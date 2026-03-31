"Wielkanoc zaczyna pełnić funkcję drugiej majówki"

Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu, którego zwyczaje i tradycje pielęgnujemy w rodzinach od pokoleń. Coraz częściej jednak wiosenna aura oraz potrzeba odpoczynku sprawiają, że Polacy zaczynają patrzeć na ten okres w nieco inny sposób.

- Wielkanoc coraz wyraźniej przestaje być wyłącznie okresem spędzanym w domu. Dane biur podróży pokazują, że dla wielu Polaków staje się ona doskonałą okazją do krótkiego wyjazdu za granicę - wyjaśnia nam Eugeniusz Triasun, rzecznik portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Świąteczne wyjazdy przestają być rzadkością i coraz wyraźniej wpisują się w rosnący trend podróżowania w tym okresie. Sprzyja temu m.in. korzystny układ kalendarza, który zapewnia dodatkowy dzień wolny, a także coraz lepsza, wiosenna pogoda. Dzięki temu Wielkanoc można spędzić na własnych zasadach - w gronie rodziny lub przyjaciół, bez konieczności angażowania się w czasochłonne przygotowania potraw czy przedświąteczne porządki.

- Dane publikowane przez platformy rezerwacyjne pokazują bardzo dynamiczny wzrost rok do roku zarówno w segmencie wyjazdów ogółem, jak i city breaków. Wielkanoc zaczyna pełnić funkcję drugiej majówki, a więc krótkiego okna wyjazdowego, co dobrze wpisuje się w szerszy trend częstszego podróżowania w ciągu roku i traktowania świąt jako jednej z okazji do wyjazdu - dodaje.

Gdzie najchętniej latamy na święta? Ekspert wskazał kierunki

Okazuje się, że Polacy mają swoje ulubione miejsca na wielkanocne wyjazdy. Zatem gdzie latamy najchętniej?

- Największym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim kierunki południowej Europy, takie jak Włochy, Hiszpania, Grecja czy Francja, które dobrze wpisują się w format kilkudniowych city breaków - wyjaśnia Eugeniusz Triasun. - Jednocześnie rośnie popularność wyjazdów do słonecznych miejsc, w tym np. na hiszpańską Teneryfę czy do Turcji.

Trudno się dziwić, bo kraje południowej Europy przyciągają nie tylko przyjemną, wiosenną aurą, ale także bogactwem atrakcji: od imponujących zabytków, przez wyśmienitą lokalną kuchnię, aż po możliwość pierwszego w sezonie kontaktu z morzem.

Dużą rolę odgrywa także dostępność tanich połączeń lotniczych. Przy odpowiednio wczesnej rezerwacji możemy znaleźć bardzo korzystne oferty cenowe, a bezpośrednie loty - trwające często około 1,5-2 godzin - sprawiają, że nawet krótki wyjazd może być wygodny i łatwy do zorganizowania.

A kto najchętniej podróżuje w tym czasie?

- Krótkie, kilkudniowe podróże do europejskich miast są domeną par i małych grup, które szukają intensywnego zwiedzania i szybkiego resetu. Z kolei rodziny częściej wybierają kierunki gwarantujące pogodę i bardziej wypoczynkowy charakter pobytu.

Wielkanocne wyjazdy to dla wielu Polaków okazja na pierwszy w sezonie kontakt z morzem 123RF/PICSEL

Polacy chętnie biorą udział w zagranicznych tradycjach wielkanocnych

Czy wielkanocne wyjazdy muszą oznaczać rezygnację z tradycji? Niekoniecznie.

- Jeśli chodzi o sposób spędzania Wielkanocy, to coraz częściej nie jest to już wybór między tradycją a wypoczynkiem. W praktyce Polacy łączą oba podejścia, z jednej strony traktując wyjazd jako okazję do zrelaksowania się, z drugiej chętnie korzystają z lokalnego kolorytu świąt, uczestnicząc w wydarzeniach i tradycjach charakterystycznych dla odwiedzanych miejsc.

Jeśli zależy nam na poznaniu ciekawych wielkanocnych zwyczajów innych państw i regionów świetnym kierunkiem podróży może okazać się Sewilla, gdzie w okresie Wielkiego Tygodnia, znanego jako Semana Santa, odbywa się jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń religijnych w Europie. Od Niedzieli Palmowej aż do Wielkanocy ulicami miasta przechodzi około 60 procesji. Towarzyszą im tradycyjne pieśni, a wierni niosą bogato zdobione figury przedstawiające sceny biblijne - często o dużej wartości historycznej.

Równie wyjątkowe obchody można zobaczyć we Florencji. To właśnie tam w Niedzielę Wielkanocną odbywa się widowiskowy rytuał znany jako Scoppio del Carro, czyli "wysadzenie wozu".

Przed słynną katedrą ustawiany jest drewniany średniowieczny wóz, na którym znajduje się imponująca, dziewięciometrowa konstrukcja z fajerwerkami. Lont prowadzi aż do wnętrza świątyni, gdzie podczas mszy wielkanocnej arcybiskup zapala małą "rakietę" w kształcie gołębicy. Przelatuje ona po linie aż do wozu, zapalając fajerwerki. W efekcie przed katedrą rozpoczyna się około 20-minutowy pokaz sztucznych ogni, który przyciąga tysiące widzów. Zgodnie z tradycją jego pomyślny przebieg ma zapewnić urodzaj w nadchodzącym sezonie.

Ciekawym kierunkiem wielkanocnych podróży może okazać się również Zagrzeb, gdzie co roku przed katedrą w dzielnicy Kaptol ustawiane są ogromne, bogato zdobione pisanki. Nie są to zwykłe dekoracje - artyści z całego kraju tworzą na nich prawdziwe dzieła sztuki.

Towarzyszą temu kolorowe jarmarki wielkanocne, gdzie królują lokalne przysmaki, w tym tradycyjny chleb sirnica. Wszystko to sprawia, że świąteczne podróże nie tylko nie wykluczają tradycji, ale pozwalają przeżywać je w zupełnie nowy sposób.

