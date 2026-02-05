"Podróże osobiste" to autorski cykl, realizowany przez Joannę Leśniak. W swoich reporterskich opowieściach autorka zabiera nas w mniej znane zakątki Polski i Europy, w poszukiwaniu tego, co warte zobaczenia, usłyszenia, posmakowania. W jej historiach kryją się nie tylko własne doświadczenia, ale również opowieści lokalnych mieszkańców i ciekawostki, wyszukane w przewodnikach.

Szukasz miejsca na nietypowe wakacje, długi weekend lub city break? Ruszaj z nami w drogę. Wydaje się, że kręte i wąskie uliczki, obsypane kwiatami dziedzińce i dość spokojna atmosfera stoją w opozycji do faktu, że Kordoba była w przeszłości uznawana za największą i najbogatszą metropolię świata, a jej infrastruktura pewnie mogłaby zawstydzić niejedną współczesną miejscowość. Nie należy jednak uznawać tego za minus. Choć z biegiem lat straciła na politycznym znaczeniu, zyskała coś innego. Niepowtarzalny urok oraz zabytki, które potrafią zawrócić w głowie. W dodatku miasto nadal bije niejeden rekord i w wielu kategoriach jest po prostu "naj".

Spis treści: Najgorętsze miasto Hiszpanii. Mieszkańcy mają na to sposób Najbardziej barwny konkurs, czyli Kordoba dziedzińcami stoi Największa metropolia średniowiecznego świata Najpiękniejsza atrakcja Kordoby łączy dwa światy Najmniej zadowolony był cesarz Najlepszy punkt widokowy w Kordobie

Najgorętsze miasto Hiszpanii. Mieszkańcy mają na to sposób

Oto jeden z "wyczynów", jaki przypisuje się Kordobie. Wraz z Sewillą uznawane są za najgorętsze miasta kontynentalnej Europy. Latem temperatura często przekracza tu 40 stopni, co może być wyzwaniem nawet dla największego fana upałów. To też jeden z powodów, dla których do Kordoby warto przyjechać poza sezonem. Jest nie tylko mniej gwarno, ale przede wszystkim panują tu temperatury, które umożliwiają komfortowe zwiedzanie, zamiast człapania w pocie czoła.

Pojawia się zatem pytanie: jak można tutaj żyć na stałe? Mieszkańcy radzą sobie dzięki wielowiekowe tradycji, inspirowanej czasami rzymskimi. Kordoba słynie bowiem z bogato zdobionych dziedzińców, które często kryją się za bramami nawet mało okazałych kamienic. Głównym celem tych zakątków wypełnionych bujną roślinnością, fontannami i barwną ceramiką była ochrona przed słońcem i skwarem. Z czasem stała się prawdziwą pasją mieszkańców, którzy zaczęli wznosić się na wyżyny kreatywności, zdobiąc niewielkie przestrzenie w coraz bardziej wymyślny sposób.

Przykład jednego z wielu dziedzińców w Kordobie Joanna Leśniak Archiwum autora

Najbardziej barwny konkurs, czyli Kordoba dziedzińcami stoi

Dziś Święto dziedzińców (Fiesta de los Patios) wpisane jest na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Festiwal obejmujący cały miasto odbywa się w maju i trwa około dwóch tygodni. Właśnie wtedy drzwi kamienic stoją otworem, więc turyści mogą do woli podziwiać kolorowe zaułki, które na co dzień są niedostępne. Podczas każdej edycji odbywa się także głosowanie na najpiękniejszy dziedziniec, a zdobyty tytuł jest dla lokatorów powodem do dumy na lata.

Czy jest szansa na zobaczenie dziedzińców w innym terminie? Jak najbardziej. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy chętnie udostępniają swoje przestrzenie dla turystów. Dla części to żaden problem i są pogodzeni z tym, że ich patio zalicza się do jednej z wizytówek Kordoby. Inni będą dwa razy sprawdzać, czy zamknęli za sobą furtkę, aby nikt obcy nie zdołał przedostać się na ich posesję.

W mieście zobaczyć można instalacje artystyczne, nawiązujące do tradycji zdobienia podwórek Joanna Leśniak Archiwum autora

Największa metropolia średniowiecznego świata

W X wieku Kordoba była nieformalną stolicą zachodniego islamu. Miasto otwarte dla przybyszów w całego świata prężnie wymieniało zarówno towary, jak i wiedzę oraz poglądy. Łączyła wpływy najróżniejszych cywilizacji, a obok siebie mieszkali przedstawiciele licznych religii - przede wszystkim islamu, chrześcijaństwa i judaizmu.

W tym czasie Kordobę zamieszkiwało prawie 700 tys. osób. W tym samym okresie Paryż liczył zaledwie 50 tys. mieszkańców, a Londyn niewiele ponad 20 tys. Liczby robią wrażenie. Zwłaszcza gdy przyjrzymy się miejskiej infrastrukturze, która stawiała Kordobę w czołówce najbardziej zaawansowanych technicznie miast na świecie.

Choć dziś na terenie starego miasta nie brakuje zacisznych zakątków, łatwo jest sobie wyobrazić dawną potęgę Kordoby Rudi Ernst 123RF/PICSEL

Wzdłuż brukowanych ulic nie brakowało ani miejskiego oświetlenia, ani sieci kanalizacyjnej. Znajdowało się tutaj ponad 1000 meczetów, kilkaset łaźni publicznych, 50 szpitali, setki sklepów, szkoły, kilkanaście uczelni wyższych uniwersytet oraz biblioteka. Dla przybyszów z mniej rozwiniętych zakątków świata Kordoba musiała być prawdziwym miastem przyszłości, a opowieści o niej zapewne brzmiały jak science fiction.

Najpiękniejsza atrakcja Kordoby łączy dwa światy

Meczet-Katedrę w Kordobie trzeba zobaczyć. To główny punkt rozległego starego miasta, które w całości także jest wpisane na listę UNESCO. Rozpisują się o nim wszystkie przewodniki. To jedyna muzułmańska świątynia, która zachowała się w Andaluzji od czasów średniowiecza. Miejsce to jest jednak czymś znacznie więcej niż punktem do odhaczenia z turystycznego obowiązku.

Budowa trwała długo - tak właściwie przez całe lata budynek przechodził liczne zmiany. Najbogatsza część powstała w latach 961-965, natomiast pod koniec X wieku zlecono prace, które uczyniły z niego jeden z największych meczetów na świecie. To kolejny dowód na to, że Kordoba od zawsze miała zamiłowanie do bicia rekordów.

Oto jeden z najbardziej niezwykłych zabytków w Hiszpanii Joanna Leśniak Archiwum autora

Prawdziwy przełom w historii najważniejszego punktu na mapie miasta nastąpił jednak w 1236 roku, kiedy panowanie nad metropolią przejęli chrześcijanie. Choć początkowo prowadzono dość nieśmiałe prace w celu przekształcenia budowli w kościół katolicki, w XVI wieku na scenę wkroczył ówczesny biskup Kordoby o dość radykalnych poglądach. Co zrobić z widocznym śladem panowania w tym miejscu innej religii? Zburzyć, wiadomo. Jego poglądom przeciwstawił się jednak cesarz Karol V, który był zwolennikiem architektonicznych kompromisów. Pojawił się pomysł, aby w samym środku meczetu zbudować nową kaplicę główną. Jak poszło?

Najmniej zadowolony był cesarz

Efekt początkowo nie powalał. Zwłaszcza pomysłodawca połączenia katedry i meczetu nie był zachwycony. Gdy cesarz odwiedził Kordobę stwierdził: "Zburzyliście coś unikalnego, a zbudowaliście coś, co można zobaczyć wszędzie". Czy Karol V był dowodem na to, że czasem sami stajemy się największymi krytykami swoich pomysłów? Tak zakładam, bo Meczet-Katedrę uznaję za jeden z najciekawszych i najbardziej spektakularnych punktów Andaluzji.

Wnętrze świątyni zachęca do powolnego zwiedzania Joanna Leśniak Archiwum autora

Zwiedzanie ułatwiają dyskretne strzałki. Mają zapewne zorganizować ruch turystów i dać nam pewność, że zobaczymy wszystko. Mimo to tajemnicza aura sali, w której oświetlenie zapewniają niewielkie okna i przygaszone lampki kusi, żeby ruszyć własną drogą i zagubić się w gąszczu 800 kolumn z czerwono-białymi, dwupoziomowymi łukami.

Z jednej strony można poczuć się jak w innym świecie lub w zupełnie innym czasie. Z drugiej jednak automatycznie zachowujemy stałą czujność, żeby nie przeoczyć żadnych elementów i bogatych zdobień. Doświadczenie absolutnie niepowtarzalne, więc niezadowolenie cesarza sprzed 500 lat można uznać za przesadzone.

Najlepszy punkt widokowy w Kordobie

Kordoba poza sezonem zachwyca spokojem Joanna Leśniak Archiwum autora

Doskonałym uzupełnieniem zwiedzania Meczetu-Katedry jest wspinaczka na dzwonnicę, będącą pozostałością minaretu. Wejścia odbywają się co pół godziny, a nad zwiedzaniem czuwa przewodnik. Prowadzi nas na trzy tarasy widokowe, które pozwalają najpierw zobaczyć świątynię i przylegający do niej ogród z nieco szerszej perspektywy, a potem podziwiać całą Kordobę.

Przyjemna odskocznia od zimy Joanna Leśniak Archiwum autora

Choć nie przypomina metropolii w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, ma ogromną siłę przyciągania. Tym bardziej że w jej zaułkach kryją się nie tylko donice z kwiatami, ale też malownicze ogrody, siedziby królów i pałace. To już jednak opowieść na inną okazję.

