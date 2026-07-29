Spis treści: Nie tylko plaża. Obowiązkowy punkt wakacji w Turcji Szmaragdowa woda i góry Taurus. Zielony Kanion zachwyca Bazar w Manavgat. Co warto kupić zamiast podróbek?

Nie tylko plaża. Obowiązkowy punkt wakacji w Turcji

Dla większości urlopowiczów, którzy na swój wypoczynek letni wybrali Turcję, to pozycja obowiązkowa. Dodatkowa atrakcja w postaci zorganizowanej wycieczki całodniowej podczas pobytu to świetna odskocznia od plażowania, a przy okazji sposób, by lepiej poznać tureckie perełki. Problemem może być jedynie wybór - zarówno w punktach nieopodal hoteli, jak i w aplikacji mobilnej biura podróży, u którego wykupiono wczasy, propozycji jest sporo: zwiedzanie ruin, miast, bazarów, ekstremalne przejażdżki quadami i wiele innych ciekawych odskoczni od leżaka i parasolki. Dodatkowo hamulcem mogą być także obawy, czy kolorowe zdjęcia w folderach będą rzeczywiście pokrywać się z rzeczywistością i czy nie okaże się, że zamiast atrakcji czeka nas rozczarowanie.

Jeśli chcecie mieć pewność, że zobaczycie coś, co zapiera dech w piersiach, nie wymaga wykonania 50 tys. kroków i nawet w towarzystwie kilkudziesięciu innych osób będziecie mieć możliwość zobaczenia i sfotografowania niezapomnianych widoków, wybierzcie rejs po Zielonym Kanionie, zwłaszcza, jeśli planujecie wypoczynek w okolicach Alanyi, Antalyi lub Side.

Szmaragdowa woda i góry Taurus. Zielony Kanion zachwyca

Fauna i flora obserwowana z pokładu katamaranu zapiera dech w piersiach Olga Klamecka archiwum prywatne

Aby rozpocząć rejs, należy dostać się wysoko w góry w okolice miasta Manavgat. Zabierze was tam najpewniej autobus, a fotografowanie można zacząć już z jego wnętrza, bowiem jadąc krętymi, wąskimi górskimi drogami będziecie mogli podziwiać okazałą tamę w górach Taurus.

Zapora Oymapınar Olga Klamecka archiwum prywatne

Zapora Oymapınar, bo to jej oficjalna nazwa, to wysoka na 185 metrów budowla, dzięki której rejsy po Zielonym Kanionie w ogóle są możliwe. Po jej zbudowaniu szmaragdowe jezioro osiągnęło głębokość umozliwiającą pływanie łodziami i całe szczęście - bo jest co podziwiać.

Swobodny dostęp do podziwiania widoków sprawia, że rejs jest relaksujący pomimo sporej liczby uczestników Olga Klamecka archiwum prywatne

Wyjątkowość Zielonego Kanionu polega przede wszystkim na barwie wody. Ogromna ilość minerałów sprawiła, że woda jest turkusowo-zielona i wygląda jak z rajskiej pocztówki. Podczas rejsu dwupoziomową łodzią można bez przeszków z każdej strony podziwiać widoki na skaliste wybrzeża górskie porośnięte górską roślinnością. Kamienne szlaki dostępne chyba tylko dla dzikich zwierząt, strome wzgórza schodzące wprost do szmaragdowej wody i nietknięta ludzką ingerencją przyroda spodoba się zarówno młodszym, jak i starszym turystom.

Praktycznie każda minuta rejsu to okazja do fotografowania Olga Klamecka archiwum prywatne

Rejs przebiega wręcz w sielankowym, leniwym nastroju, łódź sunie po wodzie powoli. Baczniejsi obserwatorzy mogą liczyć na sfotografowanie stad ptaków, czy majestatycznych skał "wyrastających" ponad powierzchnię wody. Kulminacyjnym punktem jest dotarcie do niewielkiego, ale robiącego wrażenie wodospadu, po czym łódź zawraca. Pod koniec rejsu pojawia się możliwość zażycia kąpieli w szmaragdowej wodzie - podczas upałów zanurzenie się w chłodnym jeziorze to dodatkowa atrakcja. Ze względu na głębokość warto skorzystać z oferowanych kapoków, bo głębokość w miejscu przeznaczonym na kąpiel to, bagatela, 20 metrów.

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Rejs po Zielonym Kanionie w Turcji Olga Klamecka INTERIA.PL

Bazar w Manavgat. Co warto kupić zamiast podróbek?

Najczęściej rejs połączony jest z odwiedzeniem bazaru w Manavgat. Co ciekawe, to tak naprawdę sieć uliczek z kramami, w których łatwo się zgubić, ale warto zaryzykować, bo oprócz standardowych podrabianych perfum i ubrań, można trafić na wystawców oferujących lokalne wyroby: wyszywane torby, galanterię skórzaną i bardzo wyjątkowe produkty spożywcze takie jak syrop z chlebka świętojańskiego, sos sałatkowy z granatu, a także kwitnącą herbatę. Oczywiście traficie tu także na cały arsenał olejków do skóry i włosów, choć te polecałabym kupować w aptekach.

Początek rejsu po Zielonym Kanionie w Turcji Olga Klamecka archiwum prywatne

Jeśli więc poszukujesz atrakcji, która zapewni ci kontakt z naturą ale także da swobodę targowania się z tureckimi sprzedawcami i możliwość znalezienia wyjątkowych wyrobów z lokalnych produktów, śmiało postaw na Zielony Kanion. Zorganizowaną całodniową wycieczkę, która obejmuje także obiad, kupisz już za ok. 200-400 zł za osobę zarówno w punktach u lokalnych organizatorów jak i w biurach podróży.

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