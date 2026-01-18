Polacy już kupują wczasy wakacyjne. Jakie kierunki będą popularne w 2026 roku?

Paulina Szymczak

Zima w pełni, a my już myślimy o błogim lenistwie podczas letnich wakacji. Nic dziwnego. Początek roku od lat uchodzi za najlepszy moment na planowanie podróży - ceny są niższe, a wybór większy. Jakie kierunki podróżnicze będą na topie i gdzie Polacy najchętniej polecą w 2026 roku? Jedno jest pewne - coraz częściej szukamy nie tylko słońca, ale też spokoju, autentyczności i przestrzeni do prawdziwego odpoczynku.

Malownicza wyspa z gęsto porośniętymi zielenią wzgórzami, otoczona turkusowym morzem z licznymi łodziami i jachtami, w tle widoczne zabudowania niewielkiego miasteczka oraz rozległy, błękitny ocean.
Tropikalna wyspa Phi Phi

Spis treści:

  1. Chorwacja: mniej tłoku, więcej spokoju
  2. Sri Lanka: egzotyczny reset w rytmie slow
  3. Włochy: słodkie życie, miłe nieróbstwo
  4. Tajlandia: piękne plaże i architektura
  5. Korea Południowa: nowa podróżnicza gwiazda

Chorwacja: mniej tłoku, więcej spokoju

Chyba nikogo nie dziwi, że Chorwacja po raz kolejny pojawia się wśród najchętniej wybieranych kierunków. Turystyczny fenomen Adriatyku trwa w najlepsze - krystalicznie czysta woda, kameralne plaże, doskonała kuchnia i bliskość kulturowa wciąż działają na wyobraźnię Polaków.

W 2026 roku coraz częściej będziemy jednak omijać zatłoczone kurorty. Zamiast Dubrownika czy Splitu wybierzemy mniejsze miasteczka, wyspy i spokojne portowe miejscowości. Na popularności zyskają takie perły jak Korčula, nazywana małym Dubrownikiem, klimatyczny Rovinj na Istrii czy mniej oczywiste kierunki jak wyspa Vis.

Stare miasto otoczone murami obronnymi na cyplu, z charakterystycznymi czerwonymi dachami, otoczone przez błękitne wody zatoki; liczne łodzie w porcie, gęsta zabudowa i zielone wzgórza w tle.
Korčula – jedno z ulubionych miejsc w Dalmacji

Sri Lanka: egzotyczny reset w rytmie slow

Polacy są coraz odważniejsi w wyborze wakacyjnych kierunków i chętnie sięgają po dalsze, mniej oczywiste destynacje. Sri Lanka to kraj, który zachwyca bujną przyrodą, różnorodną kuchnią i niezwykłą duchowością, ale nie przytłacza nadmiarem bodźców.

Wyspa doskonale wpisuje się w popularny obecnie trend "quietcation", czyli cichych wakacji. Poranki spędzone wśród herbacianych wzgórz, joga z widokiem na ocean, długie spacery po niemal pustych plażach - Sri Lanka to idealna przestrzeń do wyciszenia i resetu, którego coraz częściej potrzebujemy po intensywnym roku.

Kobieta stojąca przy bambusowym ogrodzeniu patrzy na rozległy, zielony krajobraz z polami ryżowymi i tropikalnymi roślinami. Jasna pogoda i bujna roślinność tworzą spokojną, egzotyczną atmosferę.
Wypoczynek w naturze

Włochy: słodkie życie, miłe nieróbstwo

Włochy pozostają ponadczasowe, ale i tu widać wyraźne zmiany w podróżniczych wyborach. Sycylia, Toskania i Apulia będą w 2026 roku absolutnymi faworytami - nie tylko ze względu na krajobrazy, ale także na styl życia, który przyciąga jak magnes.

To kierunek dla tych, którzy chcą celebrować codzienność. Długie obiady, lokalne wina i poczucie, że nigdzie nie trzeba się spieszyć. Zamiast odhaczać atrakcje, będziemy chłonąć atmosferę mniejszych miasteczek, nocować w agroturystykach i poznawać Włochy od kuchni - dosłownie i w przenośni.

Tajlandia: piękne plaże i architektura

Pierwsze skojarzenie z Tajlandią? Dla wielu wciąż jest to Bangkok - głośny, intensywny, pełen kontrastów. To fascynujące miasto, ale trudno nazwać je miejscem do odpoczynku. Dlatego w 2026 roku Polacy coraz częściej będą kierować wzrok w stronę wysp.

Koh Samui wyrasta na alternatywę dla Bali, które dziś jest już mocno oblegane. Luksusowe, ale kameralne hotele, spokojne plaże, natura na wyciągnięcie ręki i atmosfera sprzyjająca regeneracji. To kierunek dla tych, którzy chcą naprawdę zwolnić i wrócić z wakacji nie tylko opaleni, ale też wypoczęci.

Turkusowa woda, piaszczysta plaża, kilka kolorowych łodzi rybackich zakotwiczonych blisko brzegu, zieleń palm po lewej stronie i górzysty krajobraz w tle.
Koh Samui – jedna z najpiękniejszych wysp w Tajlandii

Korea Południowa: nowa podróżnicza gwiazda

Choć jeszcze kilka lat temu była egzotyczną ciekawostką, dziś Korea Południowa coraz śmielej wkracza na listy wakacyjnych marzeń. Popularność koreańskiej kultury, kuchni i designu sprawia, że podróż do Seulu czy Busan przestaje być niszowa.

Korea zachwyca niezwykłym połączeniem ultranowoczesności z głęboko zakorzenioną tradycją. W Seulu futurystyczne wieżowce sąsiadują ze starożytnymi pałacami królewskimi, takimi jak Gyeongbokgung. Z kolei Busan, drugie co do wielkości miasto, oferuje bardziej zrelaksowaną atmosferę, piękne plaże i wyjątkową świątynię Haedong Yonggungsa, malowniczo położoną na nadmorskim klifie. To kierunek dla tych, którzy szukają inspiracji i chcą zanurzyć się w fascynującej, dynamicznie rozwijającej się kulturze.

Świątynia Haedong Yonggungsa. Pusan, Korea Południowa
Świątynia Haedong Yonggungsa. Pusan, Korea Południowa

Skrzydło samolotu ponad warstwą chmur o zachodzie słońca, pastelowe barwy nieba i widoczny napis 'podróże' w fioletowym kolorze, w lewym górnym rogu logo portalu interia KOBIETA.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
