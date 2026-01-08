"Podróże osobiste" to autorski cykl, realizowany przez Joannę Leśniak. W swoich reporterskich opowieściach autorka zabiera nas w mniej znane zakątki Polski i Europy, w poszukiwaniu tego, co warte zobaczenia, usłyszenia, posmakowania. W jej historiach kryją się nie tylko własne doświadczenia, ale również opowieści lokalnych mieszkańców i ciekawostki, wyszukane w przewodnikach.

Szukasz miejsca na nietypowe wakacje, długi weekend lub city break? Ruszaj z nami w drogę. Lądujemy na archipelagu, który zachwyca dziką naturą i wulkanicznymi krajobrazami. Milena Dąbrowska, pierwsza polska licencjonowana przewodniczka na Azorach, opowiada o kulisach swojej pracy oraz o tym, jak naprawdę wygląda życie w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc Europy.

Spis treści: Z Warszawy na środek oceanu "Życzę ci dobrze, ale za chwilę będziesz płakać" Na Azorach bliżej ludzi Od czego zaczyna się praca przewodniczki na Azorach? Najpiękniejsze miejsca na Azorach okiem przewodniczki Rajskie wyspy z codziennymi trudnościami

Z Warszawy na środek oceanu

Podejrzewam, że większość z nas miała w swoim życiu moment zwątpienia. Można opisać go pytaniem, które na stałe weszło do codziennego języka i popkultury: a gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Milena Dąbrowska nie postawiła na znane z połonin polskie góry, ale ruszyła w daleki świat wulkanicznych Azorów. Niewielka wyspa Terceira od 9 lat jest jej domem, ale i całą resztę archipelagu zna od podszewki.

Joanna Leśniak, Interia: Na swojej stronie internetowej piszesz, że masz doświadczenie pracy w korporacji, w dość intensywnym trybie. Jak więc doszło do tego, że wylądowałaś na sielskich, zacisznych Azorach?

Milena Dąbrowska - Już od czasów studiów byłam związana z teatrem, w którym też grałam, współpracowałam z licznymi artystami, mam doświadczenie w korporacji. W pewnym momencie zauważyłam jednak, że ta część mojego życia zmierza w stronę, która mi nie odpowiada. Zostawiłam ją i pojawiło się pytanie: co teraz? Zaczęłam myśleć o przeprowadzce. Tylko gdzie? Po głowie chodził mi Berlin, ale jednocześnie zaczęłam też więcej podróżować po Europie. Podczas pobytu w Barcelonie dowiedziałam się o istnieniu takiej wyspy jak Terceira. Co jakiś czas wpadałam tam na nowego znajomego, z którym rozmawialiśmy o życiu, podróżowaniu, aż w końcu opowiedział mi o Azorach. Mówił o tym, jakie są piękne, zielone, jak wpływa to na jakość życia. Pierwsze, o czym myślałam? "Tu mi pociąg jedzie". Nie dowierzałam. Zostaliśmy w kontakcie i w końcu skorzystałam z jego zaproszenia na Terceirę.

Milena Dąbrowska opowiada, że miłość do Azorów pojawiła się szybko archiwum prywatne

- Urzekła mnie. Wcześniej mieszkałam w Warszawie, która jest tak dużym miastem, że codzienny dojazd do pracy zajmował mi półtorej godziny w jedną stronę. W Warszawie byłam przyzwyczajona do dużej anonimowości. Przemieszczanie się zajmuje tu dużo czasu, ludzie nie uśmiechają się do siebie, nie patrzą na siebie na ulicy. Ma to swoje plusy, ale w tamtym momencie myślałam o tym głównie jak o minusach. Na Terceirze zobaczyłam, że można być miłym, uprzejmym, z uśmiechem wejść na sklepu i spotkać się z gościnnym odbiorem. Przyleciałam tu jeszcze drugi raz, spodobało mi się jeszcze bardziej i już wiedziałam, że przeprowadzka na stałe to tylko kwestia czasu.

Bujna roślinność to jedna z wizytówek portugalskiego archipelagu archiwum prywatne

"Życzę ci dobrze, ale za chwilę będziesz płakać"

Przeprowadzka to zawsze duże wydarzenie. W tym przypadku nie mówimy jednak o wyjeździe do innego miasta i odległości, którą można pokonać w kilka godzin samochodem czy pociągiem. Duże emocje towarzyszą nie tylko osobom, które decydują się na taki krok, ale też ich otoczeniu.

Jak zareagowali Twoi bliscy na wieść, że ruszasz na jakąś maleńką wyspę na środku oceanu na stałe?

- Bardzo źle. Jeszcze dzień przed wylotem moja mama poprosiła mnie, żebym przyniosła globus i pokazała dokładnie, gdzie są te Azory. Nadal była zszokowana ich położeniem, mimo że mówiłam o tym od półtora roku. Wyprowadzka to była duża rzecz, bo to daleko, a jestem bardzo zżyta z moją rodziną. Pierwsza praca, jaką znalazłam na wyspie, nie pozwalała mi na swobodne dysponowanie swoim czasem, więc do Polski w odwiedziny latałam rzadko i na krótko. W tej chwili, gdy pracuję na własny rachunek, a jednocześnie pojawiło się więcej połączeń (choć kosztownych), jest o wiele prościej.

Z Mileną zwiedzić można wszystkie dziewięć wysp archipelagu. Jako przewodniczka stawia na autentyczne doświadczenia archiwum prywatne

- Moja rodzina potrzebowała po prostu czasu, żeby do tego przywyknąć. Z kolei wielu znajomych reagowało pozytywnie. Mówili, że to świetna przygoda, mówili jaka jestem odważna. Zdarzały się jednak komentarze w stylu "wiesz, że dobrze ci życzę, ale za chwilę będziesz płakać".

Na Azorach bliżej ludzi

Gdy rozmawiam z Mileną, nie widzę łez. Dostrzegam odwagę, pasję i miłość do miejsca, które jeszcze do niedawna było dla turystów z Polski zupełnie nieznane, egzotyczne. Czas więc przejść do życia na wyspie.

Wspominałaś o swojej warszawskiej codzienności. Jak zmieniło się twoje tempo życia od czasu jak wylądowałaś na Azorach?

- W Warszawie byłam przyzwyczajona do umawiania się ze znajomymi na trzy tygodnie do przodu albo z jeszcze większym wyprzedzeniem. Tutaj odległości są mniejsze, planowanie spotkań często sprowadza się do spontanicznego telefonu na zasadzie "hej, co robisz, masz czas?". I ludzie bardzo często ten czas mają. Oczywiście, nie zawsze, bo przecież każdy ma swoje życie i plany, ale łatwiej o ten kontakt.

Patrząc na zdjęcia, trudno oprzeć się wrażeniu, że Azory to kawałek nieba na ziemi archiwum prywatne

- Gdy myślę o zmianach, mogę powiedzieć, że zmniejszyło się grono znajomych. W Warszawie znałam ludzi ze swoich dwóch kierunków studiów, z pracy, z teatru. Tutaj liczbowo jest ich mniej. Może przez wiek, może przez tryb pracy, ale na pewno przez miejsce, w którym mieszkam. Jednocześnie tutejsze znajomości stały się mocniejsze. W Polsce miałam fantastycznych ludzi wokół siebie, ale lokalne tempo życia pozwala mi inaczej patrzeć na pewne rzeczy i je doceniać. Widzę, jak ważny jest czas spędzany z osobami, które są mi bliskie. Sama staram się dbać o te relacje i widzę w tym wzajemność.

- Azorczycy śmieją się, że na Azorach jest osiem wysp i jeden park rozrywki, czyli Terceira, na której mieszkam. Tutaj faktycznie jest dużo lokalnych świąt, dużo okazji do spotykania się z innymi. Jak się poznaje nowe osoby, zwykle okazuje się, że mamy już wspólnych znajomych. Tempo życia wydaje się wolniejsze, bo dostępny świat trochę się zmniejsza na takiej przestrzeni.

Choć mieszkanie na Azorach oferuje spokojniejsze tempo życia, stawia przed mieszkańcami także wiele wyzwań archiwum prywatne

- Trzeba jednak brać pod uwagę też pewne trudności, część rzeczy wymaga bardziej skrupulatnego planowania. W polskich dużych miastach nikt nie przejmuje się tym, że do sklepu trzeba pójść o konkretnej godzinie, bo zawsze znajdzie się jakiś otwarty do późna. Tutaj tego nie ma. Dostawy jedzenia do domu dopiero raczkują i są dostępne tylko na największych wyspach i to w mocno ograniczonym zakresie. Są takie rzeczy, o których w Polsce się nie myśli, a tutaj trzeba je zaplanować, poświęcić na nie więcej czasu i uwagi. To bardziej osadza cię w rzeczywistości i w momencie, w którym jesteś.

Od czego zaczyna się praca przewodniczki na Azorach?

Z Mileną można zwiedzić wszystkie dziewięć wysp archipelagu. Droga do uzyskania uprawnień nie była jednak usłana różami, a formalności, jakich musiała dokonać, z całą pewnością nie kojarzą się z sielską atmosferą, jaką możemy kojarzyć z folderów turystycznych.

Jak zostaje się pierwszą licencjonowaną polską przewodniczką po Azorach? Czy są specjalne procedury, jak to wygląda od strony formalnej?

- Bycie przewodniczką na Azorach po pierwsze jest bardzo fajne, bo to przepiękne wyspy. Po drugie - nie jest takie proste. Musiałam się bardzo mocno wysilić, żeby otrzymać licencję. Pod tym względem prawo na Azorach jest bardzo dziwne i od jakiegoś czasu nie ma w ogóle konkretnych kursów, które dawałyby takie uprawnienia. Istnieje za to organizacja, która zajmuje się wydawaniem licencji. Na jakiej podstawie? Sprawdza kompetencje. Musiałam udowodnić, że mam maturę i skończone studia wyższe. Do tego dostarczałam ogrom certyfikatów z kursów, które realizowałam na miejscu. Między innymi kurs dla animatorów turystycznych, kurs turystyki i marketingu cyfrowego trwający 600 godzin, kursy o wielorybach, winach, wulkanach, turystyce przemysłowej i morskiej. To były naprawdę kobyły, a każdy kurs kończył się potężnym egzaminem.

Droga do otrzymania licencji przewodniczki usłana była licznymi kursami i egzaminami archiwum prywatne

- Dopiero po tym, jak odbyłam wiele takich szkoleń, udokumentowałam wcześniejsze doświadczenie zawodowe i wykształcenie, potwierdziłam swoją wiedzę i fakt, że cały czas rozwijam się na lokalnych kursach, organizacja skupiająca przewodników wydała oficjalną licencję. Nie ma szans, by ją uzyskać po weekendowych szkoleniach i czerpaniu wiedzy z Wikipedii.

Najpiękniejsze miejsca na Azorach okiem przewodniczki

Z własnego doświadczenia wiem, że krajobrazy na Azorach potrafią sprawić, że serce bije mocniej. Ogrom oceanu, z którego wyrastają wulkaniczne skały, do tego wodospady, mieniące się zielenią wzgórza i zakątki obrośnięte kwiatami - prawdziwy raj. Trudno zdecydować, co zobaczyć jako pierwsze.

Stąd moje pytanie - czy masz swoje top trzy miejsca na Azorach, które poleciłabyś do zobaczenia z pierwszej kolejności, a które niekoniecznie znajdują się na okładkach przewodników turystycznych?

- Algar do Carvão na Terceirze to jeden z dwóch wulkanów na świecie, który można obejrzeć od środka i jest udostępniony dla zwiedzających. W tej chwili co prawda nie można do niego wejść ze względu na remont, ale to tylko tymczasowe i prawdopodobnie latem będzie to już możliwe. Absolutnie nieziemskie doświadczenie.

- Mam przed oczami całą kolejkę slajdów - widoków różnych miejsc i wszystkie są tak fantastyczne, że trudno coś wybrać. Każda wyspa ma w sobie coś niesamowitego. Na wyspie São Jorge są tak zwane fajãs. Znajdują się też na innych wyspach, ale tutaj są najbardziej spektakularne. To płaskie fragmenty lądu przy wysokim wybrzeżu, które zostały utworzone albo przez spływającą lawę, zastygającą o podnóży klifów, albo przez osuwiska. Na tle oceanu wygląda to bajkowo. Można podziwiać je w różnych miejscach, jednym z najpiękniejszych jest Caldeira do Santo Cristo.

Pobyt na Azorach to nie tylko zwiedzanie, ale przede wszystkim doświadczanie archiwum prywatne

- Poleciłabym też miejsce o nazwie Ribeira do Ferreiro na wyspie Flores. To przepiękne miejsce, gdzie można siedzieć i patrzeć godzinami na kaskadowe wodospady i bujną roślinność.

Pracujesz z turystami, więc czy zdarzyło Ci się jakieś nietypowe zachowanie? Coś, co Cię rozbawiło, może zaskoczyło?

- Byłam z klientami przy naturalnych basenach skalnych i zapytali mnie, czy ktoś te skały pomalował na czarno. Na początku myślałam, że sobie ze mnie żartują, ale okazało się, że pytanie było jak najbardziej poważne. Byłam w totalnym szoku, bo dla mnie jest oczywiste, że bazalt to czarna skała. W Polsce jednak jesteśmy przyzwyczajeni do innych krajobrazów, jaśniejszych skał, więc taki widok może być dla kogoś zaskakujący.

- Podczas zwiedzania plantacji bananów i kawy na Terceirze jedna dziewczynka spojrzała na drzewo i spytała, czemu tam rosną cukinie. Cóż, to była papaja. Zawsze mnie to bawi, gdy sobie o tym przypominam.

Rajskie wyspy z codziennymi trudnościami

O Azorach często mówi się jako o "Hawajach Europy". Zdjęcia, jakie można zobaczyć na blogach czy w biurach podróży jednoznacznie wskazują na to, że mamy do czynienia z kawałkiem nieba na ziemi. Archipelag jawi się w wyobrażeniach jako miejsce wolne od jakichkolwiek trosk i problemów. Jak jest naprawdę?

Jaki jest największy mit na temat życia na wyspach, który zdarza ci się obalać?

- Wizja, że to czysta sielanka i miejsce, w którym wszyscy są zawsze szczęśliwi i nikt nie ma tu żadnych problemów. Skoro ma się tak piękną przyrodę wokół, jak można nie być szczęśliwym? Tłumaczę ludziom, że toczy się tu normalne życie. Wokół jest pięknie - z jednej strony mam ocean, z drugiej góry. Wolniejsze tempo życia też bardzo pomaga. To jednak tylko część rzeczywistości. Mało kto wie, że Azorczycy zarabiają bardzo mało. Czasem zastanawiam się, w jaki sposób czteroosobowa rodzina jest w stanie normalnie funkcjonować.

- Żeby się stąd wydostać, najpierw trzeba dolecieć na kontynent, ewentualnie do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Podróżowanie jest trudne i drogie. Wyobrażasz sobie szpitale na wsiach? Na mniejszych wyspach nie ma ich wcale. Dostęp do opieki medycznej jest bardzo ograniczony. Na dziewięć wysp są trzy szpitale. Tam, gdzie ich nie ma, są niewielkie oddziały SOR przyjmujące pacjentów w sytuacjach awaryjnych. W przypadku cięższych przypadków, jak np. zawał serca, owszem, helikopter ze szpitala zostanie wysłany, ale czy zdąży dolecieć? To inna kwestia.

Milena Dąbrowska podkreśla, że codzienności mieszkańców nie można sprowadzać wyłącznie do sielskich widoków archiwum prywatne

- Codzienność bywa trudna. Zamawiane towary czasem docierają w cztery-pięć dni, czasem tydzień, a czasem zajmuje to dwa albo trzy miesiące. Ludzie mają tu zupełnie normalne sprawy i problemy jak wszyscy w każdym miejscu na świecie. Komuś może być źle w pracy, ale nie ma szans na znalezienie innej. Ktoś martwi się o swoje dzieci, które nie chcą się tutaj uczyć. Ktoś wjechał w dziurę w drodze i musi wymienić dwie opony, ale w tym miesiącu już go na to nie stać. A bez samochodu to tutaj jak bez ręki.

- Turyści przyjeżdżają do przepięknego miejsca, w którym spotykają uśmiechniętych mieszkańców. Wydaje się, że mają życie jak w bajce, a wcale tak to nie wygląda. Toczy się tu normalne życie - ze swoimi plusami, ale też minusami i problemami. Jak wszędzie. To naturalne elementy rzeczywistości i to również staram się pokazywać moim klientom.

- Azory pozostają miejscem, do którego dociera stosunkowo niewielu turystów. Wybierając się na pieszą wędrówkę, na szlaku spotyka się mało osób, czasami jest całkiem pusto. Na wyspach nadal można swobodnie porozmawiać z mieszkańcami, nie uciekają i są bardzo otwarci. Choć zabytków jest mało, zaobserwować tu można bardzo ciekawą kulturę, lokalne tradycje i święta, które celebruje się wyłącznie na archipelagu. Dlatego Azory nazywam rajem dla poszukiwaczy autentyczności.

***

Kolejny tekst w cyklu "Podróże osobiste" już za dwa tygodnie, w czwartek 22 stycznia.

***

O autorce:

Joanna Leśniak zaprasza na cykl "Podróże osobiste" Archiwum autora

Joanna Leśniak - Absolwentka socjologii o specjalizacji multimedia i komunikacja społeczna. Z Interią związana od 2021 roku. W zawodowej historii przez długi czas zgłębiała dynamicznie trendy związane ze stylem życia. Miłośniczka podróży, quizów i ciekawostek z najróżniejszych dziedzin, która rzadko kiedy wypuszcza z rąk aparat fotograficzny.

