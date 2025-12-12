Spis treści: Sezon narciarski w Jasnej na Słowacji ruszył pełną parą 39 tras o łącznej długości 50 km. Każdy znajdzie coś dla siebie Ceny skipassów w sezonie 25/26. Ile zapłacimy za karnet narciarski? Wydarzenia pod Chopokiem - to będzie zima pełna atrakcji

Sezon narciarski w Jasnej na Słowacji ruszył pełną parą

Jasná malowniczo położona w Dolinie Demianowskiej u stóp Chopoka (2024 m n.p.m.) to prawdziwy raj dla narciarzy. Ośrodek imponuje nie tylko skalą - łączna długość 39 tras to ponad 50 km - ale też jakością infrastruktury i warunków, które utrzymują się tu przez całą zimę. Z tego powodu często mówi się tutaj o alpejskim standardzie.

Stoki o różnych stopniach trudności zapewniają świetne warunki zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami, jak i dla doświadczonych narciarzy szukających wrażeń.

Co roku pod koniec listopada w Jasnej odbywa się huczne otwarcie sezonu narciarskiego - Winter Jasná Opening, które stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez zimowych w regionie. W ciągu dnia na stokach panuje iście festiwalowa atmosfera - narciarzy i turystów rozgrzewa muzyka DJ-a, a całość uzupełniają góralskie animacje i atrakcje przygotowane specjalnie na tę okazję.

Wieczorem tempo rośnie. Punktem kulminacyjnym jest impreza oraz koncert w klubie Happy End, który co roku przyciąga tłumy. Tym razem na scenie pojawił się Dieter Bohlen z Modern Talking, wykonując swoje największe przeboje, m.in. "Cheri Cheri Lady" i "You're My Heart, You're My Soul".

Całe wydarzenie nastawione jest przede wszystkim na zabawę. Wielu gości przyjeżdża tu dla atmosfery après-ski, ale nie sportowej, a takiej w wydaniu glamour - królują szpilki, cekiny, futra i mini sukienki.

Oczywiście nie brakuje także narciarzy, a jako że w tym roku pogoda naprawdę dopisała, na specjalnie przygotowanych trasach od samego rana pojawiło się wielu miłośników białego szaleństwa.

Gwiazdą wieczoru na otwarciu sezonu w Jasnej był Dieter Bohlen z Modern Talking Pedro Becerra Getty Images

39 tras o łącznej długości 50 km. Każdy znajdzie coś dla siebie

Obecnie sezon dopiero się rozkręca, więc nie wszystkie trasy zostały jeszcze otwarte, jednak wraz z nadejściem mrozów ośrodek udostępni pełną ofertę - łącznie 39 tras po północnej i południowej stronie Chopoka (2024 m n.p.m.). Wśród nich znajdziemy m.in.:

19 tras łatwych,

14 tras umiarkowanych,

6 dla bardziej zaawansowanych narciarzy,

12 stref freeridowych,

specjalną strefę treningową dla dzieci.

W sumie Jasná oferuje 51 kilometrów starannie przygotowanych stoków oraz aż 19 nowoczesnych kolejek - gondolowych, krzesełkowych, a także wyciągi.

W Jasnej znajdziemy również dwa świetnie oświetlone stoki do jazdy wieczornej - nr 10 Chaletová oraz nr 13 Biela Púť - dają w sumie 4,3 km tras dostępnych do godziny 21.

Większość tras jest sztucznie naśnieżana, co zapewnia stabilne warunki przez cały sezon. Aktualne informacje o pokrywie śnieżnej i działających trasach można na bieżąco sprawdzać na stronie jasna.sk.

Największą atrakcją Jasnej jest nowoczesna infrastruktura oraz przepiękne widoki Agata Zaremba archiwum prywatne

Ceny skipassów w sezonie 25/26. Ile zapłacimy za karnet narciarski?

Ile kosztują skipassy na sezon 2025/2026? Wszystko zależy od terminu wyjazdu, ulgi (bilety dla dziecka, juniora czy seniora są tańsze), długości karnetu oraz tego, w jaki sposób kupimy bilety - online, czy stacjonarnie w kasie ośrodka. Przykładowo, osoba planująca wyjazd w połowie stycznia zapłaci za karnet (dorosły/dziecko):

Gopass.travel - zakup online

1 dzień - 47 € / 33 €

2 dni - 97 € / 68 €

3 dni - 143 € / 100 €

4 dni - 187 € / 131 €

5 dni - 233 € / 163 €

6 dni - 280 € / 196 €

Gopass Tickets - zakup w ośrodku (płatność wyłącznie kartą)

1 dzień - 69 € / 49 €

2 dni - 136 € / 95 €

3 dni - 201 € / 141 €

4 dni - 263 € / 184 €

5 dni - 325 € / 228 €

6 dni - 386 € / 270 €

Zakup w kasie w ośrodku bez Gopass

1 dzień - 71 € / 50 €

2 dni - 140 € / 98 €

3 dni - 207 € / 145 €

4 dni - 270 € / 189 €

5 dni - 334 € / 234 €

6 dni - 397 € / 278 €

Dokładne ceny karnetów na konkretne terminy warto sprawdzić na stronie jasna.sk, ponieważ w niektórych dniach, jak np. w okolicy Bożego Narodzenia i Sylwestra skipassy są znacznie droższe.

Aby korzystać z karnetów na stokach, konieczna będzie fizyczna karta Gopass, którą kupimy za 2 € (około 10 zł), w kasie. Ta sama karta działa również w innych ośrodkach, takich jak Szczyrk Mountain Resort (Polska), Szpindlerowy Młyn (Czechy) czy Lodowiec Stubai (Austria).

Użytkownicy Gopass mogą korzystać także z aplikacji mobilnej, która pełni funkcję elektronicznej karty i umożliwia płatności w barach oraz restauracjach na stokach. System oferuje również cashback, dostęp do zniżek, ofert specjalnych i statystyk narciarskich.

Kupując karnet narciarski najlepiej zdecydować się na kartę Gopass Albin Marciniak East News

Wydarzenia pod Chopokiem - to będzie zima pełna atrakcji

Jasná to ośrodek, który przez całą zimę żyje w rytmie sportu, muzyki i dobrej zabawy. W nadchodzącym sezonie dla odwiedzających przygotowano serię wydarzeń, które dodadzą naszym wyjazdom szczególnego charakteru. Oto kilka z nich.

Festiwal Olimpijski (12-15 lutego 2026 r.)

Podczas Festiwalu Olimpijskiego goście Jasnej będą mogli wspólnie kibicować sportowcom na zimowych igrzyskach, oglądając transmisje na wieloformatowych ekranach w specjalnej strefie kibica. To idealna propozycja na rodzinny wyjazd - organizatorzy szykują atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych.

Podczas festiwalu w Jasnej powstanie największe zimowe boisko na Słowacji, na którym będziemy mogli spróbować swoich sił w ponad siedmiu dyscyplinach, m.in. w hokeju, narciarstwie, biatlonie, skialpinizmie czy siatkówce śnieżnej. Dzieci będą mogły zbierać pieczątki w "paszporcie olimpijskim", a po zdobyciu kompletu otrzymają dyplom i zestaw nagród. Co istotne, wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, a wstęp bezpłatny.

Smaki na ratraku (21 stycznia i 4 marca 2026 r.)

"Smaki na ratraku" to wieczór kulinarny, który łączy wykwintną kuchnię z niecodzienną scenerią oraz szczyptą górskiej przygody. Wydarzenie rozpoczyna się pełną emocji przejażdżką ratrakiem z Priehyby na Lukovą, a jego finałem jest czterodaniowa kolacja degustacyjna podana w blasku świec, na wysokości 1670 m n.p.m. Całość dopełnia nastrojowa atmosfera i zapierające dech widoki na ośnieżone Tatry.

Bilety kosztują 69 euro dla dorosłych, oraz 30 euro dla dzieci do 12 lat.

Sylwester z EGA i Radiem Expres (31 grudnia 2025 r., od 21:00)

Jeśli ktoś wciąż nie ma planów na sylwestrową noc, warto rozważyć imprezę w Jasnej. Po dniu spędzonym na stokach możemy przenieść się do klubu Happy End, gdzie odbędzie się koncert rapera EGO oraz sylwestrowa zabawa z DJ-em.

Obecnie bilety kosztują 49 euro online oraz 59 euro przy zakupie na miejscu.

Dla osób, które jeszcze nie zaplanowały zimowego wypoczynku Jasná może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jako jeden z najbardziej atrakcyjnych ośrodków narciarskich w Europie Środkowej oferuje idealne połączenie znakomitych warunków na stokach, nowoczesnej infrastruktury, ciekawych wydarzeń i wyjątkowej atmosfery, której trudno szukać gdzie indziej.

