Spis treści: Jedno z najmniejszych miast Małopolski. Skrywa renesansową perłę 1,8 mln zł na cenny zabytek w Małopolsce. Ruszy kolejna runda prac Pałac z historią. Stworzył go architekt włoskiego pochodzenia

Jedno z najmniejszych miast Małopolski. Skrywa renesansową perłę

Książ Wielki to jedna z najmniejszych miejscowości w Małopolsce. Skrywa jednak prawdziwą perłę. Znajduje się tu jeden z najcenniejszych zabytków renesansowej architektury w Polsce. Pałac na Mirowie w Książu Wielkim można oglądać co prawda z zewnątrz, ale jedno spojrzenie wystarczy, by wiedzieć, że znajdujemy się w miejscu skrywającym niejedną historię. I to zaledwie 50 minut drogi od Krakowa.

"Kolejne piękne miejsce na wypad z dziećmi. Trasa bez korków z pięknymi widokami, choć to nie Tatry, a lasy i pagórki", "Mało znany zamek położony kilka kilometrów od centrum Książa Wielkiego", "Przyjemne miejsce do pospacerowania, obiekt jest dostępny tylko z zewnątrz. Będąc przejazdem lub w okolicy na pewno warto podjechać i zobaczyć", "Zaciszne miejsce na krótki odpoczynek" - takie komentarze pojawiają się w sieci.

Warto zaznaczyć, że pałac jest dostępny do oglądania tylko z zewnątrz. Obecnie znajduje się w nim Zespół Szkół im. Wincentego Witosa i Zespół Szkół Rolniczych.

1,8 mln zł na cenny zabytek w Małopolsce. Ruszy kolejna runda prac

Dwa lata temu rozpoczęły się prace konserwatorskie i remontowe mające ochronić obiekt przed dalszą degradacją. Ważne jest też przywrócenie jego historycznych walorów. Władze powiatu miechowskiego poinformował o dofinansowaniu z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona zabytków". Mowa o kwocie 1,8 mln zł.

Kolejna runda prac obejmie remont dachu od strony południowej, dalszą wymianą okien i pracą przy południowej elewacji ryzalitu pałacu. Dla niewtajemniczonych: ryzalit to wysunięta część budynku, biegnąca od fundamentów po dach. Powstaje po to, by powiększyć wnętrze i ożywić płaską fasadę.

Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim. W budynku mieści się obecnie szkoła Rafal Jablonski East News

Władze powiatu zwracają uwagę, że "środki pozwolą na kontynuację kompleksowych prac konserwatorskich i remontowych jednego z najcenniejszych zabytków powiatu".

"Pałac Myszkowskich odzyskuje swój dawny blask, pozostając jednocześnie ważnym elementem historii i tożsamości regionu" - czytamy w komunikacie.

Pałac z historią. Stworzył go architekt włoskiego pochodzenia

Pałac Myszkowskich (zespół pałacowy "Na Mirowie") znajduje się w południowo-wschodniej części miasta. Jego dokładna lokalizacja to wschodnia strona drogi krajowej E7, łączącej miasto z Krakowem i Kielcami. Obiekt został wzniesiony pod koniec XVI wieku według projektu architekta Santi Gucciego, architekta i rzeźbiarza urodzonego w Florencji, ale działającego w Polsce. Dzięki temu pałac należy do najcenniejszych zabytków renesansowej architektury w Polsce.

Włoski twórca zmarł w 1599 lub 1600, najprawdopodobniej w Mirowie. Gucci był uczniem swego ojca, który restaurował katedrę we Florencji i rzeźbiarza Baccio Bandinellego. W 1558 roku zaczął pracę dla dworu królewskiego w Krakowie. Z kolei na zlecenie królowej Anny Jagiellonki wykonał nagrobki do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu (1574-1575): króla Zygmunta Augusta i królowej.

Dla króla Stefana Batorego zbudował pałac w Łobzowie (nie zachował się). Zajął się też przebudową kaplicy mariackiej katedry wawelskiej na kaplicę grobową Stefana Batorego. Santi Gucci miał warsztat w Pińczowie.

Pałac w Książu Wielkim został wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z ryzalitami na osi każdej z elewacji. Pałac ma trzy kondygnacje i cztero-kondygnacyjne ryzality, które zostały podwyższone podczas przebudowy w XIX wieku. W pałacu dwa z nich mają narożne wieżyczki, a dwa zostały zwieńczone późnobarokowymi szczytami. Pawilony kaplicy i dawnej biblioteki mają identyczną budowę - są parterowe i wzniesione na planie prostokąta.

Źródło: miechow.pl/zabytek.pl

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