Spis treści: Formentera - promienna wyspa Balearów Plaże jak z pocztówki. Biały piasek i krystalicznie czysta woda Kameralne miasteczka i spokojne tempo życia Mała wyspa idealna na wakacje. Co zobaczyć na Formenterze? Jak dostać się na Formenterę?

Formentera - promienna wyspa Balearów

Formentera to najmniejsza zamieszkana wyspa Balearów - archipelagu położonego na Morzu Śródziemnym. Leży zaledwie kilka kilometrów na południe od Ibizy. Mimo to niewiele łączy ją z wyspą znaną z dużego ruchu, przyciągającą miłośników głośnych imprez i bujnego życia nocnego.

Choć Formentera jest niewielka, zachwyca zrównoważonym podejściem do turystyki. Rozwój infrastruktury prowadzony jest tu z myślą o ochronie naturalnego krajobrazu, który jest największym skarbem hiszpańskiej wyspy. Nie ma tu nadmiernej, nieprzemyślanej zabudowy i chaosu. Dzięki tym działaniom Formentera zachowała swój autentyczny charakter. Miejscowi nazywają ją "Isla Luminosa", co można przetłumaczyć jako "promienna wyspa". Nietrudno jest zrozumieć to skojarzenie. Światło odbijające się od jasnego piasku i turkusowej wody tworzy atmosferę jak z bajki.

Czyste plaże zachęcają do wizyty na Formenterze 123RF/PICSEL

Plaże jak z pocztówki. Biały piasek i krystalicznie czysta woda

Jaki jest główny cel turystów przybywających na Formenterę? Odpoczynek nad wodą bez ścisku i zgiełku. To właśnie plaże są największym atutem wyspy, która zdaje się pozostawać na uboczu ofert biur podróży. Ich niezwykłość wynika z połączenia drobnego, jasnego piasku i krystalicznie czystej wody, mieniącej się wszystkimi odcieniami turkusu i szmaragdu.

Na północy znajduje się słynna Platja de Ses Illetes, czyli około 450-metrowy odcinek lądu, który często trafia na listy najpiękniejszych plaż Europy. Warto dotrzeć także do Platja de Migjorn. Rozciąga się na niemal pięciu kilometrach, tworząc szeroki, łagodny łuk w kształcie półksiężyca. To plaża idealna dla osób, które szukają spokoju, długich spacerów i łagodnego zejścia do morza.

Wyspa oferuje wypoczynek bez tłumów i hałasu Marco Simoni East News

Kameralne miasteczka i spokojne tempo życia

Na wyspie znajduje się tylko sześć niewielkich miasteczek. Za stolicę uznawane jest Sant Francesc Xavier, w którym koncentruje się życie administracyjne i kulturalne, choć wciąż daleko mu do zgiełku dużych kurortów.

Miasteczka Formentery mają niespieszną, niemal senną atmosferę. Białe domy, niewielkie place i lokalne restauracje składają się na przestrzeń, która nie przytłacza i pozwala w kilka chwil przełączyć się na beztroski tryb wakacyjny.

Na wyspie jest stosunkowo niewiele dróg, a komunikacja opiera się na kilku głównych trasach i strategicznych punktach. Raczej trudno się tutaj zgubić, a tym bardziej utknąć w korku.

Mała wyspa idealna na wakacje. Co zobaczyć na Formenterze?

Mimo że część turystów traktuje Formenterę jako pomysł na jednodniową wycieczkę z Ibizy, ma sporo atutów, które pozwalają spędzić tu satysfakcjonujący urlop. O zjawiskowych plażach już wiemy. Co dalej?

Wyspa oferuje spektakularne krajobrazy, które podziwiać można z perspektywy krótszych lub dłuższych spacerów oraz wypraw rowerowych. Warto dotrzeć do płytkich, słonych jezior, które tworzą bardzo malowniczy pejzaż.

Na szczególną uwagę zasługują latarnie morskie. Jedną z nich jest Faro de la Mola - wizytówka wyspy, położona w jej najwyższym punkcie. Drugą jest latarnia zlokalizowana na Cap de Barbaria, czyli najbardziej na południe wysuniętym punkcie Balearów. Słynie ze zjawiskowych zachodów słońca.

Latarnia znajdująca się na szczycie wyspy 123RF/PICSEL

Jak dostać się na Formenterę?

Wyspa nie posiada lotniska, co nieco komplikuje kwestię podróży. Nie należy postrzegać tego wyłącznie jako turystyczną niedogodność. Paradoksalnie pomaga zachować spokojny i naturalny charakter Formentery i sprawia, że pozostaje mniej zatłoczona niż inne śródziemnomorskie kierunki.

Najłatwiej jest dotrzeć tu drogą morską z Ibizy. Rejs trwa zazwyczaj 30-40 minut i sam w sobie jest przyjemnym urozmaiceniem podróży.

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

