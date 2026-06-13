Spis treści: Najbardziej znienawidzony nawyk. Rezerwowanie leżaków od świtu Głośne rozmowy i "prywatna" impreza, którą słyszą wszyscy Wchodzenie do basenu bez prysznica. Tego nigdy nie rób Jedzenie i picie bezpośrednio przy basenie Podczas wakacji regulamin nie obowiązuje? Takie myślenie to błąd Przestrzeganie godzin otwarcia basenu

Najbardziej znienawidzony nawyk. Rezerwowanie leżaków od świtu

Oto jeden z najczęściej krytykowanych zwyczajów, który zaobserwować można zwłaszcza w hotelach nastawionych na wypoczynek all inclusive. Ręczniki pozostawione na leżakach jeszcze przed śniadaniem stały się już symbolem wakacyjnych sporów i kontrowersji. Problem pojawia się wtedy, gdy leżak przez wiele godzin pozostaje pusty, a inni goście nie mają gdzie usiąść.

W wielu ośrodkach obowiązują już zasady, pozwalające obsłudze usuwać pozostawione ręczniki po określonym czasie nieobecności. Szacunek wobec innych wypoczywających podpowiada, aby zajmować miejsce tylko wtedy, gdy faktycznie zamierzamy z niego korzystać. Po co zostawać najbardziej nielubianą osobą całego turnusu?

Głośne rozmowy i "prywatna" impreza, którą słyszą wszyscy

Basen w hotelu jest miejscem wspólnym, z którego korzystają osoby o różnych oczekiwaniach. Jedni szukają rozrywki i aktywności, drudzy marzą o spokojnym opalaniu przy książce. Choć okolice basenu raczej nie należą do najcichszych miejsc w całym kurorcie, nie ma potrzeby dokładać do tego swojej cegiełki.

Głośne rozmowy przez telefon, oglądanie filmów bez słuchawek czy puszczanie własnej muzyki z przenośnych głośników należą do zachowań, które najczęściej irytują innych gości. Choć możesz być przekonany o wspaniałości swojego gustu muzycznego, twoich upodobań mogą nie podzielać osoby, odpoczywające kilka metrów dalej. Korzystanie ze słuchawek to prosty sposób na zachowanie komfortu wszystkich wypoczywających i uniknięcie niepotrzebnej konfrontacji.

Wchodzenie do basenu bez prysznica. Tego nigdy nie rób

Choć może wydawać się drobiazgiem, jest to jedna z najważniejszych zasad higieny. Prysznic przed wejściem do basenu pozwala spłukać pot, nadmiar kosmetyków czy piasek, który wrócił z nami ze spaceru po plaży.

Pomijanie tej prostej czynności oznacza pogorszenie jakości wody i większe obciążenie dla systemów filtrowania. Chcesz, aby woda w basenie zawsze spełniała twoje oczekiwania? Też powinieneś podjąć minimum wysiłku, aby tak się stało.

Jedzenie i picie bezpośrednio przy basenie

Formuła all inclusive sprawia, że dostęp do przekąsek i napojów jest bardzo łatwy. Mamy je na wyciągnięcie ręki, lecz nie oznacza to, że hotelowy basen powinien zmieniać się w stołówkę. Nie należy wchodzić do wody z kubkiem napoju albo tacką z jedzeniem - pływanie wśród zgubionych frytek albo okruchów dla nikogo nie jest przyjemne.

O komfortowy wypoczynek nad basenem musimy w pewnym stopniu zadbać sami 123RF/PICSEL

Pozostawianie resztek przy leżakach także utrudnia pracę obsłudze, przyciąga owady i wpływa negatywnie na estetykę całej strefy wypoczynkowej. Źle odbierane jest pozostawianie po sobie bałaganu z założeniem, że ktoś inny zajmie się sprzątaniem. Drobny gest w postaci odniesienia naczyń albo wyrzucenia odpadków znacząco poprawia komfort wszystkich.

Podczas wakacji regulamin nie obowiązuje? Takie myślenie to błąd

Urlop to czas luzu i beztroski. Fakt ten nie zwalnia nas jednak z przestrzegania regulaminów. Zostały stworzone dla naszego bezpieczeństwa, a nie uprzykrzania życia. Musisz wziąć pod uwagę, że nie każdy hotelowy basen jest przystosowany do skoków. W wielu miejscach głębokość jest niewielka, a w wodzie przebywają dzieci i osoby uczące się pływać. Ignorowanie oznaczeń może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Ratownicy oraz obsługa hotelowa często zwracają uwagę na ten problem. Nawet jeśli skok wydaje się niewinną zabawą, może skutkować przypadkowym uderzeniem innych osób korzystających z basenu.

Przestrzeganie godzin otwarcia basenu

Obowiązujące godziny otwarcia strefy basenowej nie są ustalane przypadkowo. Po zamknięciu obsługa zazwyczaj przeprowadza prace porządkowe, sprawdza jakość wody i stan urządzeń. Wchodzenie do basenu poza wyznaczonym przedziałem czasowym jest nie tylko niezgodne z regulaminem, ale może również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ratownicy kończą pracę wraz z oficjalnym zamknięciem basenu. Zbyt swobodne traktowanie godzin otwarcia może kończyć się interwencją obsługi i niepotrzebnymi nieporozumieniami.

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