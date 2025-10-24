Podróżują za grosze, wymieniając się mieszkaniami. Nowa platforma przyniesie rewolucję?

Agata Zaremba

Agata Zaremba

Ceny hoteli i mieszkań na wynajem dla turystów osiągają rekordowy poziom. W popandemicznym boomie na podróże i przy wciąż odczuwalnej inflacji, koszty noclegów znacząco wzrosły, wpływając także na ceny mieszkań. W branży turystycznej coraz wyraźniej widać jednak nowe trendy. Jednym z nich staje się wymiana domów - model, który ma potencjał, aby przyczynić się do regulacji cen na rynku najmu.

Nowy model podróż raz na zawsze zmieni branżę turystyczną?
Nowy model podróż raz na zawsze zmieni branżę turystyczną?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Mieszkańcy Barcelony powiedzieli już "stop"
  2. Nowe pomysły na podróżowanie
  3. Zaufanie i bezpieczeństwo przede wszystkim
  4. Alternatywa z potencjałem

Mieszkańcy Barcelony powiedzieli już "stop"

Szacuje się, że w miastach na całym świecie średnie stawki hoteli przekroczyły już 120 proc. poziomu sprzed 2019 roku. Właściciele mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo - przyciśnięci rosnącymi kosztami kredytów i utrzymania - również podnieśli ceny. Efekt? Coraz mniej przystępnych ofert dla turystów i coraz większe problemy na lokalnych rynkach nieruchomości.

Rosnące zainteresowanie platformami takimi jak Airbnb doprowadziło do ograniczenia podaży mieszkań dla mieszkańców, a tym samym - do gwałtownego wzrostu czynszów. Badania z 2020 roku wykazały, że w Barcelonie działalność Airbnb zwiększyła średnie stawki najmu w najbardziej popularnych dzielnicach o 7 proc., a ceny sprzedaży nieruchomości aż o 17 proc. Nic więc dziwnego, że wywołało to falę protestów.

Władze Barcelony uznały wzrost czynszów i cen mieszkań za jeden z największych problemów miasta. W efekcie już w 2021 roku wprowadzono częściowy zakaz wynajmu krótkoterminowego, a w 2024 roku ogłoszono, że do 2028 roku miasto planuje całkowicie wyeliminować około 10 tysięcy tego typu ofert. Podobne restrykcje obowiązują już w innych europejskich metropoliach, m.in. w Lizbonie, Florencji czy Amsterdamie.

Nowe pomysły na podróżowanie

Choć ograniczenia pomagają w pewnym stopniu uregulować rynek najmu, nie rozwiązują problemu z perspektywy turystów, którzy liczą na korzystne ceny noclegów, jednocześnie poszukując alternatyw dla hoteli. W odpowiedzi na te potrzeby powstała platforma Kindred, która proponuje zupełnie inne podejście do zakwaterowania - oparte na wymianie domów.

Założona w 2021 roku platforma w krótkim czasie rozrosła się do 200 tysięcy członków w ponad 150 miastach na całym świecie. Model działania jest dość prosty: użytkownicy zamieniają się swoimi domami lub mieszkaniami, płacąc jedynie część tego, co zapłaciliby, wynajmując pokoje w hotelach. Dzięki temu turyści mogą podróżować taniej, a osoby chcące udostępnić komuś swoje mieszkanie unikają wielu formalności i podatków związanych z wynajmem komercyjnym.

Kindred tworzy coś w rodzaju nowej "waluty podróżniczej" - każdy pobyt u kogoś innego daje nam tzw. "noce" lub "kredyty", które możemy wykorzystać w dowolnym momencie na nocleg w innym miejscu. To system oparty na zasadzie wymiany: daj coś od siebie, a otrzymasz coś w zamian.

Jedna z głównych turystycznych ulic w Lizbonie
Model zamieniania się mieszkaniami to odpowiedź na problemy rynku i potrzeby turystówAlper Sitki Ersoy / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Zaufanie i bezpieczeństwo przede wszystkim

Fundamentem działania platformy jest zaufanie. Każdy użytkownik musi przejść proces wieloetapowej weryfikacji tożsamości, zanim zostanie przyjęty do społeczności. Co więcej, z oferty mogą korzystać jedynie osoby, które same udostępniają swoje mieszkanie - nie ma więc mowy o "jednostronnym" korzystaniu z systemu.

W praktyce wygląda to tak: właściciel domu zgłasza chęć dołączenia do platformy, wypełnia wniosek, a po zatwierdzeniu jego nieruchomość trafia do bazy. Gdy ktoś zdecyduje się w niej zatrzymać, gospodarz otrzymuje wspomniane "noce", które może wykorzystać w innym mieście czy kraju. Gość płaci jedynie opłatę serwisową (ok. 30 dolarów za noc) oraz koszt sprzątania - ten trafia bezpośrednio do osób sprzątających, nie do firmy.

Taki model pozwala utrzymać transparentność i ograniczyć nadużycia. Kindred pełni też rolę pośrednika - pomaga dopasować oferty i gospodarzy, a każdy członek społeczności ma dostęp do profilu drugiej strony, co ułatwia decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu prośby o pobyt.

Czysty i schludny salon w mieszkaniu
Aby móc udostępnić komuś mieszkanie, musimy przejść proces weryfikacji123RF/PICSEL

Alternatywa z potencjałem

Model wymiany domów zyskuje coraz większą popularność, bo łączy w sobie ekonomiczność, zrównoważony rozwój i autentyczność. Dla podróżników to szansa na poznanie nowych miejsc w lokalny sposób - z dala od turystycznych resortów i sieciowych hoteli. Dla właścicieli nieruchomości - możliwość wykorzystania swojego domu w praktyczny sposób, bez konieczności angażowania się w działalność wynajmową.

Choć Kindred nie zastąpi w pełni hoteli ani klasycznych platform rezerwacyjnych, może stać się ciekawą alternatywą w czasach, gdy ceny noclegów szybują w górę, a podróżowanie staje się coraz droższe. To także przykład, że technologia i wspólnota mogą iść w parze - tworząc nowy, bardziej odpowiedzialny sposób odkrywania świata.

Zobacz również:

Chongqing to niezwykłe miasto o wielu obliczach. Podróż tam może być tańsza niż myślisz
Podróże

Odwiedziłam chińskie miasto przyszłości. Tu metro przejeżdża przez budynek mieszkalny

Agata Zaremba
Agata Zaremba
Najem krótkoterminowy drenuje miasta. "Centra stają się wydmuszkami"Aleksandra SuławaINTERIA.PL

Najnowsze