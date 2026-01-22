"Podróże osobiste" to autorski cykl, realizowany przez Joannę Leśniak. W swoich reporterskich opowieściach autorka zabiera nas w mniej znane zakątki Polski i Europy, w poszukiwaniu tego, co warte zobaczenia, usłyszenia, posmakowania. W jej historiach kryją się nie tylko własne doświadczenia, ale również opowieści lokalnych mieszkańców i ciekawostki, wyszukane w przewodnikach.

Szukasz miejsca na nietypowe wakacje, długi weekend lub city break? Ruszaj z nami w drogę. Do El Cotillo - barwnej wioski rybackiej - w zdecydowanej większości docierają turyści podróżujący na własną rękę. Brakuje tu ogromnych hoteli z infrastrukturą mającą spełnić najbardziej wygórowane oczekiwania gości. Zamiast tego nocować można w niewielkich pensjonatach albo mieszkaniach na wynajem. Nie ma barów szybkiej obsługi, są lokalne knajpki i tawerny. Zamiast ruchliwego deptaka - wybrzeże, którego sam widok przypomina o potędze natury.

Spis treści: Fuerteventura - całoroczny kierunek na urlop El Cotillo - jak dotrzeć? Stolica "powolnego życia" Co zobaczyć w El Cotiilo? Pierwszy przystanek El Cotillo prawie jak Santorini? Plaże w El Cotillo

Fuerteventura - całoroczny kierunek na urlop

Zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości, gdy mowa o Wyspach Kanaryjskich. Jeszcze kilkanaście lat temu "lot na Kanary" Polakom wydawał się absolutnym luksusem i egzotyką, dziś przybywa tu coraz więcej podróżnych z naszego kraju. Na Fuerteventurę docierają zarówno rodziny z dziećmi, jak i wielbiciele sportów wodnych. Dla każdego coś miłego? Z pewnością tak, zwłaszcza jeśli zależy nam na ucieczce przed zimnem i brakiem słońca.

Nawet w styczniu możemy spodziewać się tutaj aż 29 słonecznych dni. Brzmi jak zima idealna? Temperatura może i nie jest rekordowo wysoka, bo w ciągu dnia osiąga około 20 st. C, ale nadal pozwala na spędzenie komfortowego urlopu. Marzysz o założeniu krótkich spodenek zamiast wełnianego swetra? To może być kierunek dla ciebie, zwłaszcza jeśli czas wolisz spędzać na odpoczynku nieco bardziej aktywnym niż tylko opalanie. W takich warunkach szczególnie docenisz urok kameralnego miasteczka.

Kamper albo przyczepa kempingowa zamiast hotelu? Na Fuerteventurze to częsty widok Joanna Leśniak Archiwum autora

El Cotillo - jak dotrzeć?

Dawna wioska rybacka położona jest w północno-zachodniej części Fuerteventury. Większość osób przybywających na wyspę, decyduje się na wypożyczenie samochodu, dzięki któremu można najsprawniej przemieszczać z jednego miejsca do drugiego. Istnieje tu też całkiem nieźle zorganizowana siatka połączeń autobusowych, choć nie nazwałabym jej rewelacyjną.

Korzystanie z niej bywa testem cierpliwości i elastyczności. Moją bazą wypadową był kurort Corralejo, oddalony o 20 km od El Cotillo. Niby niedaleko, ale jednak z przygodami. Autobus spóźnił się około 45 minut, a umiejscowiony w pełnym słońcu przystanek nie uprzyjemniał długiego czekania. Z dużą ulgą wsiadłam do wehikułu, która miał zawieźć mnie do celu. Wszystko w porządku, krajobrazy po drodze wynagradzają opóźnienie. Mniej więcej trzy kilometry przed końcem podróży, autobus staje w szczerym polu i... nic się nie dzieje. Awaria czy może spontaniczna siesta? Takich informacji od kierowcy nie mamy. Na szczęście po kilku minutach ruszamy i niedługo później trafiamy na dworzec w El Cotillo.

Stolica "powolnego życia"

Czy było warto podjąć trud związany z przyjazdem? Jak najbardziej. Trzeba jednak nastawić się na to, że do siłą El Cotillo nie są zabytki, dzieła sztuki klasy światowej czy imponujące życie kulturalne. Powiedzieć, że to miejsce idealne na wypoczynek w rytmie slow, to jak nic nie powiedzieć. Miasteczko nawet w sezonie wydaje się leniwe, nieco uśpione, zachęcając do powolnych spacerów i przystanków na lody albo szklankę orzeźwiającego napoju w jednej z lokalnych kawiarni. Bez tłoku, bez szalonego pędu, bez nadmiaru bodźców. Gdyby El Cotillo mogło mówić ludzkim głosem, zapewne powiedziałoby "zwolnij, po co ten pośpiech?".

El Cotillo to przeciwieństwo głośnych kurortów Joanna Leśniak Archiwum autora

Co zobaczyć w El Cotiilo? Pierwszy przystanek

Tuż przed wjazdem do miasteczka będziemy mieli okazję zobaczyć jeden z wiatraków, które są symbolem Fuerteventury. Oto przykład, jak sprytnie mieszkańcy wykorzystywali typowe dla tego miejsca siły natury. Energia wiatrowa, choć w bardzo tradycyjnym wydaniu, służyła do mielenia zboża i pompowania wody.

Jednym z ważniejszych punktów na mapie El Cotiilo jest Castillo de El Toston - okrągła wieża obronna znajdująca się na południowym krańcu osady, w pobliżu portu rybackiego. Stanowi przypomnienie o minionym znaczeniu El Cotiilo. Do początków XIX wieku był jednym z trzech portów na wyspie, mających pozwolenie na wywóz towarów. W pobliżu wieży do dziś można zresztą zobaczyć ruiny pieców, w których wypalano wapno przeznaczone na eksport.

W porcie i przy charakterystycznych piecach dawniej tętniło życie Joanna Leśniak Archiwum autora

Samą wieżę obronną wzniesiono po ataku angielskich korsarzy w 1740 roku. Stanowiła bardzo dobry punkt obserwacyjny, a grube mury czyniły z niej prawdziwy bastion. Przeznaczona dla 12 mężczyzn, stanowiła centrum odpierania wrogów. W wizjach budowniczych obrońcy miasteczka mieli bez problemu pozbywać się najeźdźców, np. poprzez atakowanie ich kamieniami i wrzątkiem. Konieczność taka pozostała jednak wyłącznie w sferze wyobraźni. W momencie, gdy wieża była gotowa do akcji, El Cotillo traciło już na znaczeniu i nie było łakomym kąskiem. Czyżby powolne tempo działań od zawsze było wpisane w charakter osady?

El Cotillo prawie jak Santorini?

Pomalowane na biało ściany domów z niebieskimi oknami, drzwiami i markizami od razu kojarzą się z greckimi krajobrazami. Być może porównywanie El Cotiilo ze słynną wyspą Santorini byłoby nieco na wyrost, lecz nie można odmówić mu uroku. Biało-niebieska sceneria niemalże od razu wywołuje skojarzenia z sielskim, wakacyjnym klimatem. Cudownie kontrastuje z oceanem, a plątanina uliczek, które najlepiej przemierzać bez skrupulatnego planu to tylko dodatkowy atut.

Zabudowa El Cotillo przywodzi na myśl greckie wioski i miasteczka Joanna Leśniak Archiwum autora

Plaże w El Cotillo

Nie ma co tu kryć - większość osób dociera do El Cotillo w poszukiwaniu wodnej przygody i spektakularnych widoków. Nie trzeba chodzić daleko i szukać trudno dostępnych miejsc, by otrzymać to wszystko z nawiązką.

Pierwszą styczność z Playą del Castillo mam z klifu i serce niemal od razu zaczyna bić mocniej. Naturalna plaża ma długość 1000 metrów i kusi złocistym piaskiem. Widok jest pierwszorzędny, lecz trzeba pamiętać, że bliższy kontakt z wodą w tym miejscu zalecany jest głównie surferom i wytrawnym pływakom. Fale dochodzą tu do sześciu metrów wysokości, a niezobowiązujące kąpiele dozwolone są wyłącznie przy bardzo spokojnym oceanie.

Pustynny krajobraz i niekończący się ocean - takie widoki to wizytówka Fuerteventury Joanna Leśniak Archiwum autora

Ekstremalne wrażenia nie znajdują się na liście twoich podróżniczych celów? El Cotillo świetnie to rozumie. Ruszając na północ trafisz na niewielkie piaszczyste zatoki, zdecydowanie bardziej polecane fanom spokojnego plażowania. Playa de Los Lagos oraz Playa de La Concha - tych adresów szukaj na mapie.

Przy okazji będziesz mieć okazję zobaczyć latarnie morskie, które na stałe wpisały się w krajobraz miasteczka, choć znajdują się na obrzeżach. W jednej z nich zlokalizowane jest Muzeum Tradycyjnego Rybołówstwa. Obiekt przybliża codzienne życie rybaków, którym wzburzone fale niejednokrotnie bardzo uprzykrzały życie. Łatwiej jest docenić fakt, że jako turyści możemy korzystać wyłącznie z uroków tego skromnego miasteczka.

***

Kolejny tekst w cyklu "Podróże osobiste" już za dwa tygodnie, w czwartek 5 lutego.

***

O autorce:

Joanna Leśniak zaprasza na cykl "Podróże osobiste" Archiwum autora

Joanna Leśniak - Absolwentka socjologii o specjalizacji multimedia i komunikacja społeczna. Z Interią związana od 2021 roku. W zawodowej historii przez długi czas zgłębiała dynamicznie trendy związane ze stylem życia. Miłośniczka podróży, quizów i ciekawostek z najróżniejszych dziedzin, która rzadko kiedy wypuszcza z rąk aparat fotograficzny.

