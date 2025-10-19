Spis treści: Zielona wyspa wiecznej wiosny. Czy warto odwiedzić Maderę w listopadzie? Wyspa słońca i miłości. Loty do Pafos od 200 zł Tam słońce świeci niemal cały rok. Miejsce idealne na plażowanie

Zielona wyspa wiecznej wiosny. Czy warto odwiedzić Maderę w listopadzie?

Jednym z najpiękniejszych kierunków, które warto rozważyć na zagraniczny wyjazd, jest Madera - portugalska wyspa położona na Oceanie Atlantyckim, około tysiąca kilometrów od zachodniego wybrzeża Europy.

Lot z Polski trwa około pięciu godzin, a dzięki tanim liniom bez trudu znajdziemy połączenia bezpośrednie. W listopadzie ceny biletów w dwie strony zaczynają się już od 600 zł z Gdańska, 750 zł z Katowic i około 840 zł z Warszawy.

Choć w Europie listopad oznacza jesień, na wyspie wciąż panują wiosenne warunki. W ciągu dnia temperatury sięgają średnio 20 st. C., a nocą spadają zaledwie do 17 st. C.

Woda w oceanie bywa cieplejsza niż Bałtyk w lipcu - około 22 st. C. - dlatego to idealny moment na pływanie, snorkeling czy nurkowanie. Madera słynie także z doskonałych warunków do uprawiania sportów: od kajaków i SUP-ów, przez rowery górskie, po canyoning, czyli przemieszczanie się przez wąwozy i strumienie z użyciem lin oraz technik wspinaczkowych. W tym miesiącu szczególnie warto skorzystać z atrakcji, jakie oferuje nam ta wyspa.

Choć pogoda na wybrzeżu, zwłaszcza w stolicy wyspy Funchal, zazwyczaj dopisuje, warto mieć przy sobie kurtkę przeciwdeszczową. W głębi lądu możliwe są przelotne opady, a w górskich rejonach temperatura może być znacznie niższa. To jednak świetny czas, by ruszyć na słynne lewady, gdzie spacerując wąskimi ścieżkami, możemy oglądać kanały irygacyjne w wyjątkowo pięknej scenerii. Listopad to miesiąc, gdy przyroda jest szczególnie bujna, a szlaki spokojniejsze niż latem. Na wyższych odcinkach warto przygotować się na temperatury rzędu 10-16 st. C., a nawet deszcze.

Podczas wycieczki na Maderę warto wyruszyć na trekking wzdłuż lewad

Wyspa słońca i miłości. Loty do Pafos od 200 zł

Cypr to kierunek idealny na jesienny urlop. Położony na styku trzech kontynentów, łączy w sobie śródziemnomorski klimat, niezwykłą historię i znakomitą kuchnię. W listopadzie bilety lotnicze do Pafos dostaniemy już za około 200 zł w dwie strony (loty z Krakowa). Z innych polskich miast - Warszawy, Poznania, Katowic czy Gdańska - ceny utrzymują się w granicach 225-350 zł.

Jesienią na Cyprze wciąż możemy liczyć na letnią aurę. Temperatura powietrza wynosi około 21 st. C., a prawdopodobieństwo opadów wynosi zaledwie 7 proc. To idealne warunki do zwiedzania wyspy bez męczących upałów. W Pafos wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, można podziwiać wspaniale zachowane mozaiki i ruiny starożytnych willi w parku archeologicznym Kato Pafos. Warto także zobaczyć Grobowce Królewskie z II wieku p.n.e. - imponującą nekropolię wykutą w skale, która zachowała się w doskonałym stanie.

Cypr to jednak nie tylko historia. Na jego południowym wybrzeżu znajduje się legendarna Skała Afrodyty, uznawana za miejsce narodzin bogini miłości. Miłośnicy przyrody powinni także odwiedzić Cape Greco, przylądek słynący z klifów, morskich jaskiń i tras widokowych. Jesienią, gdy upały nie dają się już we znaki, wędrówki po tym obszarze to prawdziwa przyjemność.

Dodatkowym atutem Cypru są niższe ceny noclegów i mniejszy ruch turystyczny. To idealny moment, by spokojnie zwiedzać, próbować lokalnych przysmaków - oliwek czy świeżych owoców morza i poczuć autentyczny klimat wyspy Afrodyty.

Cypr to doskonały kierunek na listopadowy urlop

Tam słońce świeci niemal cały rok. Miejsce idealne na plażowanie

Jeśli marzy nam się listopadowy wypoczynek na plaży, świetnym kierunkiem mogą okazać się Wyspy Kanaryjskie. Ten hiszpański archipelag na Oceanie Atlantyckim położony jest zaledwie 100 kilometrów od wybrzeży Afryki, dzięki czemu przez cały rok panują tam niemal letnie temperatury.

W listopadzie szczególnie warto odwiedzić Gran Canarię. Loty z Krakowa można znaleźć już od 415 zł w dwie strony, a temperatura w tym czasie utrzymuje się na poziomie 20 st. C. Szansa na deszcz to zaledwie 4 proc., a dzień trwa ponad 11 godzin, co daje mnóstwo czasu na zwiedzanie i relaks.

Gran Canaria to doskonałe miejsce dla miłośników plaż. Jedną z najpiękniejszych jest Playa Anfi del Mar - niewielka, lecz niezwykle malownicza, z jasnym piaskiem i lazurową wodą. Otoczona egzotyczną roślinnością i zadbanymi ogrodami, wygląda jak fragment Karaibów przeniesiony do Europy. Plaża jest publiczna, a w jej pobliżu znajdziemy restauracje, wypożyczalnie sprzętu wodnego i urokliwy port.

Warto także odwiedzić stolicę wyspy - Las Palmas. Znajduje się tam XVI-wieczna katedra Santa Ana, będąca jednym z najważniejszych zabytków architektury kolonialnej w Hiszpanii. Z jej wież rozciąga się wspaniały widok na miasto i ocean.

Jesień na Wyspach Kanaryjskich to czas, gdy można połączyć plażowanie z aktywnym zwiedzaniem. Bez letnich upałów spacery czy rejsy po oceanie są prawdziwą przyjemnością.

