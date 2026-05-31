Apulia ponownie wśród najlepszych kierunków wakacyjnych we Włoszech

Położona na południu Włoch Apulia nie bez powodu uznawana jest za jeden z najpiękniejszych regionów wakacyjnych Europy. Turyści przyjeżdżają tam przede wszystkim dla rajskich plaż, malowniczych miasteczek oraz autentycznego śródziemnomorskiego klimatu. Region słynie również z doskonałej kuchni, spokojniejszej atmosfery niż w najbardziej zatłoczonych włoskich kurortach oraz niezwykle różnorodnych krajobrazów.

W 2026 roku Apulia ponownie potwierdziła swoją silną pozycję na turystycznej mapie Włoch. Podczas uroczystej ceremonii w Rzymie Fundacja Edukacji Ekologicznej (FEE) przyznała regionowi aż 27 Błękitnych Flag. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla nadmorskich miejscowości w Europie.

Certyfikat ten trafia do plaż i marin spełniających rygorystyczne wymagania dotyczące jakości wody, ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz infrastruktury dla turystów. Oceniane są również działania związane z edukacją ekologiczną i odpowiedzialnym zarządzaniem przestrzenią nadmorską.

Te plaże i kurorty w Apulii zachwycają turystów z całego świata

Na liście wyróżnionych miejsc znalazły się najbardziej znane nadmorskie kurorty Apulii. W prowincji Bari po raz kolejny doceniono Monopoli oraz Polignano a Mare - miejscowości, które od lat przyciągają turystów spektakularnymi widokami i wyjątkowym klimatem.

Polignano a Mare słynie przede wszystkim z wysokich klifów, ukrytych zatoczek oraz charakterystycznych białych domów zawieszonych nad morzem. To właśnie zdjęcia z tego miejsca najczęściej pojawiają się w mediach społecznościowych promujących wakacje na południu Włoch. Monopoli z kolei zachwyca spokojniejszą atmosferą oraz klimatycznym historycznym centrum pełnym restauracji i niewielkich uliczek.

Wyróżnienia otrzymały także inne popularne miejsca regionu, między innymi Gallipoli, Ostuni, Vieste, Peschici, Castro, Melendugno oraz Wyspy Tremiti. Każda z tych lokalizacji oferuje zupełnie inny charakter wypoczynku - od szerokich piaszczystych plaż po dzikie skaliste wybrzeża.

Ogromnym atutem Apulii jest również możliwość połączenia zwiedzania historycznych miast z relaksem nad morzem. Wiele plaż znajduje się zaledwie kilkanaście minut drogi od zabytkowych centrów miast i klimatycznych portów.

Plaża w Polignano a Mare stała się wizytówką całej Apulii 123RF/PICSEL

Nowe miejsca z Błękitną Flagą. Te ukryte perełki warto odwiedzić

Wśród tegorocznych nowości na liście Błękitnych Flag znalazły się Morciano di Leuca oraz Tricase. Oba miejsca coraz częściej pojawiają się w rankingach mniej znanych, ale wyjątkowo urokliwych zakątków południowych Włoch.

Morciano di Leuca położone jest na samym krańcu półwyspu Salento, czyli w miejscu nazywanym "obcasem włoskiego buta". Okolica słynie z jasnych plaż i niezwykle przejrzystej wody. Turyści szczególnie chętnie odwiedzają pobliską Pescoluse, określaną mianem "Malediwów Salento". Plaża zachwyca drobnym białym piaskiem i płytką wodą idealną dla rodzin z dziećmi.

Drugą nowością jest Tricase, które oferuje zupełnie inne krajobrazy niż większość nadmorskich kurortów regionu. Dominują tam skaliste klify, ukryte zatoczki i naturalne baseny tworzone przez morze. To miejsce szczególnie doceniają osoby szukające bardziej autentycznych i mniej komercyjnych wakacji.

W pobliżu znajdują się także niezwykle malownicze miejsca, takie jak Marina Serra czy Cala dell'Acquaviva, gdzie można kąpać się w czystych wodach zasilanych naturalnymi źródłami.

Zagraniczni turyści rzadko docierają do Tricase 123RF/PICSEL

Co oznacza Błękitna Flaga i dlaczego ma znaczenie dla turystów?

Przyznanie Błękitnej Flagi jest potwierdzeniem, że dane miejsce spełnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Oceniana jest przede wszystkim czystość wody kąpielowej, regularnie badanej przez odpowiednie służby.

Pod uwagę brane są również kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiednim zagospodarowaniem plaż oraz dostępnością infrastruktury dla turystów. Ważne znaczenie mają także działania edukacyjne promujące ekologiczne zachowania i ochronę przyrody.

Dla turystów oznacza to przede wszystkim większy komfort wypoczynku oraz pewność, że odwiedzają miejsca zadbane i bezpieczne. Nic więc dziwnego, że Apulia po raz kolejny znalazła się wśród największych wakacyjnych hitów we Włoszech.

