Spis treści: Loty już od 130 zł w dwie strony. To mało znany kierunek Idealne miejsce na odpoczynek i urlop nad morzem Co zobaczyć w Pescarze? Atrakcje i zabytki Niedoceniana perełka Włoch. Abruzja czeka na odkrycie

Loty już od 130 zł w dwie strony. To mało znany kierunek

Marzec to dobry moment na planowanie wiosennych wyjazdów, ponieważ ceny biletów lotniczych nie są jeszcze aż tak wysokie. Wśród popularnych tras znajdziemy też miejsca mniej oczywiste, które oferują równie atrakcyjne warunki wypoczynku.

Jednym z nich jest właśnie Pescara. Dolecimy tam bezpośrednio z dwóch polskich miast - Krakowa i Wrocławia.

Połączenia te przyciągają przede wszystkim bardzo konkurencyjnymi cenami. Bilety na kwiecień w dwie strony potrafią być zaskakująco tanie - przykładowo za loty z Krakowa w terminie 3-10 kwietnia zapłacimy jedyne 128 zł. Lecąc z Wrocławia, zapłacimy nieco więcej, bo od 205 zł w dwie strony.

Idealne miejsce na odpoczynek i urlop nad morzem

Pescara położona w środkowo-wschodnich Włoszech to stolica prowincji o tej samej nazwie i największe miasto regionu Abruzja. Leży nad Adriatykiem, około 200 km na wschód od Rzymu.

Historia osadnictwa w tym miejscu sięga nawet IV tysiąclecia p.n.e. W czasach rzymskich funkcjonowała tu osada znana jako Vicus Aeterni. Około roku 1000 przyjęła nazwę Pescara, oznaczającą "ujście rzeki". Odnosi się ona do rzeki, która dzieli miasto na dwie części - pierwotnie odrębne, a od 1927 roku połączone mostem.

Pescara to kierunek idealny dla osób poszukujących spokojnego wypoczynku w słońcu - bez napiętego planu zwiedzania i pośpiechu. To propozycja dla tych, którzy zamiast odhaczania atrakcji wolą niespieszne spacery, poranną kawę w nadmorskim barze i autentyczną atmosferę włoskiego miasta, a z urlopu chcą wrócić przede wszystkim wypoczęci.

Abruzja, w której leży Pescara, to niedoceniany region Włoch 123RF/PICSEL

Co zobaczyć w Pescarze? Atrakcje i zabytki

Największym atutem Pescary jest jej nadmorskie położenie. Wzdłuż całej linii brzegowej ciągną się szerokie, piaszczyste plaże z jasnym, drobnym piaskiem. Adriatyk jest tu ciepły i sprzyja kąpielom - najlepiej plażuje się tu w okresie od końca maja aż do września. Woda często przybiera turkusowy odcień, choć jej kolor zależy tak naprawdę od warunków pogodowych. Co istotne, wiele odcinków plaż pozostaje ogólnodostępnych i bezpłatnych.

Pescara nie jest typowym kurortem wakacyjnym, lecz średniej wielkości miastem, można ją więc odwiedzać przez cały rok. Szczególnie przyjemnym miejscem na spacery jest nadmorska promenada, przy której działa wiele barów, kawiarni i restauracji, tworzących prawdziwie wakacyjny klimat.

Miasto nie może konkurować z Rzymem czy Wenecją pod względem liczby zabytków, jednak również tutaj nie brakuje interesujących miejsc. Na uwagę zasługuje m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z 1886 roku, wzniesione w stylu neogotyckim. Najważniejszą świątynią jest jednak katedra - Duomo di Pescara, której korzenie sięgają średniowiecza. Miłośników historii zainteresują także pozostałości dawnej twierdzy - fragmenty fortyfikacji z okresu hiszpańskiego panowania.

Symbolem współczesnej Pescary stał się natomiast Ponte del Mare, czyli Most Morza. Ta nowoczesna konstrukcja w formie żagla łączy dwie części miasta przedzielone rzeką. Most ma oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów, a od momentu otwarcia w 2009 roku stał się jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji miasta. Z jego szczytu rozciąga się szeroki widok zarówno na zabudowę Pescary, jak i na Adriatyk.

Pieszo-rowerowy most w Pescarze łączy dwie części miasta rozdzielone ujściem rzeki 123RF/PICSEL

Niedoceniana perełka Włoch. Abruzja czeka na odkrycie

Pescara stanowi bramę do odkrywania Abruzji - regionu pozostającego w cieniu najpopularniejszych włoskich kierunków, a jednocześnie wyróżniającego się autentycznością, spokojem i różnorodnością krajobrazów. To kraina, w której surowe szczyty Apeninów spotykają się z malowniczym wybrzeżem Adriatyku i szerokimi, piaszczystymi plażami. Dużym atutem pozostaje także znacznie mniejszy ruch turystyczny - nawet w szczycie sezonu letniego można tu znaleźć miejsca dalekie od tłumów.

Wynajęcie samochodu pozwala w pełni odkryć uroki regionu. Abruzja to przede wszystkim morze - aż 133 kilometry linii brzegowej zróżnicowanej pod względem krajobrazu i charakteru plaż. Do najpiękniejszych należą bez wątpienia Costa dei Trabocchi - słynne Wybrzeże Trabocchi z drewnianymi platformami rybackimi - oraz Punta Aderci, uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż we Włoszech.

Jednym z symboli regionu jest również Rocca Calascio - monumentalna twierdza położona wysoko w górach. Według magazynu National Geographic należy ona do grona najpiękniejszych zamków świata. To właśnie tutaj kręcono sceny do filmu "The American", w którym główną rolę zagrał George Clooney.

Abruzja to także doskonałe miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Region oferuje liczne szlaki piesze i rowerowe, sporty wodne - od windsurfingu po canyoning - oraz rozległe obszary chronione, gdzie w naturalnym środowisku żyją m.in. wilki i niedźwiedzie. To właśnie tutaj wznosi się Corno Grande (2912 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Apeninów.

Jakub B. Bączek, trener mentalny: Narcyz czy osoba pewna siebie - jak ich odróżnić? INTERIA.PL