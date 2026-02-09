Spis treści: Austria: Słupy energetyczne chcą zamienić w rzeźby Rotterdam: Domy w kształcie kostek do gry Londyn: Elektrownia, w której można zamieszkać Kopenhaga: Spalarnia śmieci rajem dla narciarzy

Austria: Słupy energetyczne chcą zamienić w rzeźby

Pojawiły się plany, aby w austriackim krajobrazie słupy wysokiego napięcia przybrały organiczne formy. Zamiast klasycznych, surowych konstrukcji w otoczeniu miałyby się pojawić ogromne sylwetki zwierząt, nawiązujące do lokalnej fauny.

Projekt nosi nazwę "Austrian Power Giants" i zakłada powstanie takich obiektów we wszystkich dziewięciu landach. Inicjatywa zdążyła już spotkać się z uznaniem ekspertów i została wyróżniona w konkursie Red Dot Award 2025 w kategorii "Elektryfikacja i dekarbonizacja". Twórcy informują, że ich projekty były już testowane pod kątem stabilności konstrukcyjnej i wydajności. Jednocześnie pomysł, aby gigantyczne sylwetki zwierząt zastąpiły typowe słupy ma być sposobem nie tylko na lepsze wkomponowanie się w przestrzeń. Celem jest również podkreślanie unikatowej tożsamości każdego regionu oraz zwiększenie atrakcyjności pod kątem turystycznym.

Rotterdam: Domy w kształcie kostek do gry

Kubuswoningen, czyli słynne Cube Houses to przykład, jak budynek mieszkalny może stać się architektoniczną ciekawostką na światową skalę. Nachylone pod kątem 45 stopni sześciany o rzucającej się w oczy żółtej barwie, osadzone na betonowych filarach przypominają futurystyczny las unoszący się nad ulicami.

Nietypowy blok mieszkalny w Rotterdamie Jonathan Raa East News

Projekt Pieta Bloma z lat 70. XX wieku był zresztą inspirowany drzewami. Choć to w pełni użytkowe domy, z czasem część mieszkańców zaczęła narzekać na niepraktyczne pomieszczenia oraz tłumy turystów przyciągane nietypową formą budynku. Jedno z mieszkań zostało zresztą zamienione w muzeum. Część pomieszczeń zajmuje aktualnie hostel, więc każdy, kto chce doświadczyć krótkiego pobytu, może sobie na to pozwolić.

Londyn: Elektrownia, w której można zamieszkać

Ceglasta bryła z czterema charakterystycznymi kominami przed dekady była symbolem przemysłowego Londynu. Choć pierwotnie miała czysto użytkowy cel, Elektrownia Battersea już dawno zmieniła swoją funkcję.

Dziś uważana jest za ikonę miejskiej architektury. Pojawiała się na okładkach płyt i stawała się tłem dla produkcji filmowych. Po gruntownej rewitalizacji obiekt stał się nowoczesnym centrum życia miejskiego. Choć zachowuje industrialny charakter, dziś jest przestrzenią handlowo-mieszkalną, a w jej przestrzeniach dostępne są nawet nawet ekskluzywne apartamenty. Była elektrownia stanowi dowód na to, że przemysłowe dziedzictwo może dostać drugie, bardzo stylowe życie, a nie zamieniać się w niszczejące straszydło.

Dawna elektrownia zamienia się w modne miejsce Marco Rubino 123RF/PICSEL

Kopenhaga: Spalarnia śmieci rajem dla narciarzy

Elektrociepłownia i spalarnia odpadów nie kojarzy się w pierwszym odruchu jako miejsce odpowiednie do spędzania wolnego czasu. Z innej perspektywy patrzą na to mieszkańcy Kopenhagi. Za jedną z wizytówek miasta uznaje się CopenHill. Budynek jest znany również jako Amager Bakke (Wzgórze Amager). Oto przykład architektury, która otwarcie zaprasza mieszkańców do świata technicznej infrastruktury.

Stok narciarski na dachu spalarni zapewnia rozrywkę dla mieszkańców miasta przez cały rok BIG East News

Pełni nie tylko funkcję użytkową, ale stał się także obiektem publicznym. Na dachu budowli znajduje się trasa spacerowa oraz całoroczny stok narciarski o długości 370 metrów. Miłośnicy bardziej wyczynowych sportów mogą z kolei spróbować swoich sił na 85-metrowej ściance wspinaczkowej skonstruowanej na fasadzie elektrociepłowni. Jak widać, architektura typowo przemysłowa nie musi być uciążliwym tłem, a może stać się miejscem spotkań i rekreacji.

