Rajskie plaże, krystaliczna woda i 27 Błękitnych Flag. Region idealny na wakacje
Apulia po raz kolejny znalazła się wśród najchętniej wybieranych regionów wakacyjnych we Włoszech. W 2026 roku południowy region kraju otrzymał aż 27 prestiżowych Błękitnych Flag przyznawanych plażom i kurortom spełniającym najwyższe standardy jakości. To wyróżnienie potwierdza, że tutejsze wybrzeże zachwyca nie tylko widokami, ale także czystością wody, bezpieczeństwem i dbałością o środowisko.
Spis treści:
- Apulia ponownie wśród najlepszych kierunków wakacyjnych we Włoszech
- Te plaże i kurorty w Apulii zachwycają turystów z całego świata
- Nowe miejsca z Błękitną Flagą. Te ukryte perełki warto odwiedzić
- Co oznacza Błękitna Flaga i dlaczego ma znaczenie dla turystów?
Apulia ponownie wśród najlepszych kierunków wakacyjnych we Włoszech
Położona na południu Włoch Apulia nie bez powodu uznawana jest za jeden z najpiękniejszych regionów wakacyjnych Europy. Turyści przyjeżdżają tam przede wszystkim dla rajskich plaż, malowniczych miasteczek oraz autentycznego śródziemnomorskiego klimatu. Region słynie również z doskonałej kuchni, spokojniejszej atmosfery niż w najbardziej zatłoczonych włoskich kurortach oraz niezwykle różnorodnych krajobrazów.
W 2026 roku Apulia ponownie potwierdziła swoją silną pozycję na turystycznej mapie Włoch. Podczas uroczystej ceremonii w Rzymie Fundacja Edukacji Ekologicznej (FEE) przyznała regionowi aż 27 Błękitnych Flag. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla nadmorskich miejscowości w Europie.
Certyfikat ten trafia do plaż i marin spełniających rygorystyczne wymagania dotyczące jakości wody, ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz infrastruktury dla turystów. Oceniane są również działania związane z edukacją ekologiczną i odpowiedzialnym zarządzaniem przestrzenią nadmorską.
Te plaże i kurorty w Apulii zachwycają turystów z całego świata
Na liście wyróżnionych miejsc znalazły się najbardziej znane nadmorskie kurorty Apulii. W prowincji Bari po raz kolejny doceniono Monopoli oraz Polignano a Mare - miejscowości, które od lat przyciągają turystów spektakularnymi widokami i wyjątkowym klimatem.
Polignano a Mare słynie przede wszystkim z wysokich klifów, ukrytych zatoczek oraz charakterystycznych białych domów zawieszonych nad morzem. To właśnie zdjęcia z tego miejsca najczęściej pojawiają się w mediach społecznościowych promujących wakacje na południu Włoch. Monopoli z kolei zachwyca spokojniejszą atmosferą oraz klimatycznym historycznym centrum pełnym restauracji i niewielkich uliczek.
Wyróżnienia otrzymały także inne popularne miejsca regionu, między innymi Gallipoli, Ostuni, Vieste, Peschici, Castro, Melendugno oraz Wyspy Tremiti. Każda z tych lokalizacji oferuje zupełnie inny charakter wypoczynku - od szerokich piaszczystych plaż po dzikie skaliste wybrzeża.
Ogromnym atutem Apulii jest również możliwość połączenia zwiedzania historycznych miast z relaksem nad morzem. Wiele plaż znajduje się zaledwie kilkanaście minut drogi od zabytkowych centrów miast i klimatycznych portów.
Nowe miejsca z Błękitną Flagą. Te ukryte perełki warto odwiedzić
Wśród tegorocznych nowości na liście Błękitnych Flag znalazły się Morciano di Leuca oraz Tricase. Oba miejsca coraz częściej pojawiają się w rankingach mniej znanych, ale wyjątkowo urokliwych zakątków południowych Włoch.
Morciano di Leuca położone jest na samym krańcu półwyspu Salento, czyli w miejscu nazywanym "obcasem włoskiego buta". Okolica słynie z jasnych plaż i niezwykle przejrzystej wody. Turyści szczególnie chętnie odwiedzają pobliską Pescoluse, określaną mianem "Malediwów Salento". Plaża zachwyca drobnym białym piaskiem i płytką wodą idealną dla rodzin z dziećmi.
Drugą nowością jest Tricase, które oferuje zupełnie inne krajobrazy niż większość nadmorskich kurortów regionu. Dominują tam skaliste klify, ukryte zatoczki i naturalne baseny tworzone przez morze. To miejsce szczególnie doceniają osoby szukające bardziej autentycznych i mniej komercyjnych wakacji.
W pobliżu znajdują się także niezwykle malownicze miejsca, takie jak Marina Serra czy Cala dell'Acquaviva, gdzie można kąpać się w czystych wodach zasilanych naturalnymi źródłami.
Co oznacza Błękitna Flaga i dlaczego ma znaczenie dla turystów?
Przyznanie Błękitnej Flagi jest potwierdzeniem, że dane miejsce spełnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Oceniana jest przede wszystkim czystość wody kąpielowej, regularnie badanej przez odpowiednie służby.
Pod uwagę brane są również kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiednim zagospodarowaniem plaż oraz dostępnością infrastruktury dla turystów. Ważne znaczenie mają także działania edukacyjne promujące ekologiczne zachowania i ochronę przyrody.
Dla turystów oznacza to przede wszystkim większy komfort wypoczynku oraz pewność, że odwiedzają miejsca zadbane i bezpieczne. Nic więc dziwnego, że Apulia po raz kolejny znalazła się wśród największych wakacyjnych hitów we Włoszech.
Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl