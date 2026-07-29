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Raj ukryty w górach Turcji. Ta wycieczka jest warta każdej złotówki

Olga Klamecka

Olga Klamecka

Jeśli podczas wakacji w Turcji chcesz na jeden dzień zamienić leżak na niezapomniane widoki, Zielony Kanion powinien znaleźć się na szczycie twojej listy propozycji. Szmaragdowa woda, majestatyczne góry Taurus i spokojny rejs sprawiają, że to jedna z najwyżej ocenianych atrakcji w regionie Alanyi, Side i Antalyi.

Grupa osób pływających w turkusowej wodzie jeziora przy dużej łodzi i porośniętym brzegu.
Przystanek na kąpiel w szmaragdowym jeziorzeOlga Klameckaarchiwum prywatne

Spis treści:

  1. Nie tylko plaża. Obowiązkowy punkt wakacji w Turcji
  2. Szmaragdowa woda i góry Taurus. Zielony Kanion zachwyca
  3. Bazar w Manavgat. Co warto kupić zamiast podróbek?

Nie tylko plaża. Obowiązkowy punkt wakacji w Turcji

Dla większości urlopowiczów, którzy na swój wypoczynek letni wybrali Turcję, to pozycja obowiązkowa. Dodatkowa atrakcja w postaci zorganizowanej wycieczki całodniowej podczas pobytu to świetna odskocznia od plażowania, a przy okazji sposób, by lepiej poznać tureckie perełki. Problemem może być jedynie wybór - zarówno w punktach nieopodal hoteli, jak i w aplikacji mobilnej biura podróży, u którego wykupiono wczasy, propozycji jest sporo: zwiedzanie ruin, miast, bazarów, ekstremalne przejażdżki quadami i wiele innych ciekawych odskoczni od leżaka i parasolki. Dodatkowo hamulcem mogą być także obawy, czy kolorowe zdjęcia w folderach będą rzeczywiście pokrywać się z rzeczywistością i czy nie okaże się, że zamiast atrakcji czeka nas rozczarowanie.

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Agata Zaremba
Agata Zaremba

Jeśli chcecie mieć pewność, że zobaczycie coś, co zapiera dech w piersiach, nie wymaga wykonania 50 tys. kroków i nawet w towarzystwie kilkudziesięciu innych osób będziecie mieć możliwość zobaczenia i sfotografowania niezapomnianych widoków, wybierzcie rejs po Zielonym Kanionie, zwłaszcza, jeśli planujecie wypoczynek w okolicach Alanyi, Antalyi lub Side.

Szmaragdowa woda i góry Taurus. Zielony Kanion zachwyca

Duże głazy wystające z turkusowej wody, na których siedzi kilka czarnych ptaków wodnych, u stóp porośniętego drzewami urwiska.
Fauna i flora obserwowana z pokładu katamaranu zapiera dech w piersiachOlga Klameckaarchiwum prywatne

Aby rozpocząć rejs, należy dostać się wysoko w góry w okolice miasta Manavgat. Zabierze was tam najpewniej autobus, a fotografowanie można zacząć już z jego wnętrza, bowiem jadąc krętymi, wąskimi górskimi drogami będziecie mogli podziwiać okazałą tamę w górach Taurus.

Betonowa zapora wodna usytuowana wśród skalistych gór z widocznymi schodami lub kanałem technicznym prowadzącym w dół zbocza, otoczona zielenią i wysokimi ścianami skalnymi.
Zapora OymapınarOlga Klameckaarchiwum prywatne

Zapora Oymapınar, bo to jej oficjalna nazwa, to wysoka na 185 metrów budowla, dzięki której rejsy po Zielonym Kanionie w ogóle są możliwe. Po jej zbudowaniu szmaragdowe jezioro osiągnęło głębokość umozliwiającą pływanie łodziami i całe szczęście - bo jest co podziwiać.

Kobieta w białej koszuli siedząca na łodzi, oparta o reling i patrząca na turkusową wodę oraz wysokie skaliste ściany, obok torba materiałowa z nadrukiem.
Swobodny dostęp do podziwiania widoków sprawia, że rejs jest relaksujący pomimo sporej liczby uczestnikówOlga Klameckaarchiwum prywatne

Wyjątkowość Zielonego Kanionu polega przede wszystkim na barwie wody. Ogromna ilość minerałów sprawiła, że woda jest turkusowo-zielona i wygląda jak z rajskiej pocztówki. Podczas rejsu dwupoziomową łodzią można bez przeszków z każdej strony podziwiać widoki na skaliste wybrzeża górskie porośnięte górską roślinnością. Kamienne szlaki dostępne chyba tylko dla dzikich zwierząt, strome wzgórza schodzące wprost do szmaragdowej wody i nietknięta ludzką ingerencją przyroda spodoba się zarówno młodszym, jak i starszym turystom.

Skała porośnięta kilkoma drzewami na środku spokojnego jeziora, w tle majestatyczne górskie zbocza i błękitne niebo.
Praktycznie każda minuta rejsu to okazja do fotografowaniaOlga Klameckaarchiwum prywatne

Rejs przebiega wręcz w sielankowym, leniwym nastroju, łódź sunie po wodzie powoli. Baczniejsi obserwatorzy mogą liczyć na sfotografowanie stad ptaków, czy majestatycznych skał "wyrastających" ponad powierzchnię wody. Kulminacyjnym punktem jest dotarcie do niewielkiego, ale robiącego wrażenie wodospadu, po czym łódź zawraca. Pod koniec rejsu pojawia się możliwość zażycia kąpieli w szmaragdowej wodzie - podczas upałów zanurzenie się w chłodnym jeziorze to dodatkowa atrakcja. Ze względu na głębokość warto skorzystać z oferowanych kapoków, bo głębokość w miejscu przeznaczonym na kąpiel to, bagatela, 20 metrów.

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Rejs po Zielonym Kanionie w TurcjiOlga KlameckaINTERIA.PL

Bazar w Manavgat. Co warto kupić zamiast podróbek?

Najczęściej rejs połączony jest z odwiedzeniem bazaru w Manavgat. Co ciekawe, to tak naprawdę sieć uliczek z kramami, w których łatwo się zgubić, ale warto zaryzykować, bo oprócz standardowych podrabianych perfum i ubrań, można trafić na wystawców oferujących lokalne wyroby: wyszywane torby, galanterię skórzaną i bardzo wyjątkowe produkty spożywcze takie jak syrop z chlebka świętojańskiego, sos sałatkowy z granatu, a także kwitnącą herbatę. Oczywiście traficie tu także na cały arsenał olejków do skóry i włosów, choć te polecałabym kupować w aptekach.

Początek rejsu po Zielonym Kanionie w TurcjiOlga Klameckaarchiwum prywatne

Jeśli więc poszukujesz atrakcji, która zapewni ci kontakt z naturą ale także da swobodę targowania się z tureckimi sprzedawcami i możliwość znalezienia wyjątkowych wyrobów z lokalnych produktów, śmiało postaw na Zielony Kanion. Zorganizowaną całodniową wycieczkę, która obejmuje także obiad, kupisz już za ok. 200-400 zł za osobę zarówno w punktach u lokalnych organizatorów jak i w biurach podróży.

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