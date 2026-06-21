Polanica-Zdrój to miasto uzdrowiskowe w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Leży w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, u podnóża masywu Piekielnej Góry (południowo-wschodni kraniec Gór Stołowych). Południowa część miasta (dzielnica Sokołówka) leży na zboczach Gór Bystrzyckich, w pobliżu Kamiennej Góry.

Polanica - Zdrój należała do hrabstwa kłodzkiego. W latach 1945 - 1954 była siedzibą gminy wiejskiej Polanica-Zdrój, a w latach 1975 - 1998 należała administracyjnie do województwa wałbrzyskiego.

W 1974 roku w Polanicy-Zdroju powstał Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, grupujący pod jednym zarządem obiekty sanatoryjno - uzdrowiskowe oraz rozlewnie wody mineralnej w Polanicy, Dusznikach i Kudowie. Działa on po dziś dzień, choć już pod nazwą Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU.

Polanica-Zdrój znana jest z łagodnego, podgórskiego klimatu oraz oczywiście obfitych źródeł wód mineralnych. Specyficzne położenie miasta sprawia, że lata są tu bardzo ciepłe, a zimy stosunkowo łagodne. Właściwości zdrowotne klimatu potwierdziły badania przeprowadzone przez Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk. Nic dziwnego więc, że od dekad przybywają tu pacjenci i kuracjusze z całej Polski - z powodzeniem leczy się tu choroby układu krążenia, dróg oddechowych, reumatologiczne oraz przewodu pokarmowego. Ogromne wrażenie robią liczne parki, pełne starych drzew, a nawet egzotycznych krzewów. To jednak zaledwie ułamek atrakcji. Co sprawiło, że Polanica-Zdrój stała się ulubionym górskim uzdrowiskiem polskich seniorów?

Uzdrowisko w Polanicy-Zdroju: W jakich sanatoriach leczą się kuracjusze?

Najliczniejszą grupą gości przybywających do Polanicy są oczywiście kuracjusze. Baza lecznicza uzdrowiska robi wrażenie - to dwa szpitale uzdrowiskowe, w tym jeden wczesnej poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej oraz cztery sanatoria.

Największy sanatoryjny kompleks Polanicy-Zdroju to obiekty Polskiej Grupy Uzdrowisk - krajowego lidera w turystyce medycznej, specjalizującego się w leczeniu uzdrowiskowym i rehabilitacji, usługach SPA & Wellness oraz w medycynie estetycznej. Do dyspozycji gości jest tutaj aż sześć obiektów i ponad 600 miejsc noclegowych. Symbol miasta - sanatorium Wielka Pieniawa oferuje miejsca noclegowe w klasycznych pokojach i apartamentach, z dostępem do nowoczesnego kompleksu zabiegowego, eleganckich sal jadalnych i kawiarni oraz centrum rekreacyjnego Słoneczne Termy Wielka Pieniawa (z basenami, zapleczem fitness i strefą saun). Wielka Pieniawa realizuje leczenie zarówno na podstawie skierowania z NFZ i ZUS jak i w trybie pełnopłatnym.

Usytuowana w Parku Zdrojowym Willa Mała Pieniawa to zdecydowanie bardziej kameralne miejsce z 12 pokojami i trzema apartamentami. Pozostałe obiekty tej grupy to: Sanatorium Zdrowie, Sanatorium Carmen, Korab i Szarotka.

Goście Polanicy-Zdroju wybrać mogą także sanatorium Nowy zdrój - nowoczesny hotel Medical SPA, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Hotel, a jednocześnie ośrodek rehabilitacyjny i komfortowe sanatorium dysponuje dużą bazą zabiegową, oferującą kąpiele, okłady borowinowe, inhalacje, wirówki, zabiegi fizykalne oraz kinezyterapeutyczne. Nowy Zdrój prowadzi również Terapię Leczenia Bólu.

W samym centrum Parku Zdrojowego znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno -Wypoczynkowy "Jantar", organizujący turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PRFON lub prywatne, a około 1,5 km dalej, w otoczeniu zieleni i lasów - Sanatorium MALWA. Obiekt jest malowniczo położony nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i otoczony zalesionymi wzgórzami.

Bogata oferta sanatoryjna to jednak zaledwie wstęp - Polanica-Zdrój jest wręcz stworzona dla seniorów, ceniących sobie spokój, spacery i bliskość przyrody.

Park Zdrojowy to perła Polanicy-Zdroju. Seniorzy spacerują tu całymi dniami

Spacer po uzdrowisku warto rozpocząć w Parku Centralnym, który jest najbardziej reprezentacyjną i najstarszą częścią Parku Zdrojowego. To tutaj znajduje się letni amfiteatr, czyli Muszla Koncertowa, Pijalnia i Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy Ćwiklińskiej. Stąd warto ruszyć w stronę pięknego Parku Różaneczników - to prawie pół hektara pomnika przyrody kwitnącego we wszystkich możliwych kolorach! Egzotyczne okazy należą do najpiękniejszych roślin ozdobnych świata.

Najspokojniejszą częścią kurortu jest jednak Park Józefa z charakterystycznymi, naturalnej wielkości figurami postaci związanych z Polanicą-Zdrojem oraz kuracjuszy w strojach z epoki. To tutaj odbywają się również letnie koncerty plenerowe zwane "Śniadaniem na trawie".

Para kuracjuszy w Polanicy-Zdroju Gabriela Wójcik INTERIA.PL

Na uwagę zasługuje także Park Szachowy, gdzie seniorzy mogą rozegrać partyjkę pod okiem samego polskiego arcymistrza - Akiby Rubinsteina i Park Leśny, w którym odpoczną w cieniu drzew.

Od maja 2022 roku, w pobliżu znaczących obiektów w przestrzeni miasta, pojawiać się zaczęły niewielkie, liczące ok. 30 cm wysokości niedźwiadki. Spacerując po mieście warto odnaleźć je wszystkie:

Misia pijącego wodę,

Misiów Szachistów,

Misia Artystę,

Misia Redaktora (TMP),

Misiów Przedszkolaków,

Misia Hutnika,

Misia Kuracjusza,

Misia Przyjaźni Polanica-Zdrój - Telgte,

Misia Urzędnika,

Misiów Turystów,

Misia Wydawcę,

Misia Przewodnika,

Misia Wędkarza.

W tym roku, pod koniec maja, w mieście odsłonięto kolejny pomnik, Misia Rowerzysty. Uroczystość była częścią oficjalnego otwarcia toru rowerowego MTB Cross Country. Autorem rzeźby jest Wojciech Batko.

Misie w Polanicy - Zdroju Gabriela Wójcik INTERIA.PL

Miś Rowerzysta w Polanicy - Zdroju Gabriela Wójcik INTERIA.PL

Polanicka Pijalnia wód czeka na seniorów

Seniorzy odpoczywający w Polanicy-Zdroju obowiązkowo skorzystać muszą także z dobroczynnych wód, dostępnych w Pijalni, jak potocznie nazywa się dawne Łazienki Heleny, czy też Nowe Łazienki.

W 1904 roku baron Goltz dokonał odwiertu źródła Wielka Pieniawa. Wkrótce nad ujęciem nowego, niezwykle obfitego źródła powstała Pijalnia z halą spacerową. W latach 1910 - 1911, pod kierownictwem architektów Felixa Wildego i Paula Rothera, powstał okazały, wielofunkcyjny gmach Łazienek Heleny. W części hali spacerowej mieści się kawiarnia i sklepiki, zaś w dawnej części hotelowej, na piętrze, biura Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich.

Wielka Pieniawa to, obok Pieniawy Józefa, obecnie najstarsze polanickie źródło - woda pozyskiwana jest tu od ponad stu lat, a czerpana z głębokości 34,6 m. Co ciekawe, w odróżnieniu od pozostałych źródeł, Wielka Pieniawa należy do samo wypływów artezyjskich, co oznacza, że do jej wydobycia nie potrzeba żadnych pomp, gdyż woda wypływa na powierzchnię pod własnym ciśnieniem.

Uzdrowiska, liczne parki, Pijalnia i bliskość przyrody to oczywiście nie jedyne atrakcje, czekające w Polanicy-Zdroju na seniorów. Kuracjusze mogą korzystać z bogatej oferty kulturalnej, brać udział w cyklicznych "potańcówkach", podziwiać architekturę miasta, odwiedzić kultową Manufakturę Szkła "Barbara", uprawiać sport czy skorzystać z licznych wycieczek w dalsze rejony ziemi kłodzkiej. Jedno jest pewne - w Polanicy-Zdroju nawet w sanatorium nie można się nudzić.

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