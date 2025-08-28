"Podróże osobiste" to autorski cykl, realizowany przez Joannę Leśniak. W swoich reporterskich opowieściach autorka zabiera nas w mniej znane zakątki Polski i Europy, w poszukiwaniu tego, co warte zobaczenia, usłyszenia, posmakowania. W jej historiach kryją się nie tylko własne doświadczenia, ale również opowieści lokalnych mieszkańców i ciekawostki, wyszukane w przewodnikach.

Szukasz miejsca na nietypowe wakacje, długi weekend lub city break? Ruszaj z nami w drogę. Gorce nie domagają się uwagi na siłę, nie próbują konkurować z Tatrami wysokością. Ich siła tkwi w prostocie i spokoju. To góry, które pozwalają zwolnić, odetchnąć i wyzbyć się przekonania, że w wędrówkach chodzi wyłącznie o odhaczenie kolejnego szczytu.

Czego spodziewać się po Gorcach?

Gorce należą do Beskidów Zachodnich. Na próżno szukać na ich terenie szczytów dorównujących wysokością tatrzańskim kolosom. Mimo to pasmo z łagodniejszymi, falującymi grzbietami porośniętymi lasami świerkowymi oraz jodłowymi i tak oferuje widoki, które zostają w pamięci na długo i sprawiają, że chce się tu wracać. Gdy dodamy do tego rozległe, widokowe polany i gęstą sieć szlaków, uzyskamy mnóstwo możliwości planowania tras - od krótkich spacerów po długie, nawet kilkudniowe wędrówki.

Wyjątkowym elementem Gorców są wspomniane polany, pamiętające pasterskie czasy. Wiosną na wielu z nich kwitną całe połacie słynnych krokusów. Podczas wędrówki mamy możliwość wyjścia na otwartą przestrzeń, gdzie czekają szerokie panoramy i cisza, którą trudno znaleźć w Tatrach. To nadal miejsce, w którym poczuć można autentyczność górskiej wędrówki, bez komercji i nadmiaru atrakcji wątpliwej jakości.

Różnorodność widoków w Gorcach potrafi zachwycić Joanna Leśniak Archiwum autora

Gorce jako alternatywa dla Tatr

Nazwa pasma górskiego pochodzi od gwarowego słowa "gorzeć", czyli "palić się". Odnosi się do dawnej praktyki, którą dziś opisalibyśmy (używając łagodnych słów) jako kontrowersyjną. W przeszłości masowo wypalano tu lasy, by zyskać miejsce na polany pasterskie.

Dziś jednak obszar ten może stanowić kapitalną alternatywę dla Tatr, które, choć piękne, cierpią na przeludnienie, a o samotnej wędrówce w wielu miejscach można wyłącznie pomarzyć. Gorce tymczasem wciąż zachowują półdziki charakter. Wiele tras bywa pustych. Jednocześnie szlaki są łagodniejsze, nie sprawiają problemów technicznych. Nadają się dla osób, które nie mają w planach lub nie czują się na siłach, by wspinać się po ostrych skałach, mając za plecami przepaść.

Szlaki prowadzą wśród żyjącej swoim rytmem natury Joanna Leśniak Archiwum autora

Dodatkowo Gorce nadal stanowią ostoję dzikiej przyrody. Gorczański Park Narodowy to jeden z najlepiej zachowanych ekosystemów w polskich górach, a jego symbolem jest salamandra plamista. Warto wytężyć wzrok piechura - istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziemy mieli szansę przywitać się z nią podczas wycieczki.

Jego wysokość Turbacz

Turbacz (1310 m n.p.m.) z charakterystycznym, betonowym obeliskiem to najwyższy szczyt pasma i punkt obowiązkowy. Zalicza się do Korony Gór Polski, a tuż obok niego znajduje się Schronisko PTTK. Spod budynku oraz z Hali Turbacz rozwija się przepiękna panorama - Tatry widać jak na dłoni. Trzeba przyznać, że wszystkie te czynniki sprawiają, że miejsce to nie do końca zalicza się do definicji Gorców jako zacisznych i spokojnych.

Od razu wiadomo, że dotarliśmy do celu 123RF/PICSEL

Można założyć, że to wyjątek potwierdzający regułę. Trzeba być jednak przygotowanym, że w schronisku i jego najbliższych okolicach robi się gwarno. Latem uśmiechy turystów mają fioletową barwę od kultowych pierogów z jagodami, zimą w jadłospisie kusi przede wszystkim żurek i zupa oscypkowa. Lada w schroniskowej restauracji to chyba jedyne miejsce w Gorcach, gdzie trafimy na jakiekolwiek kolejki.

W Schronisku PTTK na Turbaczu bywa tłoczno Dariusz Zarod East News

A skąd w ogóle wzięła się nazwa Turbacz? W XIX wieku używano określeń "Niedźwiedź", "Niedźwica" lub "Niedźwiedzica", lecz nie był to wynik spotkań z dziką zwierzyną, a błędów ówczesnych kartografów. Mieli oni oznaczyć miejscowość Niedźwiedź właśnie na szczycie Turbacza. Używana dziś nazwa ma prawdopodobnie korzenie wołoskie i pochodzi od rumuńskiego słowa "turba", oznaczającego darń lub torf. Nieco bardziej intrygująca teoria zakłada, że nazwa odnosiła się jednak do Potoku Turbacz, a jej pochodzenia należy doszukiwać się w języku wschodniorumuńskim. "Turbat" jest w nim tłumaczony jako "wściekły", "szalony", "zmącony".

Latem nie tylko Hala Gąsienicowa w Tatrach obsypuje się fioletem 123RF/PICSEL

Szlaków tutaj dostatek

Popularność Turbacza jako celu górskich wędrówek wynika nie tylko ze wspaniałych widoków i możliwości odpoczynku nad talerzem schroniskowych smakołyków. Na szczyt prowadzi wiele szlaków. Trasę można łatwo dopasować do swoich możliwości kondycyjnych i czasowych, a także oczekiwań względem widoków po drodze. Można wrócić po swoich śladach, można wyznaczyć pętlę. Najpopularniejsze szlaki na Turbacz mają swój początek w Nowym Targu, Łopusznej czy Koninkach.

W takich miejscach góry wydają się być stworzone tylko dla nas Joanna Leśniak Archiwum autora

Trasa, która skradła moje serce, startuje jednak w Obidowej. Pozwala dotrzeć po drodze do mniej ruchliwego Schroniska PTTK na Starych Wierchach. Choć już na początku wita nas dość strome podejście, potem będzie już tylko łatwiej. Szlak z czasem staje się coraz przyjemniejszy, nie powodując uczucia "wyrypy absolutnej". Zaczynamy od znaczników w kolorze zielonym, od schroniska wędrujemy już szlakiem czerwonym. Poprowadzi na sam szczyt, skąd będziemy mogli zatoczyć pętlę (interesują nas kolejno: szlak żółty, czarny, zielony) i zobaczyć Gorce oraz dalsze okolice w pełnej krasie. Całość to niespełna 17 km - w pełni satysfakcjonujących. Tym bardziej że wariant ten nie jest najpopularniejszy wśród turystów, więc spokój na szlaku nie jest towarem deficytowym.

***

Kolejny tekst w cyklu "Podróże osobiste" już za dwa tygodnie, w czwartek 11 września.

***

O autorce:

Joanna Leśniak zaprasza na cykl "Podróże osobiste" Archiwum autora

Joanna Leśniak - Absolwentka socjologii o specjalizacji multimedia i komunikacja społeczna. Z Interią związana od 2021 roku. W zawodowej historii przez długi czas zgłębiała dynamicznie trendy związane ze stylem życia. Miłośniczka podróży, quizów i ciekawostek z najróżniejszych dziedzin, która rzadko kiedy wypuszcza z rąk aparat fotograficzny.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL