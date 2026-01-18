Spis treści: Chorwacja: mniej tłoku, więcej spokoju Sri Lanka: egzotyczny reset w rytmie slow Włochy: słodkie życie, miłe nieróbstwo Tajlandia: piękne plaże i architektura Korea Południowa: nowa podróżnicza gwiazda

Chorwacja: mniej tłoku, więcej spokoju

Chyba nikogo nie dziwi, że Chorwacja po raz kolejny pojawia się wśród najchętniej wybieranych kierunków. Turystyczny fenomen Adriatyku trwa w najlepsze - krystalicznie czysta woda, kameralne plaże, doskonała kuchnia i bliskość kulturowa wciąż działają na wyobraźnię Polaków.

W 2026 roku coraz częściej będziemy jednak omijać zatłoczone kurorty. Zamiast Dubrownika czy Splitu wybierzemy mniejsze miasteczka, wyspy i spokojne portowe miejscowości. Na popularności zyskają takie perły jak Korčula, nazywana małym Dubrownikiem, klimatyczny Rovinj na Istrii czy mniej oczywiste kierunki jak wyspa Vis.

Korčula – jedno z ulubionych miejsc w Dalmacji 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Sri Lanka: egzotyczny reset w rytmie slow

Polacy są coraz odważniejsi w wyborze wakacyjnych kierunków i chętnie sięgają po dalsze, mniej oczywiste destynacje. Sri Lanka to kraj, który zachwyca bujną przyrodą, różnorodną kuchnią i niezwykłą duchowością, ale nie przytłacza nadmiarem bodźców.

Wyspa doskonale wpisuje się w popularny obecnie trend "quietcation", czyli cichych wakacji. Poranki spędzone wśród herbacianych wzgórz, joga z widokiem na ocean, długie spacery po niemal pustych plażach - Sri Lanka to idealna przestrzeń do wyciszenia i resetu, którego coraz częściej potrzebujemy po intensywnym roku.

Wypoczynek w naturze 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Włochy: słodkie życie, miłe nieróbstwo

Włochy pozostają ponadczasowe, ale i tu widać wyraźne zmiany w podróżniczych wyborach. Sycylia, Toskania i Apulia będą w 2026 roku absolutnymi faworytami - nie tylko ze względu na krajobrazy, ale także na styl życia, który przyciąga jak magnes.

To kierunek dla tych, którzy chcą celebrować codzienność. Długie obiady, lokalne wina i poczucie, że nigdzie nie trzeba się spieszyć. Zamiast odhaczać atrakcje, będziemy chłonąć atmosferę mniejszych miasteczek, nocować w agroturystykach i poznawać Włochy od kuchni - dosłownie i w przenośni.

Tajlandia: piękne plaże i architektura

Pierwsze skojarzenie z Tajlandią? Dla wielu wciąż jest to Bangkok - głośny, intensywny, pełen kontrastów. To fascynujące miasto, ale trudno nazwać je miejscem do odpoczynku. Dlatego w 2026 roku Polacy coraz częściej będą kierować wzrok w stronę wysp.

Koh Samui wyrasta na alternatywę dla Bali, które dziś jest już mocno oblegane. Luksusowe, ale kameralne hotele, spokojne plaże, natura na wyciągnięcie ręki i atmosfera sprzyjająca regeneracji. To kierunek dla tych, którzy chcą naprawdę zwolnić i wrócić z wakacji nie tylko opaleni, ale też wypoczęci.

Koh Samui – jedna z najpiękniejszych wysp w Tajlandii 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Korea Południowa: nowa podróżnicza gwiazda

Choć jeszcze kilka lat temu była egzotyczną ciekawostką, dziś Korea Południowa coraz śmielej wkracza na listy wakacyjnych marzeń. Popularność koreańskiej kultury, kuchni i designu sprawia, że podróż do Seulu czy Busan przestaje być niszowa.

Korea zachwyca niezwykłym połączeniem ultranowoczesności z głęboko zakorzenioną tradycją. W Seulu futurystyczne wieżowce sąsiadują ze starożytnymi pałacami królewskimi, takimi jak Gyeongbokgung. Z kolei Busan, drugie co do wielkości miasto, oferuje bardziej zrelaksowaną atmosferę, piękne plaże i wyjątkową świątynię Haedong Yonggungsa, malowniczo położoną na nadmorskim klifie. To kierunek dla tych, którzy szukają inspiracji i chcą zanurzyć się w fascynującej, dynamicznie rozwijającej się kulturze.

Świątynia Haedong Yonggungsa. Pusan, Korea Południowa 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

