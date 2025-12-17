Spis treści: W Egipcie rusza inwestycja dla Polaków? Jak będzie wyglądać polskie osiedle w Marsa Alam? Ile trzeba będzie zapłacić za willę w Egipcie?

W Egipcie rusza inwestycja dla Polaków?

W Marsa Alam trwa budowa pierwszego polskiego osiedla. Inwestycja tak jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym na egipskim rynku. Region nad Morzem Czerwonym od lat przyciąga naszych rodaków stabilną pogodą, ciepłą wodą i dużą ofertą wypoczynkową, dlatego powstanie takiego kompleksu było tylko kwestią czasu. Najistotniejsze jest jednak to, że projekt zakłada budowę prywatnych willi i apartamentów dostępnych dla zagranicznych nabywców. Inwestorzy zapowiadają pełną infrastrukturę mieszkaniową oraz standard znany z europejskich kurortów.

Jak będzie wyglądać polskie osiedle w Marsa Alam?

Larimar Luxury Villas powstaje w prestiżowej części Port Ghalib, zaledwie kilka kroków od mariny, promenady i stref rekreacji. Projekt zajmuje 33 000 m², z czego większość - aż 24 000 m² - przeznaczono na zieleń, baseny i przestrzenie aktywnego wypoczynku. Zabudowa to jedynie ok. 27% terenu. W planie znajduje się 65 willi oraz 28 eleganckich I-Villi, a całość uzupełni hotel zarządzany przez Serenity Hotels & Resorts oraz obszar komercyjny. Co ciekawe, na profilu "Hakuna Matata restaurant&cafe" na Facebooku możemy obserwować postępy budowy.

Ile trzeba będzie zapłacić za willę w Egipcie?

Przejdźmy do najciekawszej części. Ceny nieruchomości robią naprawdę spore wrażenie. Willa o powierzchni 115 m²+ 63 m² dachu kosztuje ok. 120 000 euro (ok. 507 600 zł). Większa, 168-metrowa willa z 54-metrowym dachem za 179 000 euro to ok. 757 170 zł. Założone ceny willi dają koszt ok. 1043 euro za 1 m² (czyli ok. 4 400-4 450 zł/m²). Dla porównania: średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Krakowie to obecnie około 15 000-20 000 zł/m², w zależności od lokalizacji i standardu nieruchomości.

Warto mieć na uwadze, że do ceny egipskiej nieruchomości dochodzą dodatkowe opłaty: utrzymanie wspólnych części kompleksu wynosi 10 euro za każdy metr kwadratowy rocznie. Więc roczne koszty przy 115 m² to ok. 1150 euro (4 870 zł). Trzeba też uwzględnić jednorazowy wydatek na instalację liczników - ok. 1000 euro (ok. 4 230 zł), a comiesięczne zużycie mediów dla typowej rodziny to zwykle ok. 300-350 zł.

Podpisując umowę, trzeba zapłacić 15% wartości nieruchomości jako zadatek, a resztę uregulować w ciągu 30 dni przy płatności jednorazowej. Można też rozłożyć płatność na raty (2-4 lata), ale wtedy całkowity koszt jest wyższy, nawet o 20-40 tys. euro więcej niż przy płatności od razu.

Dzielnica Port Ghalib Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Co zobaczyć w Alanyi? To "tureckie Władysławowo" INTERIA.PL