Spis treści: Gdzie wybrać się zimą? Narty i termy to nie wszystko Pieniny i Gorce: Góra Wdżar Karkonosze: Wieża widokowa w Bukowcu Góry Izerskie: Złoty widok w Szklarskiej Porębie Beskid Niski: Wieża widokowa na Jaworzu Pogórze Wiśnickie: Wieża widokowa na Szpilówce Beskid Śląski: Malinowska Skała Bieszczady: Wieża widokowa Szczerbanówka Kaszuby: Wieża widokowa Wieżyca Mazury: Wieża widokowa Kurza Góra

Gdzie wybrać się zimą? Narty i termy to nie wszystko

Polacy mają świadomość, że obfitujące w intensywne opady śniegu i kilkumetrowe zaspy zimy przeszły u nas zapewne już do historii. Mimo wszystko rokrocznie zdecydowana większość czeka, aż w końcu choć trochę poprószy. Śnieg to nie tylko raj dla dzieci i osób uprawiających sporty zimowe, ale również miłośników przyrody i wędrówek w ekstremalnych warunkach. Spacery zimą to doskonała forma spędzania wolnego czasu - poprawiają samopoczucie, wzmacniają odporność i pozwalają jeszcze głębiej odkrywać piękno polskiej przyrody. Jednak sezon zimowy kojarzy się wielu Polakom przede wszystkim z zatłoczonymi kurortami narciarskimi, obleganymi basenami termalnymi, przepełnionymi parkingami i utrudnieniami w ruchu. Zimą Polska ma jednak do zaoferowania o wiele więcej atrakcji, niż mogłoby się wydawać - wśród nich są między innymi punkty widokowe z zapierającymi dech w piersiach pejzażami. Warto udać się tam szczególnie wtedy, gdy zrobi się biało, a zza chmur wyjrzy słońce. Przestawiamy kilka miejsc o spektakularnych widokach, które niejednego zaskoczą.

Pieniny i Gorce: Góra Wdżar

Na górę Wdżar w Kluszkowcach można dotrzeć kolejką krzesełkową. Jest to miejsce wyjątkowe pod wieloma względami - między innymi dlatego, że roztacza się stąd niesamowity widok na cztery polskie parki narodowe: Tatrzański, Pieniński, Babiogórski i Gorczański. Znajduje się tam górna stacja wyciągu narciarskiego Czorsztyn-Ski, a na szczycie przywita was również stalowa rzeźba Smoka Gorczańskiego oraz tablica opowiadająca historię tego stwora.

Widoki z Góry Wdżar są zachwycające o każdej porze roku. Zimą jest tu jednak magicznie Albin Marciniak East News

Karkonosze: Wieża widokowa w Bukowcu

Wieża Widokowa położona w Parku Krajobrazowym w Bukowcu znajduje się na wzgórzu o wysokości 460 m n.p.m. Z jej szczytu roztaczają się przepiękne widoki na Karkonosze od południowo-zachodniej strony, a także na Rudawy Janowickie od wschodu. Kamienna budowla wznosi się na wysokość 13 metrów, a na jej szczyt prowadzą kręte, stalowe schody. Zimą jest zdecydowanie mniej oblegana, a widoki przy sprzyjającej pogodzie są zachwycające.

Góry Izerskie: Złoty widok w Szklarskiej Porębie

Punktem widokowym wartym odwiedzenia zimą jest także położony po zachodniej stronie Karkonoszy, na wysokości 585 m n.p.m. tzw. Złoty widok. Nie bez powodu go tak nazwano, bowiem można podziwiać z niego imponujące pejzaże Karkonoszy, począwszy od Śnieżki na wschodzie, aż do Szrenicy na zachodzie. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Górach Izerskich, kierunek idealny na zimowe wycieczki piesze.

Taras widokowy w Szklarskiej Porębie turyści odwiedzają przez cały rok. Zimą jest ich jednak znacznie mniej Marek Zajdler East News

Beskid Niski: Wieża widokowa na Jaworzu

Mierząca 882 metrów nad poziomem morza wieża widokowa na Jaworzu może być wyzwaniem nawet dla tych, którzy nie mają lęku wysokości. Na szczyt prowadzi metalowa, ażurowa konstrukcja, a idąc po niej spojrzawszy w dół, widać wszystko, co masz pod sobą. Mimo tego warto wspiąć się na samą górę, bo widoki są fenomenalne. Roztacza się stamtąd widok na Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Gorce i Tatry, Pogórze Karpackie.

Pogórze Wiśnickie: Wieża widokowa na Szpilówce

Wieża na Szpilówce znajduje się w miejscowości Iwkowa. Budowla ma ponad 30 metrów wysokości i rozciąga się z niej przepiękny widok na Beskid Niski, Sądecki, Wyspowy, Gorce oraz Żywiecki z Babią Górą. Przy dobrej widoczności ze szczytu można dostrzec także Góry Świętokrzyskie. Wybierając się tam zimą należy mieć jednak na uwadze, że ścieżki i schody mogą być śliskie. Należy więc zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie lub raczki.

Beskid Śląski: Malinowska Skała

Malinowska Skała to wyjątkowa forma skalna, wyglądem przypominająca formację niczym z filmu animowanego "Król Lew". Jeśli tam dotrzesz, na długo zapamiętasz widoki, które rozpościerają się ze szczytu. Przy sprzyjającej pogodzie z Malinowej Skały widać Kotlinę Żywiecką, Babią Górę, Pilsko, a nawet Baranią Górę. Na północnych stokach skały znajduje się jeszcze jedna godna uwagi atrakcja, a mianowicie Jaskinia Malinowska.

Z Malinowej Skały można dojrzeć panoramę Kotliny Żywieckiej, Babią Górę i Pilsko Jarek Praszkiewicz / Forum Agencja FORUM

Bieszczady: Wieża widokowa Szczerbanówka

Wieża widokowa Szczerbanówka to drewniana konstrukcja, znajdująca się na granicy gmin Komańcza i Cisna. Miejsce to oferuje jedne z piękniejszych widoków na bieszczadzkie szczyty. Mimo że wysokością i rozmiarami nie dorównuje niektórym tamtejszym wieżom (mierzy zaledwie 9 m), stanowi jeden z ważniejszych punktów widokowych w tej części regionu. Składająca się z trzech platform widokowych wieża oferuje zapierające dech w piersiach panoramy gór i pozwala w pełni docenić urok bieszczadzkiej przyrody.

Kaszuby: Wieża widokowa Wieżyca

Mierząca 35 metrów Wieża Wieżyca to jedna z największych atrakcji Kaszub. Ten wzniesiony na wysokości 328,6 m n.p.m punkt widokowy jest najwyższym wzniesieniem nie tylko na Kaszubach, ale i całym Niżu Europejskim. Szczyt porośnięty jest 150-letnim lasem bukowym i objęty ochroną rezerwatową. Z platformy roztacza się widok na Wzgórza Szymbarskie i jeziora tzw. Kółka Raduńskiego.

Wieża widokowa Wieżyca to jedna z najpopularniejszych atrakcji Kaszub Stanislaw Bielski/REPORTER East News

Mazury: Wieża widokowa Kurza Góra

Wieża widokowa Kurza Góra w Kurzętniku to niezwykła i wyjątkowa konstrukcja. Mierzy 35 metrów, a na jej szczyt prowadzi drewniana ścieżka z tarasami widokowymi. Z Kurzej Góry podziwiać można przepiękną panoramę pradoliny Drwęcy i Wzgórz Dylewskich. Przy sprzyjającej pogodzie widać stamtąd nawet Pojezierze Brodnickie. To wręcz idealne miejsce na zimowy spacer.

