrotnie wychodziła za mąż, ale to czwarte małżeństwo sprawiło, że jej losy nabrały szczególnego znaczenia. Została trzecią żoną Władysława Jagiełły, choć nie obyło się bez kontrowersji. Otoczenie władcy nie popierało związku z kobietą w wieku 45 lat, widzianej wtedy jako starowinkę. Podobno jej pogrzeb po nieco ponad trzech latach trwania małżeństwa uczczono owacjami tak gromkimi, że biły na głowę atmosferę podczas koronacji.

Rezerwat Smoleń u podnóży dawnej warowni

Ruiny zamku otacza rezerwat przyrody Smoleń, który śmiało można określić mianem jednego z najbardziej urokliwych zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Teren chroni charakterystyczne wapienne ostańce, wśród których można trafić obiekty o tak wdzięcznych nazwach, jak Salceson czy Skały Zegarowe.

Spacer wśród zieleni działa niezwykle kojąco Joanna Leśniak Archiwum autora

Do tego dochodzi gęstwina lasów, w której łatwo wyobrazić sobie rycerzy mknących na koniach, kierujących się do zamku z ważną misją. Co nadal wymaga podkreślenia - nawet w słoneczny weekend trudno trafić tutaj na tłumy. Spotkamy raczej dociekliwych turystów, dla których mniej oczywiste szlaki są najbardziej atrakcyjne.

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Kolejny tekst w cyklu "Podróże osobiste" już za dwa tygodnie, w czwartek 25 czerwca.

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O autorce:

Joanna Leśniak zaprasza na cykl "Podróże osobiste" Archiwum autora

Joanna Leśniak - Absolwentka socjologii o specjalizacji multimedia i komunikacja społeczna. Z Interią związana od 2021 roku. W zawodowej historii przez długi czas zgłębiała dynamicznie trendy związane ze stylem życia. Miłośniczka podróży, quizów i ciekawostek z najróżniejszych dziedzin, która rzadko kiedy wypuszcza z rąk aparat fotograficzny.

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